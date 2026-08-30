Sheyla Rojas pasa incómodo momento durante live con su hijo en TikTok: “¿Quién es Advíncula?"

Sheyla Rojas interactúa con su hijo durante una transmisión en una imagen dividida junto al futbolista Luis Advíncula.

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Durante una transmisión en vivo en TikTok, Sheyla Rojas compartía uno de sus habituales momentos con su hijo de 13 años, cuando una pregunta inesperada puso en aprietos a la exconductora. El adolescente, fruto de la relación de Rojas con Antonio Pavón, leyó en voz alta un comentario de los seguidores que hacía referencia a Luis Advíncula, el futbolista peruano.

La situación, que al principio parecía una simple dinámica con la audiencia, cambió de tono cuando el menor preguntó: “¿Es hijo de Advíncula? ¿Quién es Advíncula? Suena a nombre de futbolista. Si Advíncula es feo, totalmente que no”, soltó entre sonrisas, sin medir el desconcierto que generó en su madre.

La reacción de Sheyla Rojas fue casi inmediata. Buscando cortar el tema, respondió de manera breve: “Son mis seguidores o son mis hater. ¡Se pasan!, tú no leíste nada”. El intercambio, aunque breve, no pasó desapercibido para los seguidores y se reprodujo en diferentes plataformas digitales. La incomodidad de la modelo evidenció que el nombre de Advíncula sigue siendo un tema sensible para ella.

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Este video presenta la cobertura de un momento incómodo que Sheyla Rojas vivió durante una transmisión en vivo con su hijo. Un comentario de usuario y un titular informativo superpuesto destacan la naturaleza del evento. Posteriormente, un comentarista analiza la situación, centrándose en la pregunta del niño sobre la identidad de Advíncula. El contenido documenta la reacción de la presentadora y el análisis posterior de un tercero sobre el incidente viral.

El episodio reavivó el interés sobre el vínculo entre la ex chica reality y el futbolista, cuya relación nunca fue confirmada oficialmente, aunque sí ampliamente discutida en la opinión pública peruana.

¿Por qué existió un vínculo entre Sheyla Rojas y Luis Advíncula?

El lazo entre Sheyla Rojas y Luis Advíncula se hizo notorio en 2020, cuando conversaciones privadas y fotografías personales fueron difundidas en redes sociales y medios de espectáculos. Aunque ninguno de los dos reconoció una relación formal, el material filtrado fue suficiente para alimentar rumores y debates durante semanas.

Entre las expresiones que se viralizaron de los chats, destacaron frases como “que nos lleve a pasear” y “si tenemos que sangrar, tenemos que sangrar”. Estas palabras se convirtieron en parte de la cultura popular digital y todavía hoy son recordadas en memes y comentarios online.

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Foto de Sheyla Rojas con Luis Advíncula se hizo viral. (Foto: Magaly TV La Firme)

El escándalo impactó en la imagen pública de ambos. Sheyla Rojas enfrentó cuestionamientos sobre su vida privada y su círculo cercano, mientras que Luis Advíncula prefirió el silencio ante los medios. La falta de una versión oficial mantuvo abierta la puerta a la especulación, y la historia se instaló como uno de los episodios más comentados de la farándula peruana en ese año.

Con el tiempo, la exconductora ha procurado dejar atrás ese capítulo. Tras poner fin a su relación con Sir Winston, empresario mexicano, Sheyla Rojas confirmó que actualmente mantiene una relación cercana con el excongresista Joaquín Ramírez. En palabras recogidas por portales de entretenimiento, la modelo afirmó: “Por ahora estoy contenta, nos estamos conociendo. No me impresionan los lujos, sino que sea exitoso en lo que hace”.

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Sheyla Rojas dialoga en el podcast de Magaly Medina sobre los motivos de su separación de Sir Winston.

El episodio del live en TikTok también deja ver la dinámica entre madre e hijo, quienes comparten momentos en redes sociales y muestran una relación de cercanía. No obstante, la exposición pública hace que temas del pasado puedan aparecer en cualquier momento, como sucedió durante esta transmisión.

El nombre de Luis Advíncula ha quedado asociado a una etapa polémica para Sheyla Rojas y, pese a que ambos optaron por el silencio tras el escándalo, el interés del público y la viralización de sus conversaciones privadas mantienen vigente esa historia en la memoria colectiva.