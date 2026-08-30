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Elecciones en Perú: Jóvenes y mujeres dominan el padrón electoral para las elecciones regionales en Perú

La cita electoral del 4 de octubre estará marcada por la mayoría de votantes menores de 30 años y una diferencia significativa a favor de las mujeres, en una jornada donde los extranjeros residentes apenas representan una fracción del total

Este reportaje informativo de Latina Noticias Datos presenta un análisis del padrón electoral peruano para las elecciones regionales y municipales. Se muestran gráficos con el total de votantes y la distribución demográfica, incluyendo la participación por género con datos específicos para regiones como Lambayeque. El análisis incorpora mapas y menciones de distritos con poblaciones electorales diversas, como Cajamarquilla.
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Los próximos comicios regionales y municipales en Perú se celebrarán el 4 de octubre con una particularidad: el padrón electoral presenta una reducción significativa respecto a la última elección presidencial. El registro disminuyó cerca de un millón de electores debido a la exclusión de los ciudadanos peruanos residentes en el extranjero, quienes no podrán participar en esta jornada. A cambio, la legislación permite que extranjeros con residencia en el país y que hayan cumplido ciertos requisitos ejerzan el voto, aunque en esta ocasión la cifra de inscritos cayó a solo 76 personas, menos de la mitad que en el proceso anterior.

Un padrón renovado y con menos votantes en el extranjero

La diferencia en el registro electoral obedece a la normativa vigente que impide el sufragio de peruanos en el extranjero en votaciones subnacionales. En el último proceso presidencial, los ciudadanos peruanos residentes fuera del país integraron el padrón, pero en estos comicios regionales y municipales quedaron excluidos, provocando una caída cercana al millón en la cantidad de habilitados. En sentido contrario, extranjeros residentes que cumplen los requisitos legales pueden empadronarse. Para esta elección, solo 76 extranjeros lograron inscribirse, una cifra menor que los 153 del proceso anterior de 2022, con una mayoría de inscritos provenientes de Venezuela.

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Esta dinámica genera un escenario donde hay menos votantes habilitados respecto a la elección nacional previa. Además, la baja inscripción de extranjeros revela un desinterés o desconocimiento sobre el proceso entre las comunidades migrantes radicadas en el país. La participación de extranjeros sigue siendo marginal en comparación con el total de electores.

Una mujer deposita una cédula en una urna con el logo de la ONPE frente a una fila de personas y la bandera de Perú.
Una joven deposita su voto en una urna de la ONPE durante una jornada electoral en Perú mientras varios ciudadanos esperan en fila. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mujeres y jóvenes: mayoría y peso demográfico en el padrón

El análisis del padrón revela que las mujeres constituyen la mayoría electoral, superando a los hombres por casi 120.000 personas. El departamento de Lambayeque ostenta el mayor porcentaje de mujeres votantes, con un 51,25%, mientras Madre de Dios se ubica en el extremo opuesto con un 45,26%. Estos porcentajes reflejan la composición demográfica y la participación diferenciada por género en cada jurisdicción.

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Por grupos etarios, los más jóvenes concentran la mayor proporción de electores. Un 25% del padrón corresponde a peruanos de hasta 30 años. Este dato muestra la relevancia de la juventud en la configuración del mapa electoral y en la potencial influencia sobre los resultados. La presencia de nuevos votantes y personas menores de 30 años podría incidir en la agenda y en las estrategias de los candidatos en distintas regiones.

Seis mujeres peruanas, con diversas tonalidades de piel y cabello rizado, posan sonrientes al aire libre bajo la luz del sol en un parque.
Un grupo diverso de mujeres peruanas, de entre 40 y 50 años, comparte un momento relajado y sonriente bajo el cálido sol en un parque. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gran disparidad en el tamaño de los distritos electorales

Perú cuenta con cerca de 1.900 distritos, y la cantidad de electores varía de manera notable entre uno y otro. Los 10 distritos con mayor número de votantes se localizan en Lima y Callao, las dos principales áreas urbanas del país. San Juan de Lurigancho lidera el listado con más de 800.000 inscritos. Estas cifras evidencian el peso electoral de la capital y su entorno, donde se concentran los mayores volúmenes de sufragantes y, por ende, una parte significativa de la atención política.

En contraste, existen distritos con una población electoral extremadamente reducida. Cajamarquilla, en el departamento de Áncash, y San José de Ushua, en Ayacucho, cuentan con menos de 200 personas habilitadas para votar. Esta disparidad obliga a los organismos electorales a diseñar estrategias diferenciadas para la organización y supervisión de los comicios en zonas urbanas y rurales.

Mano de una persona inserta papeleta blanca en ranura de una urna electoral beige con el logo de ONPE. Varias personas observan al fondo
Una persona deposita una papeleta en una urna con el logo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) durante un evento electoral en Perú. (ONPE)

Cédulas de votación personalizadas por jurisdicción

El proceso electoral contempla la impresión de cédulas de votación específicas para cada región, provincia y distrito. La cantidad de candidatos inscritos y aceptados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) determina la composición de cada papeleta. Este mecanismo busca reflejar la realidad política y la oferta electoral de cada circunscripción, lo cual supone un reto logístico significativo para las autoridades encargadas de la organización del proceso.

El JNE supervisa la inscripción y validación de candidaturas, así como la elaboración de las cédulas, que varían según el número de listas y postulantes admitidos en cada jurisdicción. Esta personalización contribuye a la transparencia y a la adecuación del proceso a las características de cada localidad.

Mano insertando una cédula en urna electoral blanca con logo de ONPE en mesa de madera clara. Fondo con pizarrón verde y banderas peruanas desenfocadas.
Un votante deposita su cédula en una urna electoral de la ONPE en un centro de votación peruano, destacando la participación ciudadana en el proceso democrático. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Expectativas y desafíos para la jornada electoral

La contienda regional y municipal de octubre representa un ejercicio clave para la democracia peruana, ya que definirá autoridades en todos los niveles subnacionales. El padrón renovado, la baja participación de extranjeros y la fuerte presencia de mujeres y jóvenes marcarán el escenario. El reto logístico de atender a distritos con realidades muy distintas y la organización de cédulas personalizadas son factores centrales en la preparación de estos comicios.

Candidatos figuran en dos partidos distintos para las elecciones regionales y municipales
Candidatos figuran en dos partidos distintos para las elecciones regionales y municipales | Foto: Gemini IA

La jornada será observada de cerca por autoridades y analistas, quienes evaluarán el desarrollo del proceso y el comportamiento de los distintos segmentos del electorado. El resultado final dependerá de la movilización ciudadana y del desempeño de los organismos encargados de garantizar unas elecciones transparentes y ordenadas.

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