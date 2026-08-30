Perú

El Perú y Estados Unidos consolidan una alianza estratégica para el desarrollo espacial: ¿de qué trata?

La iniciativa, presentada en Lima por el canciller Carlos Espá y el embajador estadounidense Bernie Navarro, abre una cooperación para ciencia, tecnología e industria, con participación de los sectores público, privado y académico

Claudia  Eyzaguirre - NASA - espacio - Marte - raíces peruanas - Perú - historias - 16 abril
Perú y Estados Unidos formalizaron el Consejo Espacial Bilateral para impulsar la ciencia, la tecnología, la educación y la industria espacial. (Andina)
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El gobierno de Perú y el de los Estados Unidos formalizaron la creación del Consejo Espacial Bilateral, marcando el inicio de una cooperación orientada a promover la ciencia, la tecnología, la educación y el crecimiento de la industria espacial.

El lanzamiento de esta iniciativa fue encabezado por el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Carlos Espá, y el embajador de Estados Unidos en Lima, Bernie Navarro, quienes destacaron la importancia de articular esfuerzos entre los sectores público, privado y académico de ambas naciones.

Según reportó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, el acuerdo busca fortalecer capacidades nacionales y fomentar el uso pacífico del espacio.

El Consejo Espacial Bilateral no solo persigue la cooperación institucional, sino que también pone un fuerte énfasis en la formación de talento en áreas relacionadas con la ciencia y la ingeniería espacial.

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El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro (i), fue captado este 19 de agosto al saludar al canciller de Perú, Carlos Espá, durante una rueda de prensa conjunta, en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar
El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro (i), fue captado este 19 de agosto al saludar al canciller de Perú, Carlos Espá, durante una rueda de prensa conjunta, en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar

El evento de lanzamiento contó con la presencia del mayor general FAP Roberto Melgar, jefe de la Agencia Espacial del Perú, así como de la viceministra de Gestión Pedagógica, Miriam Ponce, y la presidenta de la Universidad Internacional de Florida, Jeannette Núñez. Representantes de la Comisión Fulbright y del ámbito académico peruano también participaron en la ceremonia.

La embajada de Estados Unidos en Perú anunció la asignación de 240.000 dólares destinados a promover becas y alianzas universitarias para la formación de estudiantes y profesionales en áreas como ingeniería, astrofísica, ciberespacio y otras ciencias afines. Según información recogida por Latina, la Comisión Fulbright Perú lidera este componente educativo, con programas dirigidos tanto a nivel escolar como universitario.

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“Vamos a fomentar alianzas universitarias, becas e intercambios en ingeniería, astrofísica, ciberespacio y ciencias afines”, expresó un representante de la Comisión Fulbright Perú, citado por Latina. Esta inversión busca abrir camino para que más peruanos puedan incorporarse a proyectos de alta tecnología y participar en el desarrollo de soluciones frente a desafíos nacionales.

El embajador de EEUU en Perú, Bernie Navarro, y el canciller Carlos Espá
El embajador de EEUU en Perú, Bernie Navarro, y el canciller Carlos Espá dieron conferencia de prensa conjunta. - Crédito Infobae/Edwin Montesinos

Aplicaciones estratégicas

La cooperación espacial entre Perú y Estados Unidos tiene un enfoque práctico, orientado a la aplicación de tecnologías en ámbitos como la gestión de riesgos de desastres, la agricultura, el combate a los cultivos ilícitos y la mitigación de la deforestación. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, el canciller Espá remarcó que el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori pretende que los beneficios de las innovaciones espaciales estén al alcance de toda la ciudadanía.

Se subrayó que la consolidación de capacidades espaciales permitirá a Perú emplear tecnología satelital para enfrentar problemas como el fenómeno El Niño, mejorando la gestión y prevención de riesgos asociados. “El Perú se encuentra consolidando capacidades espaciales que tienen usos concretos en los campos de la agricultura, la lucha contra los cultivos ilícitos, la deforestación, la gestión de riesgo de desastres, como por ejemplo el fenómeno del Niño”, señalaron fuentes del sector.

El acuerdo contempla también la modernización del marco normativo nacional en materia de tecnologías satelitales, lo que permitirá que el país incremente su participación en proyectos internacionales y promueva el desarrollo de emprendimientos vinculados al sector espacial comercial, a partir de las experiencias estadounidenses.

Fotografía tomada el 14 de julio de 2024 por el satélite PACE sobre el Pacífico sudeste frente a Perú. NASA
Fotografía tomada el 14 de julio de 2024 por el satélite PACE sobre el Pacífico sudeste frente a Perú. NASA

Compromiso internacional

La firma del Consejo Espacial Bilateral se produce después de que Perú se integrara al grupo de naciones que han suscrito los Acuerdos Artemis, convirtiéndose en el país número 41 en comprometerse con los principios de exploración espacial pacífica, transparente, segura y responsable de la Luna, Marte y otros destinos más allá de la órbita terrestre. Este paso refuerza el compromiso peruano con la cooperación internacional y el avance científico.

Se resaltó, a través de testimonios recogidos en el evento, que la apuesta no se limita a la exploración interplanetaria, sino que prioriza la formación de profesionales capaces de impulsar la industria espacial en el país. “La apuesta no solo está en mirar hacia la Luna o Marte, también en formar a los profesionales que harán posible el desarrollo de esta nueva industria en el Perú”, afirmó un representante del sector educativo.

El Consejo Espacial Bilateral articulará la colaboración entre instituciones públicas y privadas de ambos países, generando oportunidades de aprendizaje y emprendimiento a partir de modelos desarrollados en el sector comercial espacial de Estados Unidos. La expectativa es que esta alianza permita a Perú potenciar su desarrollo científico y tecnológico, con un impacto directo en la vida de sus ciudadanos y en la protección de recursos estratégicos.

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