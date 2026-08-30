Municipalidad de Lima subastará 31 terrenos en 11 distritos: conoce cómo participar en la convocatoria 2026

Una asistente alza una paleta de puja durante una subasta pública organizada por la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima.

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La Municipalidad de Lima, a través de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima (EMILIMA), lanzó la Primera Convocatoria 2026 para la Subasta Pública de 31 predios ubicados en distintos sectores de la capital. La iniciativa busca poner a disposición del público terrenos que forman parte del patrimonio inmobiliario municipal mediante un proceso abierto a los interesados.

Según informó Andina Noticias, los predios están distribuidos en 11 distritos: Carabayllo, Santa Rosa, Puente Piedra, La Molina, San Juan de Lurigancho, Punta Hermosa, El Agustino, Santa María del Mar, Cercado de Lima, Ancón y Lurigancho. Cada inmueble presenta diferentes características, dimensiones y valores comerciales, de acuerdo con la evaluación realizada para cada caso.

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Una participante levanta su paleta de puja durante una subasta inmobiliaria organizada por la Municipalidad de Lima.

Terrenos de diferentes dimensiones y características

La convocatoria incluye predios destinados a proyectos de distintas escalas. Entre ellos figuran terrenos de menor extensión y otros que superan los 30.000 metros cuadrados, lo que permite considerar diferentes alternativas para proyectos urbanos y de inversión en diversos sectores de Lima.

La relación oficial de los 31 inmuebles contiene información específica sobre cada terreno, como su ubicación, área, partida registral, estado situacional, valor comercial, garantía y valor de puja. Estos datos permiten a los interesados conocer las condiciones de los predios antes de decidir su participación en el proceso.

Un cartel informativo de EMILIMA detalla la subasta pública de 31 terrenos de la Municipalidad de Lima programada para el 11 de septiembre de 2026.

¿Cómo participar en la subasta de EMILIMA?

Los interesados en participar deberán adquirir las bases del proceso, cuyo costo es de S/50. La venta de las bases y las inscripciones para la subasta estarán disponibles desde el 24 de agosto hasta el 10 de septiembre de 2026, de acuerdo con las condiciones establecidas en la convocatoria.

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El trámite puede realizarse de manera presencial en las oficinas de EMILIMA, ubicadas en el jirón Cuzco n.° 286, Cercado de Lima, de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 2:00 p. m. a 5:30 p. m. También están disponibles los canales virtuales habilitados por la empresa municipal.

MML busca impulsar nuevos proyectos

Con esta primera convocatoria de 2026, la Municipalidad de Lima, mediante EMILIMA, busca promover una gestión del patrimonio inmobiliario municipal basada en un proceso ordenado y transparente.

La iniciativa también pretende generar oportunidades para el desarrollo de nuevos proyectos urbanos y de inversión en distintos sectores de la capital. La convocatoria forma parte de las acciones de la comuna para aprovechar su patrimonio inmobiliario y contribuir al crecimiento ordenado y sostenible de Lima Metropolitana.

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