Perú

Municipalidad de Lima subastará 31 terrenos en 11 distritos: conoce cómo participar en la convocatoria 2026

Los interesados podrán adquirir las bases por S/50 y revisar información registral, comercial y situacional de cada inmueble antes de participar

Una persona sostiene una paleta azul numerada frente a una mesa con tres hombres y un cartel de la Municipalidad de Lima
Una asistente alza una paleta de puja durante una subasta pública organizada por la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima.
Guardar

La Municipalidad de Lima, a través de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima (EMILIMA), lanzó la Primera Convocatoria 2026 para la Subasta Pública de 31 predios ubicados en distintos sectores de la capital. La iniciativa busca poner a disposición del público terrenos que forman parte del patrimonio inmobiliario municipal mediante un proceso abierto a los interesados.

Según informó Andina Noticias, los predios están distribuidos en 11 distritos: Carabayllo, Santa Rosa, Puente Piedra, La Molina, San Juan de Lurigancho, Punta Hermosa, El Agustino, Santa María del Mar, Cercado de Lima, Ancón y Lurigancho. Cada inmueble presenta diferentes características, dimensiones y valores comerciales, de acuerdo con la evaluación realizada para cada caso.

PUBLICIDAD

Varias personas sentadas en filas y una mujer en el centro que levanta una paleta azul con el número 02
Una participante levanta su paleta de puja durante una subasta inmobiliaria organizada por la Municipalidad de Lima.

Terrenos de diferentes dimensiones y características

La convocatoria incluye predios destinados a proyectos de distintas escalas. Entre ellos figuran terrenos de menor extensión y otros que superan los 30.000 metros cuadrados, lo que permite considerar diferentes alternativas para proyectos urbanos y de inversión en diversos sectores de Lima.

La relación oficial de los 31 inmuebles contiene información específica sobre cada terreno, como su ubicación, área, partida registral, estado situacional, valor comercial, garantía y valor de puja. Estos datos permiten a los interesados conocer las condiciones de los predios antes de decidir su participación en el proceso.

Banner informativo con texto sobre subasta de terrenos, un código QR, logotipos institucionales y una fotografía de una familia
Un cartel informativo de EMILIMA detalla la subasta pública de 31 terrenos de la Municipalidad de Lima programada para el 11 de septiembre de 2026.

¿Cómo participar en la subasta de EMILIMA?

Los interesados en participar deberán adquirir las bases del proceso, cuyo costo es de S/50. La venta de las bases y las inscripciones para la subasta estarán disponibles desde el 24 de agosto hasta el 10 de septiembre de 2026, de acuerdo con las condiciones establecidas en la convocatoria.

PUBLICIDAD

El trámite puede realizarse de manera presencial en las oficinas de EMILIMA, ubicadas en el jirón Cuzco n.° 286, Cercado de Lima, de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 2:00 p. m. a 5:30 p. m. También están disponibles los canales virtuales habilitados por la empresa municipal.

Imagen ED4ZOQOKARER5ATRY2KEXUF5Y4

MML busca impulsar nuevos proyectos

Con esta primera convocatoria de 2026, la Municipalidad de Lima, mediante EMILIMA, busca promover una gestión del patrimonio inmobiliario municipal basada en un proceso ordenado y transparente.

La iniciativa también pretende generar oportunidades para el desarrollo de nuevos proyectos urbanos y de inversión en distintos sectores de la capital. La convocatoria forma parte de las acciones de la comuna para aprovechar su patrimonio inmobiliario y contribuir al crecimiento ordenado y sostenible de Lima Metropolitana.

Temas Relacionados

SubastaTerrenoMunicipalidad de LimaTerrenosperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultados de la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

La jornada inicia con partidos emocionantes: Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal, Deportivo Garcilaso, Sport Boys, y Melgar definirán el liderato de la competencia nacional

Resultados de la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

A qué hora juega Alianza Lima vs Universitario: clásico en el Monumental por el Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026

Las ‘leonas’ serán locales frente a las ‘blanquiazules’ en la séptima fecha de la segunda fase, con el objetivo de sumar una victoria que les permita recortar distancia en la tabla de posiciones

A qué hora juega Alianza Lima vs Universitario: clásico en el Monumental por el Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026

La marca que comparte Ignacio Buse con Jannik Sinner y Carlos Alcaraz tras ganar su segundo título en la élite y alcanzar el #30 ATP

El peruano se coronó en el ATP 250 de Winston-Salem y se ubicará en su mejor posición en el ranking a puertas de su debut en el US Open 2026

La marca que comparte Ignacio Buse con Jannik Sinner y Carlos Alcaraz tras ganar su segundo título en la élite y alcanzar el #30 ATP

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 7 del Torneo Clausura y Acumulada

Universitario registró sensacional remontada ante UTC en Cajamarca. Alianza Lima cayó sorpresivamente ante Deportivo Garcilaso en Matute. Este domingo, Sporting Cristal chocará con Sport Boys en el Callao

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 7 del Torneo Clausura y Acumulada

Alianza Lima cayó 0-1 ante Deportivo Garcilaso: gol y resumen de la derrota ‘blanquiazul’ por el Torneo Clausura de Liga 1 2026

El elenco ‘blanquiazul’ no pudo con los cusqueños, quienes se llevaron tres puntos importantes que los afianzan en la cima del torneo de la Liga 1.

Alianza Lima cayó 0-1 ante Deportivo Garcilaso: gol y resumen de la derrota ‘blanquiazul’ por el Torneo Clausura de Liga 1 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Juntos por el Perú presenta proyecto de ley para que Keiko Fujimori pueda destituir a Óscar Arriola

Juntos por el Perú presenta proyecto de ley para que Keiko Fujimori pueda destituir a Óscar Arriola

JNJ blinda a Patricia Benavides y archiva proceso por sacar a la fiscal Magaly Quiroz del caso Cuellos Blancos

JEE excluye a alcalde de San Miguel, Eduardo Bless, por intento de reelección encubierta

¿Remoción de Josué Gutiérrez? Senadores de oposición tomarán acciones contra el defensor del Pueblo

Keiko Fujimori tiene 52,6% de aprobación en su primer mes de gobierno: el dato del sur que el CPI considera “interesante”

ENTRETENIMIENTO

¿Qué ha sido de Gisela Valcárcel estos tres años fuera de la TV?: “Me dediqué a mí y a mis proyectos

¿Qué ha sido de Gisela Valcárcel estos tres años fuera de la TV?: “Me dediqué a mí y a mis proyectos

¿Vuelve El Gran Show? Gisela Valcárcel habla de una despedida por streaming: “Merece un adiós”

Gisela Valcárcel habla de Edson y Janet, tras su decisión de quedarse en América TV: “En un equipo no puede existir la hipocresía”

Samahara Lobatón agredió a Youna en una discoteca de Miami según exparticipante de ‘La Prisión del Destino 2’

Naldy Saldaña revela el impacto emocional de las diligencias del caso César Sánchez: “Hoy tuve que volver a mirar cosas que dolieron”

DEPORTES

Resultados de la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Resultados de la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

A qué hora juega Alianza Lima vs Universitario: clásico en el Monumental por el Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026

La marca que comparte Ignacio Buse con Jannik Sinner y Carlos Alcaraz tras ganar su segundo título en la élite y alcanzar el #30 ATP

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 7 del Torneo Clausura y Acumulada

Alianza Lima cayó 0-1 ante Deportivo Garcilaso: gol y resumen de la derrota ‘blanquiazul’ por el Torneo Clausura de Liga 1 2026