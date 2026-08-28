Perú

Teleférico de Puno es declarado viable: proyecto en las orillas del lago Titicaca recibiría 170 mil visitantes al año

El proyecto contempla una inversión superior a S/236 millones y un recorrido de dos kilómetros que podrá completarse en aproximadamente cinco minutos.

Este reportaje noticioso cubre el proyecto de teleférico Cerro Azoguín – Lago Titicaca en Puno. Presenta a una conductora en estudio y a un reportero en exteriores informando sobre la viabilidad del proyecto. Se muestran imágenes aéreas del Lago Titicaca, sus orillas, una población ribereña y las islas flotantes de los Uros. También se observa un muelle con embarcaciones. El proyecto busca conectar el cerro con el lago para fines turísticos.
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La región de Puno avanza con un proyecto turístico que busca ofrecer una nueva forma de apreciar el paisaje del lago Titicaca, uno de los más grandes de Sudamérica. El teleférico Cerro Azoguini–Lago Titicaca fue declarado viable y contempla una inversión superior a los S/236 millones, con un recorrido de aproximadamente dos kilómetros y un tiempo estimado de cinco minutos.

La iniciativa plantea conectar el cerro Azoguini con el entorno del lago Titicaca mediante un sistema diseñado exclusivamente para fines turísticos. De acuerdo con la información difundida, la infraestructura contará con cabinas para 24 pasajeros y tendrá capacidad para trasladar hasta 270 turistas por hora.

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El exgobernador regional de Puno, Mauricio Rodríguez, señaló que la propuesta surgió durante la gestión del actual alcalde de Puno, Javier Ponce Roque, y destacó el interés en que empresas privadas participen en su ejecución.

“Hay una iniciativa de las empresas privadas que puedan invertir en este proyecto, que, de acuerdo a los estudios preliminares, es un proyecto bastante rentable”, sostuvo Rodríguez para Panamericana.

Un recorrido de cinco minutos con fines turísticos

Dos cabinas de teleférico sobrevuelan un lago azul con pequeñas islas de paja y una ciudad con montañas en el fondo
Un sistema de teleférico transporta pasajeros sobre el lago Titicaca frente a las islas flotantes de totora y la ciudad de Puno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El teleférico tendrá una extensión aproximada de 2 kilómetros y permitirá completar el trayecto en alrededor de cinco minutos. Rodríguez remarcó que la infraestructura no ha sido concebida como un sistema de transporte urbano, sino como un atractivo turístico.

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“Es para turismo. No es un proyecto de transporte”, explicó el exgobernador, quien señaló que el costo de utilizar este tipo de infraestructura sería elevado para convertirla en un medio de traslado cotidiano.

La propuesta, sin embargo, genera expectativas entre algunos habitantes de Puno, quienes consideran que el teleférico también podría ayudar a reducir los tiempos de desplazamiento en determinados sectores de la ciudad.

Una ciudadana consultada recordó que actualmente algunos recorridos pueden tomar cerca de 1 hora y consideró que el teleférico representaría un ahorro de tiempo para quienes se movilizan entre determinadas zonas.

Puno espera atraer a más visitantes

Además de facilitar el acceso al cerro Azoguini, el proyecto busca incrementar la llegada de visitantes y ampliar los atractivos turísticos de la ciudad. Según Rodríguez, las proyecciones contemplan que alrededor de 170 mil personas visiten el cerro Azoguini cada año, cifra que podría incrementarse progresivamente.

Las cabinas tendrán capacidad para 24 pasajeros, mientras que el sistema podrá movilizar hasta 270 turistas por hora, de acuerdo con la información proporcionada sobre la propuesta.

La obra forma parte de la apuesta de Puno por diversificar su oferta turística y aprovechar el paisaje del lago Titicaca como parte de una experiencia que combine el recorrido por la ciudad con la visita al cerro Azoguini.

Con la declaración de viabilidad, el proyecto deja atrás una etapa de evaluación y puede continuar su camino hacia las siguientes fases para concretar su ejecución. La participación de empresas privadas será uno de los elementos que marcará el avance de esta iniciativa, cuyo objetivo es convertir el recorrido entre el cerro y el lago en un nuevo atractivo para los visitantes.

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