Perú

Fuerzas Armadas incautan casi 2 mil municiones de guerra en nuevo operativo en Pataz

El Comando Unificado Pataz realizó una nueva intervención en La Libertad, decomisando armas, explosivos y capturando sospechosos, mientras persisten los operativos en otras regiones del país

Fuerzas Armadas y la Policía Nacional golpearon una vez más a las organizaciones criminales que operan en la provincia de Pataz.
Fuerzas Armadas y la Policía Nacional golpearon una vez más a las organizaciones criminales que operan en la provincia de Pataz.
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Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP) incautaron 1961 municiones de guerra de diferentes calibres y detuvieron a dos personas en un operativo ejecutado en la provincia de Pataz, región La Libertad.

La intervención, denominada “Némesis”, fue dirigida por el Comando Unificado Pataz e incluyó acciones coordinadas en los centros poblados de Yalén y Pueblo Nuevo. Autoridades del Ministerio de Defensa (Mindef) informaron que el operativo responde a la estrategia de control territorial y combate a las organizaciones criminales que operan en la zona.

Durante la operación se decomisaron también 50 explosivos, dos armas de fuego tipo Galil y CZ Scorpion, una escopeta, pistolas, cargadores de proyectiles, radios de comunicación y un chaleco antibalas.

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El material incautado y los detenidos quedaron a disposición de las autoridades competentes para continuar las diligencias e investigaciones señaladas por la ley. “Vamos a mantener la presencia de las fuerzas del orden en la provincia y reforzar la seguridad de la población”, informó el Ministerio de Defensa a través de un comunicado oficial.

La intervención “Némesis” se suma a la reciente operación “Sol Naciente”, realizada días antes en el mismo sector. En esa ocasión, el Comando Unificado Pataz logró la detención de dos personas, además del decomiso de tres fusiles CZ Scorpion, un R-15, una escopeta, cuatro pistolas y 52 explosivos junto a una cantidad significativa de municiones y cargadores abastecidos.

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Ambas operaciones forman parte del despliegue permanente del Comando Operacional del Norte, que mantiene el control del territorio para preservar el orden interno.

“Las acciones de control territorial y lucha contra la criminalidad se mantendrán activas en la región, orientadas a reforzar la seguridad de la población”, dijo el jefe del operativo.

Fuerzas Armadas y la Policía Nacional golpearon una vez más a las organizaciones criminales que operan en la provincia de Pataz.
Fuerzas Armadas y la Policía Nacional golpearon una vez más a las organizaciones criminales que operan en la provincia de Pataz.

Incautación de dinamita y materiales explosivos en Puno

En paralelo, la Policía Nacional ejecutó un operativo en el distrito de San Miguel, provincia de San Román, región Puno, donde se logró la detención de un camión cargado con materiales explosivos valorados en más de S/ 500 mil.

La intervención, realizada en la intersección de los jirones Mama Ocllo y San Pedro, permitió decomisar 34 cajas de dinamita12 cajas de mechatres cajas de detonadores y cinco cajas de fulminantes.

El vehículo interceptado fue tasado en aproximadamente S/ 100 mil y el detenido, Wilber Condori Quispe, quedó bajo custodia policial. Según la PNP, estos explosivos suelen estar asociados a delitos como minería ilegal y extorsión en el sur del país. “El cargamento tendría un valor aproximado de S/ 580 mil”, precisó una fuente policial citada por medios locales.

De acuerdo con el Ministerio del Interior (Mininter), la información que permitió la intervención surgió de labores de inteligencia desarrolladas por agentes especializados de la Dirin.

El seguimiento al camión concluyó en la detención en una zona estratégica, y el caso permanece bajo investigación para esclarecer la red de traslado de explosivos en la región.

La Policía Nacional del Perú destacó que el operativo constituye uno de los decomisos más importantes del año en el altiplano, intensificando la vigilancia sobre el tráfico de explosivos por la cercanía con zonas de actividad minera informal.

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