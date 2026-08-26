Perú

Magaly Medina declaró ante Fiscalía: así fue la diligencia por investigación que la vincula con jueza y Andrés Hurtado

La conductora respondió de forma virtual a las preguntas de la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos en una pesquisa sobre un supuesto beneficio judicial

Magaly Medina
El Ministerio Público sostiene que María Vidal habría retirado a dos juezas de los procesos judiciales iniciados por Jefferson Farfán contra Medina
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La conductora de televisión Magaly Medina testificó este martes ante la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, en el marco de una investigación por el presunto favorecimiento judicial que habría recibido de la ex presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima, María Vidal.

La diligencia se realizó de forma virtual y estuvo a cargo de la fiscal Mabel Díaz, quien la interrogó en una sesión que, según fuentes citadas por Latina Noticias, transcurrió sin incidentes y no derivó en una nueva citación para la figura televisiva.

De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, Vidal habría dispuesto el retiro de dos juezas que tenían a su cargo procesos judiciales que el futbolista Jefferson Farfán inició contra Medina, bajo el argumento de una baja productividad.

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La Autoridad Nacional de Control (ANC) del Poder Judicial suspendió a la magistrada durante seis meses en 2024 y calificó los hechos como muy graves.

Andrés Hurtado ‘Chibolín’
El Ministerio Público solicitó para Andrés Hurtado penas que suman 34 años y 8 meses de prisión por presunta participación en una red de sobornos y por irregularidades en un trámite migratorio

La investigación incluye como elemento relevante la relación entre Medina y Vidal, quienes aparecen juntos en una fotografía tomada durante la boda del expresidente del Poder Judicial Javier Arévalo. El evento se realizó en Punta Cana en 2023 y la imagen forma parte del expediente del caso.

El nombre de Vidal también aparece vinculado a investigaciones que involucran al encarcelado exconductor de televisión Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’. No obstante, Medina declaró en calidad de testigo en la pesquisa por el presunto favorecimiento judicial.

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Díaz fue incorporada recientemente como apoyo de la Segunda Fiscalía Suprema por disposición del fiscal de la Nación, Tomás Gálvez. La resolución de su designación fue publicada el 11 de agosto y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de este año.

El Ministerio Público ha solicitado 30 años de prisión para Hurtado, actualmente en prisión preventiva en el panal de Lurigancho, por su presunta participación en una red de sobornos junto a la suspendida fiscal Elizabeth Peralta.

Suspende a María Vidal La Rosa, presidenta de la Corte Superior de Lima, por caso Andrés Hurtado ‘Chibolín’
La relación entre Medina y Vidal es parte de la investigación, respaldada por una fotografía de ambas en la boda del expresidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, en Punta Cana en 2023

Además, el exconductor enfrenta otro requerimiento fiscal de 4 años y 8 meses de cárcel por supuestas irregularidades en el trámite migratorio del futbolista Roberto Siucho en 2019, caso en el que también está involucrada Roxana del Águila, exjefa de Migraciones.

“Doy la cara”

Medina había dicho la semana pasada que fue citada como testigo y que el despacho encargado de la diligencia investiga a jueces supremos y superiores, no a ciudadanos particulares. “Esa fiscalía no investiga a ciudadanas comunes y mortales como Magaly Medina”, expresó, aunque su afirmación resulta imprecisa, ya que ese despacho investiga a Hurtado.

Indicó que desconoce el contenido de la carpeta fiscal porque se trata de una pesquisa confidencial en la que no figura como parte. “Yo asisto en calidad de testigo. ¿Qué contiene esa carpeta fiscal? No lo sé”, declaró e insistió en que no le corresponde pronunciarse sobre el caso.

La presentadora también rechazó las versiones que, según su opinión, buscan generar desinformación sobre su citación. “Yo doy la cara y digo la verdad. Siempre han querido lo contrario”, afirmó al subrayar que ha permanecido tres décadas en la televisión y que no tiene “absolutamente nada que esconder”.

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