Lima refuerza respuesta a emergencias médicas con 33 nuevos Puestos de Auxilio Rápido en zonas estratégicas

Serenos y agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP).

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La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) anunció la puesta en marcha de 33 Puestos de Auxilio Rápido (PAR) en distintos sectores de la capital. Estos espacios buscan acercar los servicios municipales y ofrecer una respuesta más ágil ante emergencias, necesidades de primeros auxilios y denuncias ciudadanas, según informó el alcalde Renzo Reggiardo durante la presentación oficial.

Cada PAR funcionará como punto de recepción de alertas, con la presencia de un sereno y una motoambulancia totalmente equipada. El objetivo es cubrir las zonas más pobladas y de mayor demanda, facilitando la intervención ante urgencias sanitarias o incidentes de seguridad.

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“En los distritos más populosos vamos a contar con un sereno para atender una situación de inmediatez y una motoambulancia completamente equipada con todo lo que se requiere precisamente para una atención inmediata”, explicó Reggiardo ante medios locales.

La iniciativa forma parte de una estrategia para fortalecer la capacidad de respuesta de la ciudad y mejorar la cercanía con los vecinos. Según detalló la autoridad edil, la implementación inicial de 33 puntos representa el primer paso, con la meta de alcanzar 45 PAR en una segunda etapa.

“Son 33 inicialmente y luego vamos a llegar a 45 aproximadamente. Serán espacios de recepción de denuncias ciudadanas, por decirlo de una forma entendible para que la población lo tenga claro”, señaló el alcalde durante la inauguración de una nueva infraestructura médica en Lima Este.

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El despliegue de los Puestos de Auxilio Rápido se realizará en sectores estratégicos definidos a partir del análisis de concentración poblacional y reportes de emergencias. La MML indicó que la presencia de motoambulancias permitirá atender casos de urgencia antes de la llegada de unidades mayores, optimizando los tiempos de respuesta y la coordinación con servicios de salud y seguridad ciudadana.

Nuevo Hospital de la Solidaridad Ate fortalece la red de atención médica en Lima Este.

Nuevo Hospital de la Solidaridad Ate fortalece la red de atención médica en Lima Este

En paralelo a la implementación de los PAR, la Municipalidad Metropolitana de Lima inauguró el Hospital de la Solidaridad Ate II, ubicado en la avenida Metropolitana, Mz. R, lote 10. El establecimiento se suma a los hospitales de Ceres y Huaycán II, ampliando la oferta de servicios médicos especializados y accesibles en Lima Este.

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Según cifras de la Red de Hospitales de la Solidaridad, el nuevo hospital beneficiará a más de 660 000 vecinos de la zona, con atención en 37 especialidades y servicios. En 2025, el Hospital de la Solidaridad Ate registró 357 108 atenciones y atendió a cerca de 310 000 pacientes. Durante el primer trimestre de 2026, el número de atenciones aumentó 9,3 % respecto al mismo periodo del año anterior.

A nivel nacional, la Red de Hospitales de la Solidaridad tiene presencia en nueve regiones y reportó más de 7,6 millones de atenciones el año pasado. En lo que va de 2026, el sistema superó los 2 millones de atenciones, reflejando un crecimiento del 14 % frente al primer trimestre de 2025.

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Durante la ceremonia de inauguración participaron autoridades del sistema de salud metropolitano, como la vicepresidenta del Consejo Directivo del Sistema Metropolitano de la Solidaridad, Flor de María García Munive de Ponce de León, el gerente general Jorge Denis Beltrán Calderón y el gerente de Servicios de Salud Leoncio Carlos Merino Durán, junto a vecinos del distrito.