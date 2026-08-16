Gol de Gianluca Lapadula con potente remate para 3-1 de Universitario ante FC Cajamarca por Torneo Clausura 2026

El delantero marcó de penal el tercero de los 'cremas' en Cajamarca - Crédito: L1MAX.

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El romance entre Gianluca Lapadula y el gol sigue viento en popa. Y es que el atacante ya marcó tres goles en cuatro partidos disputados en la Liga 1. Su última víctima fue el FC Cajamarca que sufrió el 1-3 por parte del ‘Bambino’ en el duelo por la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Todo comenzó en el minuto 52, cuando Alex Valera le dio un pase venenoso a Lapadula para anotar el gol crema. Sin embargo, el ‘Lapa’ no fue capaz de anotar y se quejó de un golpe en la cara que provocó el reclamo de todo el plantel visitante.

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Y aunque en un primer momento, toda acción quedó anulada por una supuesta posición adelantada del atacante crema, la intervención del VAR terminó por cambiar el destino de la acción

Una eternidad para decidir

Tras la decisión del juez y el reclamo de los demás jugadores de Universitario de Deportes, el partido se detuvo momentáneamente para esperar el veredicto de los jueces del VAR.

Pero tras casi seis minutos de análisis, no llegaron a conclusión alguna y optaron por llamar a Micke Palomino para que sea él quien finalmente decida que hacer. Y tras revisar las imágenes, esa acción que no le tomó más de un minuto, determinó la falta penal que terminó terminó con el gol de Lapadula

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La fiesta comenzó temprano

(Universitario de Deportes)

A pesar del gol de Lapadula, Universitario vencía a FC Cajamarca con un arranque decisivo de César Inga, autor de un gol y de la jugada que terminó en otro tanto.

El lateral armó el segundo gol a los 29 minutos del primer tiempo con una jugada que pasará al recuerdo. Inga armó la acción por la izquierda, superó a Alejandro Pósito, dejó atrás a Renato Suárez y a Jefferson Orejuela, y entregó un pase rasante para que Alex Valera definiera de taco ante la salida de Samuel Aspajo para el 2-0 parcial.

La jugada confirmó una jornada de peso para el futbolista de 24 años, cuya presencia como titular en este Clausura ganó fuerza tras la salida de José Carabalí. La intención del club era que compitiera por ese sector con el panameño Jorge Gutiérrez, pero Inga tomó ventaja y respondió con incidencia directa en el marcador.

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Inga abrió el partido con una diagonal y un cabezazo al segundo palo

El primer gol de Universitario llegó a los 25 minutos de la etapa inicial. Inga apareció por el flanco izquierdo, avanzó en diagonal, se asoció con Gianluca Lapadula y entró al área mientras el delantero arrastraba marcas con una carrera que desordenó al bloque defensivo local.

Ya dentro del área, el carrilero conectó un cabezazo en movimiento hacia el poste más lejano de Aspajo. El arquero de FC Cajamarca alcanzó a estirarse, pero no evitó que la pelota cruzara la línea.

Ese tanto modificó el desarrollo del encuentro. Aunque el equipo local había tenido mayor protagonismo al comienzo y Universitario tardó en acomodarse a una plaza de altura, la apertura del marcador fortaleció al conjunto visitante y le permitió instalarse mejor en el campo del estadio Héroes de San Ramón.

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El rendimiento de Inga

La actuación del lateral volante tuvo un valor adicional porque llegó después de un tramo de bajo nivel. A lo largo de la temporada, Universitario sintió la ausencia de la mejor versión de Inga, cuya inventiva y despliegue habían caído de manera marcada.

El retroceso coincidió con los cambios en la zona técnica y con un intento fallido de transferencia a la Major League Soccer a fines del año anterior. Al no concretarse esa salida, el peruano perdió motivación y esa frustración impactó en su rendimiento.

La llegada de Héctor Cúper facilitó su recuperación. De a poco, Inga volvió a dejar señales favorables, sobre todo cuando fue utilizado como carrilero, la función en la que había mostrado su mejor nivel en la campaña anterior.

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Su ascenso había sido rápido. Salido de la Copa Perú, dio el salto a la máxima categoría con Asociación Deportiva Tarma, donde se hizo notar por su ritmo de juego por la banda izquierda.

El 2025 fue el punto más alto de su carrera hasta aquí: llegó a Universitario, se ganó un puesto fijo en ese sector, alcanzó los octavos de final de la CONMEBOL Libertadores y fue convocado a la selección peruana.

El lateral puso el primero de los 'cremas' en el Estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca - Crédito: L1MAX.

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