Efemérides del 17 de julio: ¿Qué pasó un día como hoy en el Perú y el mundo?

Una infografía presenta efemérides del 17 de julio, destacando acontecimientos históricos en Perú y el mundo, desde el fusilamiento del zar Nicolás II hasta la creación del Parque Bahuaja Sonene. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 17 de julio reúne en el calendario peruano hitos institucionales, ambientales y culturales que van desde la profesionalización contable hasta la protección de uno de los ecosistemas más diversos del planeta. En el plano internacional, la fecha registra desde la ejecución de un zar hasta el primer acoplamiento espacial entre potencias rivales.

En Perú, el hecho más antiguo vinculado a esta jornada ocurrió en 1942, cuando 34 contadores públicos se reunieron en la Sociedad de Ingenieros del Perú, firmaron el acta de creación del Colegio Profesional de Contadores de Lima, recolectaron fondos iniciales y eligieron su primera junta directiva, presidida por García Pantoja. Uno de los mayores desafíos de la institución fue lograr su reconocimiento legal, objetivo que se alcanzó el 11 de septiembre de 1959 con la promulgación de la Ley N.º 13253, bajo la gestión de Gonzalo García Márquez, que también le dio su nombre actual: Colegio de Contadores Públicos de Lima. Hoy agrupa a cerca de 50.000 miembros colegiados.

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Fundado hace más de siete décadas, el Colegio de Contadores Públicos de Lima ha trazado un camino de profesionalización y ética en la contabilidad peruana. (RPP)

Haya de la Torre y el regreso a la democracia

El 17 de julio de 1978, tras años de persecución y proscripción del APRA bajo los gobiernos militares, se eligieron los miembros de la Asamblea Constituyente. El partido obtuvo la mayor votación y Víctor Raúl Haya de la Torre fue elegido presidente del cuerpo constituyente. Poco antes de morir, el líder aprista firmó la nueva Constitución Política del Perú el 12 de julio de 1979, en un acto que marcó el retorno del país al orden democrático.

Perseguido en sus inicios, el Apra logró influir en la política peruana, pasando de la clandestinidad a ocupar posiciones de poder y dejar una huella controversial en su historia (apraperu.com)

El parque que protege la única sabana húmeda del Perú

El 17 de julio de 1996 se creó el Parque Nacional Bahuaja Sonene, ubicado en las regiones de Madre de Dios y Puno, en el sureste del país. Con más de 1.091.416 hectáreas, es el único parque peruano que protege sabanas húmedas tropicales, como las Pampas del Heath. Su territorio abarca ecosistemas que van desde la selva baja hasta los bosques montanos y alberga 305 especies de aves, además de mamíferos como el ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus) y el aguará guazú (Chrysocyon brachyurus), entre otras especies endémicas o amenazadas.

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Lobos de río en el Parque Nacional Bahuaja Sonene, área natural protegida distribuida entre los departamentos de Madre de Dios y de Puno (Foto: Sernanp)

Micky Rospigliosi: la voz que narró el deporte peruano

El 17 de julio de 2009 murió en Lima Luis Miguel Rospigliosi Moyano, conocido como Micky Rospigliosi, periodista deportivo e hijo del célebre Alfonso “Pocho” Rospigliosi. Comenzó su carrera muy joven y se consolidó en radio y televisión al frente de programas como Ovación, Teledeportes y El jugador. En 1995 fundó Radio Ovación, emisora que alcanzó altos niveles de sintonía durante esa década. Enfrentó controversias tras perder el control de la emisora, lo que lo llevó a iniciar acciones legales. En 2008 fue diagnosticado con cáncer de colon. Murió rodeado de su familia; sus cenizas fueron esparcidas en Santa María del Mar.

Micky Rospigliosi falleció a causa de una enfermedad. | Difusión

El Policía Escolar y el Día Mundial del Emoji

Cada 17 de julio, Perú conmemora el Día del Policía Escolar, en recuerdo del brigadier Alejandro Sánchez Arteaga, niño que perdió la vida en 1951 al salvar a sus compañeros de un incendio. La iniciativa nació como proyecto piloto en 1948 en colegios del Rímac, bajo la dirección del sargento Augusto Roca Bernard, con el propósito de promover disciplina y valores entre estudiantes. En 1951 fue oficializada; en 1952 se creó la rama femenina; y en 1958 se aprobó el Reglamento Nacional de la Policía Escolar.

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La misma fecha alberga el Día Mundial del Emoji, celebrado desde 2014 en reconocimiento al impacto de estos íconos en la comunicación digital. La fecha fue elegida porque muchos calendarios de emoji marcan ese día. Desde su creación en Japón a finales de los años noventa, los emojis se convirtieron en una forma universal de expresión que complementa mensajes y conversaciones en todo el mundo.

La primera Policía Escolar Femenina fue establecida en el Centro Educativo N.º 404 Nuestra Señora de Caima. (Andina)

El mundo también recuerda el 17 de julio

En el plano internacional, la jornada acumula hitos de primer orden. El 17 de julio de 1918, el zar Nicolás II —de 50 años— fue ejecutado junto con su esposa Alejandra Románova y sus cinco hijos por orden del Partido Bolchevique en Ekaterimburgo, Rusia. Ese mismo día, el buque RMS Carpathia, el barco que había rescatado a 705 supervivientes del Titanic, fue hundido frente a Irlanda por un submarino alemán con un saldo de cinco muertos.

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En 1955, Disneyland abrió sus puertas en Anaheim, California. En 1975, un módulo Apolo estadounidense se acopló a una cápsula soviética Soyuz en el primer encuentro espacial entre las dos superpotencias, episodio que marcó el fin simbólico de la carrera espacial. En 1994, Brasil se coronó por cuarta vez campeón del mundo de fútbol al vencer a Italia en la definición por penales en el estadio Rose Bowl de Pasadena. En 1998, en Italia se firmó el Estatuto de Roma, que estableció la Corte Penal Internacional. Y en 2014, el vuelo MH17 de Malaysia Airlines fue derribado por un misil en el este de Ucrania, con un saldo de 298 víctimas mortales.

Llegada de los cuerpos de las víctimas del accidente del avión de Malaysia Airlines vuelo MH17 al aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur. EFE/AZHAR RAHIM/Archivo

Entre los fallecidos célebres en esta fecha figuran el economista Adam Smith (1790), la cantante de jazz Billie Holiday (1959), el saxofonista John Coltrane (1967) y el piloto de Fórmula 1 Juan Manuel Fangio (1995).

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