Aprender haciendo: la habilidad que transforma el futuro profesional

En el Perú nos enfrentamos a una paradoja preocupante: mientras las empresas sufren para encontrar el talento que necesitan, miles de jóvenes egresan cada año sin certeza laboral. Las cifras oficiales son implacables. Según el INEI, en agosto de 2025, la población con educación universitaria completa registró la tasa de desempleo más alta del país, superando incluso a quienes sólo alcanzaron la educación primaria. Este alarmante escenario nos obliga a formular una pregunta de fondo: ¿estamos realmente preparando a las nuevas generaciones para las exigencias de un mercado laboral en constante disrupción?
La velocidad exponencial con la que hoy evolucionan la tecnología, los modelos de negocio y la inteligencia artificial está reconfigurando las competencias demandadas. Según el Future of Jobs Report del Foro Económico Mundial, cerca del 39% de las habilidades actuales de los trabajadores cambiarán para el 2030, priorizando el pensamiento analítico, la resiliencia y el aprendizaje continuo. En esta coyuntura de cambio constante, la metodología del “aprender haciendo” deja de ser un enfoque educativo complementario para convertirse en una imperiosa necesidad estratégica.
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Este giro estructural responde a una transformación profunda en la forma en que las organizaciones valoran el talento. La OCDE, en su informe Skills-First Approach, señala que el mercado avanza hacia un enfoque de “habilidades primero”, donde las competencias demostradas adquieren mayor relevancia frente a los títulos tradicionales. En términos sencillos, hoy importa más lo que una persona sabe resolver en la práctica que aquello que su currículum simplemente afirma que conoce. No se trata de desmerecer la teoría; esta es el cimiento indispensable. Sin embargo, el verdadero aprendizaje se consolida cuando el conocimiento se pone a prueba ante problemas concretos del entorno real.
Cuando los estudiantes enfrentan desafíos reales durante su formación, desarrollan competencias clave que la teoría pura jamás podrá transmitir: aprenden a resolver problemas complejos, trabajar de manera colaborativa y adaptarse a la incertidumbre. Tradicionalmente, la falta de experiencia ha sido el mayor obstáculo para el primer empleo formal. No obstante, si esa experiencia se construye de forma activa durante la etapa formativa universitaria y no después, esa barrera se reduce drásticamente. El egresado no sale al mercado a buscar una oportunidad para empezar a aprender, sino a demostrar lo que ya es capaz de hacer.
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Un ejemplo concreto de este impacto es el proyecto desarrollado por estudiantes para el Museo de Sitio Pucllana. Ellos asumieron el reto de rediseñar su identidad visual corporativa. No fue un ejercicio de simulación académica: implicó visitas de campo, investigación histórica y reuniones directas con los responsables del recinto para comprender su legado antes de proponer soluciones. El resultado final fue un rediseño completo de la marca y un Manual de Identidad completo y viable. Experiencias de este calibre demuestran que lo aprendido en clase se materializa en resultados tangibles, y son justamente estas evidencias reales las que hoy tienen mayor peso en los procesos de selección laboral.
Esta dinámica beneficia también a las organizaciones que, según el Workplace Learning Report de LinkedIn, ya priorizan el desarrollo de habilidades ágiles para asimilar la transformación tecnológica. Al final, conectar la educación con las necesidades del entorno genera un círculo virtuoso: los estudiantes elevan su empleabilidad, las empresas privadas elevan su capacidad de innovación y la sociedad accede a profesionales listos para liderar el cambio. En una era de cambio constante donde el conocimiento se actualiza rápidamente, la discusión pedagógica ya no debe centrarse únicamente en qué enseñar, sino en cómo diseñar más espacios para aprender resolviendo la realidad.
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