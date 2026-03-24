Wilder Cartagena compartirá vestuario en Orlando City con Antoine Griezmann, campeón del mundo con Francia y leyenda del Atlético Madrid

Wilder Cartagena jugará al lado del icónico Antoine Griezmann en el Orlando City. - Crédito: @OrlandoCitySC

Wilder Cartagena puede presumir de contar con una nueva amistad, una que es única y envidiable: Antoine Griezmann. El icónico delantero de Francia, que supo ser campeón del mundo y leyenda del Atlético Madrid, se ha ligado al Orlando City como Jugador Franquicia de la Major League Soccer.

Después de muchos meses de rumores, el ‘Principito’ se decidió a firmar por los ‘leones’, atraído no solo por el proyecto deportivo presentado, también por el salario ofrecido. Se especula que el galo percibirá un sueldo anual de 10 millones de euros, lo que lo ubica como uno de los jugadores con mejores ingresos en la MLS.

Antoine Griezmann perfila el final de su carrera en la MLS. - Crédito: Orlando City

A ello, conviene agregar, aparecen importantes contratos de patrocinio con marcas mundiales que pueden elevar los ingresos de Antoine hasta en 20 millones de euros por año. Su firma con el Orlando City tendrá una vigencia de dos temporadas más una opcional en caso cumpla con los requisitos estipulados en su contrato.

Griezmann pondrá marcha a su nueva aventura en Estados Unidos una vez que concluya la temporada en LaLiga con el Atlético Madrid, donde se ha constituido como el último mito al haberse transformado, hace no mucho, en su máximo goleador de todos los tiempos por encima de Luis Aragonés.

El ‘7′ de Francia ha defendido la elástica ‘colchonera’ por diez temporadas, dividida en dos ciclos de cinco años. A partir de entonces ganó tres trofeos que lo han situado en el pedestal de ídolos de la institución de Madrid: Supercopa de España (2014), UEFA Europa League (2017/18) y la Supercopa de Europa (2018).

Antes de que finalice el actual ciclo, donde se está en pie de lucha tanto por la Champions League como la Copa del Rey, el Atlético de Madrid trabajará en preparar un homenaje para el futbolista más influyente de su historia moderna.

Antoine Griezmann besando el escudo del Atlético Madrid. - Crédito: EFE