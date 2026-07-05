Incendio en Magdalena del Mar deja a tres familias damnificadas en el jirón Ayacucho

Un incendio de código 2 declarado por el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú afectó en la noche de este 4 de julio a tres familias en la cuadra 2 del jirón Ayacucho, ubicado en el distrito de Magdalena del Mar. Las llamas, que comenzaron poco antes de las diez de la noche, requirieron la intervención de al menos doce unidades de bomberos y más de cuarenta agentes, quienes trabajaron por varias horas para contener el siniestro.
Según datos confirmados por el Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Lima Metropolitana (COER), la emergencia dejó a siete personas en condición de damnificadas.
PUBLICIDAD
El COER de Lima Metropolitana realizó de inmediato el cerco perimétrico para delimitar la zona afectada y facilitar la labor de los equipos de emergencia. Asimismo, el personal del Centro de Operaciones de Emergencia Distrital (COED) de la municipalidad se sumó a las acciones y efectuó la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), identificando que los inmuebles comprometidos estaban construidos con adobe, quincha y material prefabricado. Esta característica de las edificaciones habría contribuido a la rápida propagación del fuego.
Una de las primeras hipótesis sobre el origen del incendio apunta a la precariedad en la construcción y la alta densidad de ocupantes. Un vecino del edificio colindante relató que en la vivienda afectada residían más de diez familias, superando la capacidad estructural del inmueble.
PUBLICIDAD
Otra versión manejada por los vecinos, y aún en investigación por los bomberos, sugiere que el fuego pudo haberse iniciado por una persona que se quedó dormida con un cigarro encendido sobre su colchón. Esta posibilidad está siendo evaluada por las autoridades, que continúan las indagaciones para determinar las causas exactas del siniestro.
No hay víctimas mortales
Las coordinaciones con PLUZ Energía, Sedapal, Cálidda permitieron asegurar los servicios básicos en la zona, mientras los vecinos colaboraban retirando balones de gas para evitar explosiones y mayores daños. El reporte del COER destaca que, pese a la magnitud de la emergencia, no se registraron víctimas mortales ni heridos graves.
PUBLICIDAD
Varios habitantes manifestaron preocupación por la situación de sus mascotas, algunas de las cuales escaparon asustadas por el humo. El ambiente en el vecindario se mantuvo tenso mientras los bomberos continuaban las labores de enfriamiento y remoción de escombros para impedir la reactivación del fuego.
¿Qué hacer ante un incendio?
- Mantén la calma y evalúa la situación Verifica si el fuego es controlable. Si no lo es, evacua de inmediato.
- Llama a los bomberos Marca el 116 y proporciona dirección exacta, referencia y detalles sobre el incendio.
- Evacúa el lugar Sigue las rutas de evacuación. No utilices ascensores. Ayuda a niños, adultos mayores y personas con discapacidad.
- Cierra puertas y ventanas al salir Esto puede ayudar a ralentizar la propagación del fuego.
- No regreses al inmueble Solo vuelve cuando las autoridades lo autoricen.
- Si hay humo, desplázate agachado El humo sube, por lo que estar cerca del suelo reduce el riesgo de intoxicación.
- Desconecta fuentes de energía Si es seguro hacerlo, corta electricidad y gas para evitar explosiones.
Más Noticias
Perú autoriza misión a EE.UU. para defenderse ante posible arancel por bienes vinculados a trabajo forzoso
La investigación de la USTR podría derivar en aranceles adicionales de hasta 12,5% sobre exportaciones peruanas hacia Estados Unidos
Hoy sismo en Perú: Arequipa registra nuevo movimiento telúrico este 5 de julio, según el IGP
El temblor se registró la madrugada de este domingo al sur de la localidad de Maca, en Caylloma, y tuvo una profundidad de 13 kilómetros
Cómo ahorrar en combustible en Lima: estos son los grifos con los precios más bajos de gasolina y diésel
<p>El costo de los combustibles cambia cada 24 horas, por eso es importante mantenerse informado sobre su valor </p>
Dónde ver México vs Inglaterra HOY en Perú: canal tv online del duelo por octavos de final del Mundial 2026
El ’tri’ buscará hacerse con su tercera presencia en cuartos de final de una justa, precisamente en su tercera vez como anfitrión. Al frente tendrá al poderío de los británicos, que apuntan a alzar el trofeo máximo luego de 60 años
A qué hora juega México vs Inglaterra HOY en Perú: partido por octavos de final del Mundial 2026
La selección mexicana tendrá el respaldo de su público en el estadio Azteca, mientras que el elenco británico afronta el encuentro con Harry Kane en gran momento. Conoce los horarios de este duelo
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD