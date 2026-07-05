Perú

Incendio en Magdalena del Mar deja a tres familias damnificadas en el jirón Ayacucho

Las autoridades municipales y los bomberos coordinaron acciones para asistir a los afectados por el fuego, que se habría originado por una posible imprudencia

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Un incendio de grandes proporciones consumió una vivienda multifamiliar en el jirón Ayacucho, en el distrito de Magdalena. Más de 40 bomberos de 12 unidades trabajaron para controlar las llamas que amenazaban las casas aledañas.| Latina Noticias

Un incendio de código 2 declarado por el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú afectó en la noche de este 4 de julio a tres familias en la cuadra 2 del jirón Ayacucho, ubicado en el distrito de Magdalena del Mar. Las llamas, que comenzaron poco antes de las diez de la noche, requirieron la intervención de al menos doce unidades de bomberos y más de cuarenta agentes, quienes trabajaron por varias horas para contener el siniestro.

Según datos confirmados por el Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Lima Metropolitana (COER), la emergencia dejó a siete personas en condición de damnificadas.

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El COER de Lima Metropolitana realizó de inmediato el cerco perimétrico para delimitar la zona afectada y facilitar la labor de los equipos de emergencia. Asimismo, el personal del Centro de Operaciones de Emergencia Distrital (COED) de la municipalidad se sumó a las acciones y efectuó la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), identificando que los inmuebles comprometidos estaban construidos con adobe, quincha y material prefabricado. Esta característica de las edificaciones habría contribuido a la rápida propagación del fuego.

Magdalena del Mar: incendio en jirón Ayacucho obliga a evacuar y deja daños materiales
Magdalena del Mar: incendio en jirón Ayacucho obliga a evacuar y deja daños materiales

Una de las primeras hipótesis sobre el origen del incendio apunta a la precariedad en la construcción y la alta densidad de ocupantes. Un vecino del edificio colindante relató que en la vivienda afectada residían más de diez familias, superando la capacidad estructural del inmueble.

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Otra versión manejada por los vecinos, y aún en investigación por los bomberos, sugiere que el fuego pudo haberse iniciado por una persona que se quedó dormida con un cigarro encendido sobre su colchón. Esta posibilidad está siendo evaluada por las autoridades, que continúan las indagaciones para determinar las causas exactas del siniestro.

Un incendio nocturno en una vivienda del jirón Ayacucho provocó la evacuación de residentes y el despliegue de equipos de emergencia, que lograron controlar las llamas sin reportar víctimas mortales ni heridos graves
Un incendio nocturno en una vivienda del jirón Ayacucho provocó la evacuación de residentes y el despliegue de equipos de emergencia, que lograron controlar las llamas sin reportar víctimas mortales ni heridos graves| Municipalidad de Lima

No hay víctimas mortales

Las coordinaciones con PLUZ Energía, Sedapal, Cálidda permitieron asegurar los servicios básicos en la zona, mientras los vecinos colaboraban retirando balones de gas para evitar explosiones y mayores daños. El reporte del COER destaca que, pese a la magnitud de la emergencia, no se registraron víctimas mortales ni heridos graves.

Varios habitantes manifestaron preocupación por la situación de sus mascotas, algunas de las cuales escaparon asustadas por el humo. El ambiente en el vecindario se mantuvo tenso mientras los bomberos continuaban las labores de enfriamiento y remoción de escombros para impedir la reactivación del fuego.

¿Qué hacer ante un incendio?

  1. Mantén la calma y evalúa la situación Verifica si el fuego es controlable. Si no lo es, evacua de inmediato.
  2. Llama a los bomberos Marca el 116 y proporciona dirección exacta, referencia y detalles sobre el incendio.
  3. Evacúa el lugar Sigue las rutas de evacuación. No utilices ascensores. Ayuda a niños, adultos mayores y personas con discapacidad.
  4. Cierra puertas y ventanas al salir Esto puede ayudar a ralentizar la propagación del fuego.
  5. No regreses al inmueble Solo vuelve cuando las autoridades lo autoricen.
  6. Si hay humo, desplázate agachado El humo sube, por lo que estar cerca del suelo reduce el riesgo de intoxicación.
  7. Desconecta fuentes de energía Si es seguro hacerlo, corta electricidad y gas para evitar explosiones.

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