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Kenji Cabrera se fracturó el quinto metatarsiano y estará fuera de Vancouver Whitecaps por tiempo indefinido

El líder de la Conferencia Oeste no ha ofrecido detalles acerca de cómo se lesionó el peruano y se ha limitado a brindar pronósticos. Las probabilidades de que se pierda el resto de la campaña en la MLS son muy altas

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Kenji Cabrera estará de para por un largo periodo debido a una dura lesión. - Crédito: Vancouver Whitecaps
Kenji Cabrera estará de para por un largo periodo debido a una dura lesión. - Crédito: Vancouver Whitecaps

Kenji Cabrera verá reducidas sus posibilidades de seguir progresando en el Vancouver Whitecaps debido a una dura lesión. El extremo peruano ha sufrido la rotura del quinto metatarsiano de su pie derecho, lo que lo obligó a someterse a una intervención quirúrgica de emergencia, de la que ha salido sin mayores complicaciones. Lo que seguirá será un arduo proceso de rehabilitación.

El club canadiense, que actualmente descansa en la cima de la Conferencia Oeste de la Major League Soccer, no ha especificado cómo el peruano acusó la dolencia que lo llevó a una sala de operaciones. Su última actividad futbolística fue con la selección peruana en la ventana FIFA de junio durante un amistoso contra Haití.

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Kenji Cabrera, apartado por lesión. - Crédito: Vancouver Whitecaps
Kenji Cabrera, apartado por lesión. - Crédito: Vancouver Whitecaps

En aquel lance, que culminó con una remontada nacional obrada por Renzo Garcés y Jairo Vélez en los últimos compases, Kenji Cabrera fue inicialista, pero no acabó con la titularidad y dejó su lugar para que entre Adrián Ugarriza. Para la prueba siguiente, contra España, no fue considerado por motivos estrictos de Mano Menezes.

La lesión inesperada que ha presentado el extremo peruano frenará de golpe su evolución con la ‘bicolor’, donde se había hecho de un lugar en la estructura perfilada por el DT Menezes. Durante su recuperación dejará abierta la posibilidad de que aparezcan otros efectivos, lo que aumentaría la competencia futura por la demarcación ofensiva que ha venido ocupando.

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El volante del Vancouver Whitecaps confía en la recuperación de la 'bicolor' con Mano Menezes bajo los mandos. | VIDEO: Área Sports

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