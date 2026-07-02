Kenji Cabrera se fracturó el quinto metatarsiano y estará fuera de Vancouver Whitecaps por tiempo indefinido

Kenji Cabrera verá reducidas sus posibilidades de seguir progresando en el Vancouver Whitecaps debido a una dura lesión. El extremo peruano ha sufrido la rotura del quinto metatarsiano de su pie derecho, lo que lo obligó a someterse a una intervención quirúrgica de emergencia, de la que ha salido sin mayores complicaciones. Lo que seguirá será un arduo proceso de rehabilitación.
El club canadiense, que actualmente descansa en la cima de la Conferencia Oeste de la Major League Soccer, no ha especificado cómo el peruano acusó la dolencia que lo llevó a una sala de operaciones. Su última actividad futbolística fue con la selección peruana en la ventana FIFA de junio durante un amistoso contra Haití.
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En aquel lance, que culminó con una remontada nacional obrada por Renzo Garcés y Jairo Vélez en los últimos compases, Kenji Cabrera fue inicialista, pero no acabó con la titularidad y dejó su lugar para que entre Adrián Ugarriza. Para la prueba siguiente, contra España, no fue considerado por motivos estrictos de Mano Menezes.
La lesión inesperada que ha presentado el extremo peruano frenará de golpe su evolución con la ‘bicolor’, donde se había hecho de un lugar en la estructura perfilada por el DT Menezes. Durante su recuperación dejará abierta la posibilidad de que aparezcan otros efectivos, lo que aumentaría la competencia futura por la demarcación ofensiva que ha venido ocupando.
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