¿A qué hora juegan Croacia vs Ghana HOY? Horario en Perú del partido por la fecha 3 del Grupo L - Mundial 2026

Croacia y Ghana se enfrentan en la última fecha del Grupo L del Mundial 2026. Crédito: Agencias

La fase de grupos del Mundial 2026 entra en su etapa decisiva y el Grupo L aún tiene mucho por resolver. Croacia y Ghana se enfrentarán este viernes 27 de junio en un partido que puede definir el futuro de ambos en la competencia, con el boleto a los dieciseisavos de final todavía en disputa y varios escenarios posibles según los resultados de la última jornada.

El conjunto africano llega en una posición más favorable tras mantenerse invicto en sus dos primeras presentaciones con una victoria y un empate, mientras que la selección croata afrontará una verdadera final, obligada a conseguir un triunfo para no depender de otros resultados. Además, el encuentro se jugará en simultáneo con Inglaterra vs Panamá, compromiso que también será determinante para conocer el orden definitivo del Grupo L.

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¿A qué hora juegan Croacia vs Ghana?

Croacia y Ghana medirán fuerzas este sábado 27 de junio por la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. El partido se jugará en el Lincoln Financial Field de Filadelfia y está previsto para iniciar a las 16:00 horas de Perú. Revisa los horarios del encuentro en los diferentes países:

Perú, Colombia y Ecuador: 16:00 horas.

Bolivia, Chile y Venezuela: 17:00 horas.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 18:00 horas.

México: 15:00 horas.

España: 23:00 horas.

Mundial 2026 - Panamá 0 - Croacia 1

¿Dónde ver Croacia vs Ghana en Perú?

El encuentro será transmitido en gran parte de Sudamérica por DSports, señal que posee los derechos del Mundial 2026 mediante DirecTV. Asimismo, los aficionados podrán seguir todas las incidencias a través de DGO, plataforma de streaming que permitirá ver el compromiso desde celulares, tablets, computadoras y Smart TV.

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En otros países, el duelo también estará disponible mediante señales internacionales como FOX Sports, Telemundo Deportes, Paramount+ y DAZN, de acuerdo con la distribución de derechos en cada territorio. Además, Infobae realizará una cobertura completa con el minuto a minuto, las alineaciones confirmadas, los goles, las incidencias y todas las reacciones que deje este decisivo compromiso del Grupo L.

La última jornada puede cambiar la tabla según lo que ocurra en ambos partidos, con Ghana igualada en puntos con el líder y Croacia obligada a sumar fuerte para no quedar atada a la tabla de terceros

Así está la tabla del Grupo L

La clasificación llega muy apretada a la última fecha. Inglaterra lidera el Grupo L con 4 puntos, los mismos que Ghana, aunque con una mejor diferencia de goles. Croacia aparece en la tercera posición con 3 unidades, mientras que Panamá cierra la tabla sin puntos y ya sin posibilidades de avanzar.

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Con Inglaterra y Panamá enfrentándose en simultáneo, cualquier resultado podría modificar las posiciones finales del grupo. Mientras Ghana intentará asegurar su boleto sin sobresaltos, Croacia buscará un triunfo que le permita seguir con vida en el Mundial 2026 y evitar depender de otros marcadores.

Así llega Croacia al partido decisivo del Mundial 2026

El seleccionado balcánico afronta la última fecha con la presión de obtener un triunfo. Después de caer 2-4 ante Inglaterra en su debut, logró recuperarse derrotando por la mínima diferencia a Panamá, resultado que lo mantiene con opciones de avanzar, aunque sin margen para especular.

Los dirigidos por Zlatko Dalic suman tres puntos y saben que una victoria les permitirá acceder a los dieciseisavos de final. En cambio, un empate o una derrota los dejaría pendientes de una combinación de resultados y de la tabla de los mejores terceros, un escenario que intentarán evitar.

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-crédito Peter Cziborra/REUTERS-IMAGN IMAGES via Reuters John E. Sokolowski Budimir

Ghana va con todo ante Croacia

Ghana ha sido una de las selecciones más sólidas del Grupo L. El cuadro africano debutó con un triunfo por 1-0 sobre Panamá y posteriormente consiguió un valioso empate sin goles frente a Inglaterra, resultado que lo dejó con cuatro puntos y en una posición privilegiada de cara a la última jornada.

Gracias a ese rendimiento, el conjunto dirigido por Carlos Queiroz llega con la tranquilidad de que un empate le bastará para asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final. Incluso, una victoria podría permitirle quedarse con el liderato del grupo, dependiendo de lo que ocurra en el duelo entre Inglaterra y Panamá.

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