Resultados del Mundial 2026 HOY, 26 de junio EN VIVO: partidos, clasificación, tablas, horarios y canal TV en Perú

Resultados de los partidos de hoy del Mundial 2026.

La jornada de hoy, viernes 26 de junio, del Mundial 2026 promete emociones fuertes y máxima tensión, ya que todos los partidos corresponden a la tercera y última fecha de la fase de grupos. Es el día donde se definen los equipos que avanzarán a los dieciseisavos de final, por lo que ninguna selección puede permitirse distracciones ni especulaciones. El margen de error es inexistente y la clasificación depende, en muchos casos, de lo que suceda en estos 90 minutos finales.

Con encuentros en sedes de Estados Unidos, Canadá y México, la jornada reúne protagonistas de distintos continentes y estilos, todos con la mira puesta en superar la instancia inicial del torneo. Cada encuentro es una final anticipada, y el desenlace de los grupos I, H y G mantendrá en vilo al mundo futbolístico.

PUBLICIDAD

Partidos y horarios del viernes 26 de junio

Noruega vs Francia se juega a las 14:00 horas. El partido es del Grupo I y se disputa en el Gillette Stadium de Boston, Estados Unidos.

Senegal vs Irak se juega a las 14:00 horas. El cotejo es del Grupo I y se disputa en el BMO Field de Toronto, Canadá.

Uruguay vs España se juega a las 19:00 horas. El encuentro, por el Grupo H, se disputa en el estadio Akron de Guadalajara, México.

Cabo Verde vs Arabia Saudita se juega a las 19:00 horas. El cruce del Grupo H se disputa en NRG Stadium de Houston, Estados Unidos.

Nueva Zelanda vs Bélgica se disputa a las 22:00 horas. El duelo, por el Grupo G, se disputa en el BC Place Stadium de Vancouver, Canadá.

Egipto vs Irán se realiza a las 22:00 horas. El compromiso es del Grupo G y se juega en el Lumen Field de Seattle, Estados Unidos.

Dónde ver los partidos: canales y plataformas por país

En Argentina transmiten TyC Sports, TV Pública, Telefe, Disney+ y Paramount+.

En España transmiten DAZN, Movistar+ y RTVE: La 1.

En Uruguay transmiten Canal 5, DSports, Disney+ y Paramount+.

En Chile transmiten Chilevisión, DSports, Disney+ y Paramount+.

En Ecuador transmiten Teleamazonas, DSports, Disney+ y Paramount+.

En Colombia transmiten Caracol TV, RCN, DSports, Disney+ y Paramount+.

En Perú transmiten América TV, DSports, Disney+ y Paramount+.

En Paraguay transmiten GEN y Trece.

En Venezuela transmiten Televen, DSports, Disney+ y Paramount+.

En México transmiten TUDN, Canal 5, Azteca 7, Las Estrellas y ViX.

En Estados Unidos transmiten FOX Network, FS1, Telemundo, fuboTV y Tubi.

En el Gillette Stadium de Boston, Noruega y Francia animarán uno de los duelos más atractivos del grupo I. Los nórdicos llegan a este compromiso con la necesidad de sumar tras una campaña irregular, donde los goles de Erling Haaland han sido vitales pero la defensa ha mostrado fisuras. Por su parte, ‘les bleus’ buscan sellar el primer lugar del grupo, apoyada en el talento de Kylian Mbappé y la experiencia de su mediocampo, aunque ya clasificada, podría rotar parte de sus titulares.

Así como en la Champions League, Kylian Mbappé y Erling Haaland chocarán con Francia y Noruega en el Mundial 2026. - créditos: REUTERS/Phil Noble

En paralelo, en el BMO Field de Toronto, Senegal e Irak se juegan el pase en un duelo directo. El cuadro africano llega con la presión de intentar llegar como uno de los mejores terceros a la próximda ronda, misma consigna que tienen los asiáticos.

PUBLICIDAD

Por el grupo H, el NRG Stadium de Houston albergará el choque entre Cabo Verde y Arabia Saudita. Ambos llegan con chances matemáticas, aunque un empate podría dejar a los dos afuera si Uruguay y España suman puntos en el otro partido del grupo. Justamente, en el estadio Akron de Guadalajara, uruguayos y españoles protagonizarán un duelo de alto voltaje: los sudamericanos vienen de dos empates y necesitan ganar para no depender de otros resultados, mientras que la ‘furia roja’ aspira a terminar en la cima del grupo con su habitual dominio de posesión y eficacia ofensiva.

En medio de los cuestionamientos a Marcelo Bielsa, Uruguay sueña con pasar la fase de grupos en el Mundial 2026 ante España. - créditos: REUTERS/Amanda Perobelli

El grupo G se definirá entre Egipto e Irán en el Lumen Field de Seattle, ambos con opciones intactas tras resultados ajustados en las fechas previas. El elenco egipcio apuesta a la inspiración de Mohamed Salah, mientras los iraníes arriban motivado por su capacidad de reacción y disciplina táctica. Finalmente, en el BC Place Stadium de Vancouver, Nueva Zelanda busca la sorpresa ante una Bélgica que no sabe de triunfos en este Mundial, pero intentará apelar al talento de Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku.

PUBLICIDAD