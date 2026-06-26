Perú

Qué se celebra el 26 de junio en el Perú: el día que une poder, guerra y memoria

La fecha reúne episodios que van de la violencia fundacional a la diplomacia y la resistencia, además de nacimientos y una muerte reciente, y propone revisar cómo el país construye memoria pública

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El recorrido pasa por la muerte de un fundador de Lima, un conflicto internacional, una jornada recordada en Canta, el aniversario de dos personajes públicos y un fallecimiento destacado. (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 26 de junio reúne hechos y efemérides relevantes en el Perú. En 1541, Francisco Pizarro fue asesinado en Lima por seguidores de Diego de Almagro el Mozo, hecho que cerró una etapa de disputas entre conquistadores y abrió una reorganización política.

En 1827, el gobierno expulsó al diplomático grancolombiano Cristóbal Armero, lo que agravó tensiones con la Gran Colombia y antecedió la guerra de 1828.

En 1881 se libró el Combate de Sángrar, en Canta, símbolo de resistencia. También nacieron el político Pedro Cateriano (1958) y el futbolista Fernando Pacheco (1999). En 2020 murió Arturo Salazar Larraín, destacado periodista y político.

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26 de junio de 1541 - Francisco Pizarro fue asesinado en Lima y terminó una etapa clave de la conquista del Perú

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La muerte de Francisco Pizarro en su residencia de Lima marcó el fin de una etapa de la Conquista y profundizó las disputas entre los antiguos conquistadores del Perú. (National Geographic)

El 26 de junio de 1541 murió Francisco Pizarro en Lima, tras ser atacado por seguidores de Diego de Almagro el Mozo, en medio de las disputas de poder surgidas después de la conquista del Imperio inca.

Fundador de la Ciudad de los Reyes, actual Lima, Pizarro había liderado la expedición española que capturó al inca Atahualpa y consolidó el dominio de la Corona española en el territorio peruano.

Su muerte ocurrió dentro de su residencia, donde intentó resistir el asalto de sus rivales. El hecho marcó el cierre de una etapa de enfrentamientos entre conquistadores y abrió un nuevo periodo de reorganización política en el virreinato peruano.

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26 de junio de 1827 - Perú expulsó al diplomático grancolombiano y agravó la tensión con la Gran Colombia

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El gobierno peruano ordenó la salida de Cristóbal Armero en 1827, en un contexto de crecientes tensiones con la Gran Colombia que terminarían en guerra. (BNP)

El 26 de junio de 1827, el gobierno peruano expulsó de Lima a Cristóbal Armero, cónsul y ministro plenipotenciario de la Gran Colombia, acusado de intervenir en asuntos internos del país y favorecer intereses vinculados a Bolivia.

La medida reflejó el creciente deterioro de las relaciones entre ambas naciones, marcado por disputas territoriales sobre Tumbes, Jaén y Maynas, además del rechazo peruano a la influencia política de Simón Bolívar.

La decisión provocó una respuesta diplomática de la Gran Colombia, que rechazó al representante peruano José Villa. El conflicto escaló rápidamente y contribuyó al estallido de la Guerra Gran Colombo-Peruana en 1828.

26 de junio de 1881 - Perú recordó el Combate de Sángrar, episodio de resistencia en la Campaña de la Breña

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En plena Campaña de la Breña, el combate de Sángrar mostró la resistencia peruana frente a la ocupación chilena en una acción militar breve pero simbólica. (Nicolás Guzmán)

El 26 de junio de 1881 se libró el Combate de Sángrar, en la provincia de Canta, durante la Campaña de la Breña de la Guerra del Pacífico. Fuerzas peruanas dirigidas por Manuel de la Encarnación Vento atacaron un destacamento chileno al mando de José Luis Araneda que ocupaba la hacienda de Sángrar.

Tras varias horas de enfrentamiento, los peruanos recuperaron ganado previamente requisado, capturaron armamento y tomaron prisioneros.

Aunque ambos países reivindicaron la victoria, el episodio se convirtió en un símbolo de la resistencia peruana frente a la ocupación chilena y es recordado cada 26 de junio en Canta.

26 de junio de 1958 - nace Pedro Cateriano Bellido, político peruano y exministro de Defensa del Perú

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Cateriano, nacido en 1958, se consolidó como una figura relevante de la política peruana contemporánea, con participación en el Ejecutivo y el Congreso. (Andina)

Pedro Cateriano Bellido nació el 26 de junio de 1958 en Lima, Perú. Es un abogado y político peruano con una larga trayectoria en la función pública. Ha sido ministro de Defensa y también presidente del Consejo de Ministros durante el gobierno de Ollanta Humala.

Su carrera política se ha caracterizado por su participación en temas de seguridad, gobernabilidad y defensa del Estado. Antes de ocupar altos cargos, fue asesor y congresista de la República.

Cateriano es miembro del Partido Aprista en sus inicios y luego se vinculó a otras corrientes políticas, manteniendo presencia en la vida política peruana contemporánea.

26 de junio de 1999 - nace Fernando Pacheco Rivas, futbolista peruano del Sporting Cristal

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Fernando Pacheco nació en 1999 en Mala y se formó en Sporting Cristal, donde destacó como extremo por su velocidad y proyección ofensiva. (Sporting Cristal)

Fernando Pacheco Rivas nació el 26 de junio de 1999 en Mala, Perú. Es un futbolista peruano que se desempeña como extremo y ha sido considerado una de las promesas del fútbol nacional.

Se formó en las divisiones menores de Sporting Cristal, club con el que debutó profesionalmente y donde destacó por su velocidad y desequilibrio ofensivo. Posteriormente tuvo experiencia en el fútbol internacional, jugando en clubes del exterior.

También ha sido convocado a selecciones juveniles del Perú, participando en torneos sudamericanos. Su carrera ha estado marcada por el intento de consolidarse como jugador regular en el fútbol profesional.

26 de junio de 2020 - murió Augusto Arturo Salazar Larraín, periodista, abogado, catedrático y político peruano

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La muerte de Salazar Larraín en 2020 cerró la vida de un intelectual peruano vinculado al periodismo, la política y la producción académica. (Andina)

Fallecido el 26 de junio de 2020, Augusto Arturo Salazar Larraín fue periodista, abogado, catedrático y político peruano. Nació en Miraflores en 1926, estudió en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde cursó Letras y Derecho.

Trabajó en revistas y en el diario La Prensa, donde fue tipógrafo, editor, columnista y luego director.

Fundó Opinión Libre tras la expropiación del diario y fue deportado, viviendo en Argentina y Ecuador. Fue regidor de Lima (1964-1969) y congresista (1995-2000). Publicó varios libros y se dedicó a la docencia universitaria.

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