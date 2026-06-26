A qué hora juega Francia vs Noruega HOY en Perú: partidazo por fecha 3 del Grupo I del Mundial 2026

La fase de grupos del Mundial 2026 llega a su momento decisivo y uno de los encuentros más esperados de la tercera jornada será el que protagonizarán Francia y Noruega hoy, viernes 26 de junio. Ambas selecciones han cumplido con el primer objetivo de avanzar a la siguiente ronda, pero todavía tienen una tarea pendiente: definir quién terminará en la cima del Grupo I.
Además del atractivo que representa el choque entre dos selecciones europeas con aspiraciones de llegar lejos en el torneo, el partido tendrá un ingrediente especial: el enfrentamiento entre dos de los máximos goleadores de la Copa del Mundo. Kylian Mbappé y Erling Haaland acumulan cuatro anotaciones cada uno y comparten los primeros lugares de la tabla de artilleros. Ambos delanteros buscarán ampliar su registro y liderar a sus respectivos equipos en un duelo que promete emociones desde el primer minuto.
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A qué hora juega Francia vs Noruega por el Mundial 2026
El partido entre Francia y Noruega, correspondiente a la tercera fecha del Grupo I del Mundial 2026, se jugará hoy desde las 14:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador. En Boston, ciudad donde se disputará el encuentro, el inicio está previsto para las 15:00 horas. Asimismo, en Venezuela y Bolivia comenzará a las 15:00 horas, mientras que en Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil arrancará a las 16:00 horas. Por su parte, los aficionados en España podrán seguir todas las incidencias desde las 21:00 horas.
Canal TV de Francia vs Noruega por el Mundial 2026
El atractivo encuentro será transmitido para gran parte de Sudamérica por DSports y mediante su plataforma de streaming DGO. Debido a la relevancia del compromiso y al interés que genera el duelo entre Mbappé y Haaland, también podrá verse a través de Disney+ y por la señal abierta de América TV en territorio peruano.
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Asimismo, Infobae Perú realizará una cobertura completa del encuentro mediante su página web, donde los usuarios podrán encontrar la previa, las alineaciones confirmadas, el minuto a minuto, los goles, estadísticas y todas las incidencias de este choque que definirá al líder del Grupo I.
La Francia de Mbappé no defrauda
La selección francesa ha comenzado su camino mundialista con autoridad y resultados contundentes. En su estreno superó por 3-1 a Senegal, en un compromiso donde Kylian Mbappé se convirtió en la gran figura al marcar dos goles. Bradley Barcola completó la cuenta para los dirigidos por Didier Deschamps.
En la segunda jornada, los ‘bleus’ confirmaron su buen momento al derrotar por 3-0 a Irak. Nuevamente Mbappé fue determinante con un doblete, mientras que Ousmane Dembélé aportó el tercer tanto de la victoria. Gracias a esos resultados, Francia suma seis puntos, seis goles a favor y apenas uno en contra.
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Más allá de las estadísticas, el conjunto francés ha dejado una gran impresión por su equilibrio colectivo. La velocidad de sus atacantes, la experiencia de varios campeones internacionales y la eficacia de Mbappé en los metros finales convierten a Francia en uno de los principales candidatos a conquistar el título.
La Noruega de Haaland se instaló en la siguiente ronda
Noruega también ha respondido a las expectativas y se ha ganado con méritos su presencia en la fase eliminatoria. El cuadro escandinavo debutó con una contundente victoria por 4-1 sobre Irak, gracias a un doblete de Erling Haaland, un gol de Leo Skiri Østigård y un autogol del conjunto asiático.
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Posteriormente, los dirigidos por Ståle Solbakken afrontaron una dura prueba ante Senegal y lograron imponerse por 3-2 en un partido muy disputado. Haaland volvió a ser decisivo con dos anotaciones, mientras que Marcus Holmgren Pedersen completó la cuenta para los noruegos.
Con siete goles convertidos en dos encuentros, Noruega se presenta como uno de los equipos más peligrosos de la competición. La influencia de Haaland en el área rival y la creatividad de Martin Ødegaard en la generación de juego han sido claves para explicar el gran rendimiento del equipo.
Posibles alineaciones
- Francia: Mike Maignan, Lucas Digne, Dayot Upamecano, Jules Koundé, William Saliba, Koné, Michael Olise, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Bradley Barcola.
- Noruega: Orjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem, David Moller Wolfe; Oscar Bobb, Sander Berge, Martin Odegaard, Antonio Nusa; Erling Haaland y Alexander Sorloth. DT: Ståle Solbakken.
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