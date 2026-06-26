Viajar en el feriado de San Pedro y San Pablo: conoce los costos de transporte, hospedaje y alimentación

El feriado de San Pedro y San Pablo, que se celebra cada 29 de junio, representa una de las primeras oportunidades del año para realizar una escapada de varios días sin necesidad de solicitar vacaciones. Miles de familias, parejas y grupos de amigos aprovechan esta fecha para recorrer algunos de los destinos turísticos más cercanos a Lima, donde es posible disfrutar de playas, montañas, reservas naturales, pueblos pintorescos y sitios arqueológicos.
Sin embargo, además de elegir el lugar ideal, uno de los aspectos que más preocupa a los viajeros es el presupuesto. Los precios suelen incrementarse durante los fines de semana largos debido a la alta demanda de hospedajes, transporte y servicios turísticos. Por ello, planificar con anticipación puede marcar una gran diferencia en el gasto final.
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El costo total de un viaje dependerá principalmente del destino elegido, el número de personas, el medio de transporte, el tipo de alojamiento y las actividades que se deseen realizar. Aun así, existen opciones para todos los bolsillos, desde escapadas económicas de un solo día hasta viajes más completos de dos o tres noches.
Transporte: el primer gasto que debes calcular
El transporte suele representar uno de los principales desembolsos durante cualquier viaje. Quienes optan por viajar en bus interprovincial encontrarán tarifas variables según el destino y la empresa de transporte. Para rutas cercanas como Lunahuaná, Canta, Barranca o Churín, los pasajes suelen fluctuar entre 30 y 80 soles por persona en un solo tramo, dependiendo del nivel de servicio y de la anticipación con la que se realice la compra.
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En el caso de destinos más alejados como Paracas, el costo del pasaje normalmente oscila entre 50 y 120 soles por trayecto. Si el viaje se realiza en vehículo particular, el presupuesto cambia considerablemente. En ese caso será necesario considerar el consumo de combustible, los peajes y, en algunos casos, el estacionamiento.
Para un recorrido promedio de ida y vuelta hacia un destino cercano, el gasto en combustible puede variar entre 120 y 250 soles, mientras que los peajes en algunas rutas suman entre 20 y 60 soles, dependiendo del trayecto.
Viajar en grupo suele ser una buena alternativa para reducir costos, ya que el combustible y los peajes pueden dividirse entre todos los ocupantes del vehículo.
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Hospedaje: desde opciones económicas hasta hoteles de lujo
El alojamiento representa otro de los gastos más importantes durante el feriado de San Pedro y San Pablo.
Los viajeros con un presupuesto ajustado pueden encontrar hostales y hospedajes familiares desde 70 o 90 soles por noche para dos personas, especialmente en destinos como Canta, Barranca o Churín.
Los hoteles de categoría intermedia suelen ofrecer habitaciones entre 180 y 350 soles por noche, muchas veces incluyendo desayuno.
En destinos de mayor demanda turística, como Paracas o Lunahuaná, los hoteles con piscina, vista al mar o servicios adicionales pueden superar fácilmente los 500 o 700 soles por noche, especialmente durante un feriado largo. Por esta razón, especialistas en turismo recomiendan reservar con anticipación para acceder a mejores tarifas y asegurar disponibilidad.
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Alimentación: cuánto cuesta comer durante un viaje
El presupuesto para alimentación dependerá del tipo de restaurante elegido.
En mercados, pequeños restaurantes o establecimientos familiares es posible encontrar menús desde 15 hasta 25 soles por persona.
En restaurantes turísticos, especialmente aquellos ubicados frente al mar o en zonas muy visitadas, los platos principales pueden costar entre 40 y 90 soles, mientras que preparaciones más elaboradas superan fácilmente los 100 soles.
Una pareja que permanezca dos días fuera de Lima puede destinar aproximadamente entre 180 y 350 soles para alimentación, dependiendo de sus preferencias.
Actividades turísticas también deben incluirse en el presupuesto
Además del transporte y el hospedaje, es importante considerar el costo de las actividades recreativas.
En Lunahuaná, por ejemplo, el canotaje suele costar entre 50 y 120 soles por persona, mientras que los paseos en cuatrimoto pueden oscilar entre 80 y 150 soles.
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En Paracas, el recorrido hacia las Islas Ballestas generalmente tiene un costo aproximado de 40 a 80 soles, dependiendo del operador turístico. Las entradas a complejos arqueológicos como Caral tienen tarifas diferenciadas para adultos, estudiantes y niños, mientras que reservas naturales como las Lomas de Lachay mantienen precios accesibles para fomentar el turismo.
¿Cuánto puede gastar una familia durante el feriado?
Considerando transporte, hospedaje, alimentación y algunas actividades recreativas, una familia de cuatro integrantes podría invertir aproximadamente entre 900 y 2.000 soles durante un viaje de dos noches a un destino cercano a Lima.
En cambio, una pareja podría organizar una escapada completa con un presupuesto aproximado de 500 a 1.200 soles, dependiendo del alojamiento elegido y del tipo de actividades que realicen.
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Quienes solo planean un paseo de un día pueden reducir considerablemente el gasto. En muchos casos, un presupuesto de 150 a 300 soles por persona resulta suficiente para transporte, alimentación y algunas actividades.
Consejos para ahorrar durante el feriado de San Pedro y San Pablo
Reservar hospedaje con varias semanas de anticipación suele ser una de las mejores formas de ahorrar dinero.
También es recomendable comparar precios entre diferentes empresas de transporte antes de comprar los pasajes, ya que las tarifas pueden variar significativamente.
Viajar en grupo permite dividir gastos de combustible, peajes y alojamiento, reduciendo considerablemente el presupuesto por persona.
Otra recomendación es evitar realizar todas las comidas en restaurantes turísticos. Alternar con mercados locales o establecimientos familiares puede representar un ahorro importante sin renunciar a la gastronomía típica de cada destino.
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Asimismo, revisar promociones y paquetes turísticos disponibles antes del viaje puede ayudar a conseguir descuentos en hospedaje o actividades recreativas.
Destinos para todos los presupuestos
No todos los viajeros cuentan con el mismo presupuesto, por lo que elegir el destino adecuado también puede hacer la diferencia.
Para quienes buscan una salida económica, Antioquía, Canta, Barranca y las Lomas de Lachay ofrecen alternativas accesibles tanto en transporte como en alimentación.
Los viajeros que prefieren una experiencia más completa, con hoteles frente al mar y actividades organizadas, pueden optar por Paracas o Lunahuaná, aunque deberán considerar un presupuesto mayor debido a la elevada demanda durante los feriados.
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Por su parte, Churín continúa siendo una de las opciones favoritas para quienes desean relajarse en aguas termales sin realizar un gasto excesivo.
Planificar con tiempo puede hacer la diferencia
Uno de los principales errores que cometen muchos viajeros es organizar todo a última hora. Durante el feriado de San Pedro y San Pablo, la demanda suele aumentar considerablemente, lo que provoca un incremento en las tarifas de transporte y hospedaje.
Por ello, especialistas en turismo recomiendan definir el destino con anticipación, reservar alojamiento, comprar los pasajes antes del inicio del feriado y elaborar un presupuesto detallado que incluya gastos imprevistos.
También es importante verificar el estado de las carreteras, revisar las condiciones climáticas del destino elegido y llevar dinero en efectivo, ya que algunos establecimientos pequeños aún no aceptan tarjetas.
El feriado de San Pedro y San Pablo representa una excelente oportunidad para descubrir algunos de los atractivos turísticos más importantes del país sin alejarse demasiado de Lima. Con una adecuada planificación, es posible disfrutar de playas, montañas, sitios arqueológicos y reservas naturales adaptando el viaje a cualquier presupuesto.
Ya sea con una escapada económica de un solo día o con un viaje de varias noches, organizar los gastos con anticipación permitirá aprovechar al máximo el descanso, evitar contratiempos y disfrutar de una experiencia inolvidable junto a la familia o los amigos.
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