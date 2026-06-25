Perú

Ataque a Z Buss en Puente Piedra: balean a chofer durante ruta a Huaral y queda grave

La agresión ocurrió cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron al bus que minutos antes había empezado su viaje. Vocero de la empresa señaló que los conductores temen por su vida

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Un conductor de la empresa Z Buss resultó gravemente herido tras ser atacado a balazos por sicarios en motocicleta en el distrito de Puente Piedra. El vehículo, que se dirigía a Huaral, transportaba pasajeros al momento del atentado.| Video: Exitosa Noticias

Un conductor de Z Buss resultó herido tras ser atacado a balazos cuando transportaba pasajeros en la Panamericana Norte, a la altura del paradero del centro recreacional El Andén, en el distrito de Puente Piedra. La unidad se dirigía a Huaral y el hecho se registró en plena ruta, pocos metros después del peaje, según datos de Exitosa.

La agresión ocurrió cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron al bus y realizaron al menos siete disparos en dirección al chofer. De acuerdo con el testimonio de un representante de Zeta Bus, el conductor fue alcanzado por un proyectil en la cabeza y trasladado de inmediato a una clínica, donde permanecía a la espera de una tomografía y bajo observación médica.

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“Me pongo en el lugar de los familiares y de los demás conductores que sienten preocupación. Los disparos fueron dirigidos al lado izquierdo, justo donde va el conductor. Uno de los proyectiles le rozó la cabeza”, detalló el vocero.

Extorsión y violencia: atacan a conductor de Zeta Bus en Puente Piedra durante recorrido hacia Huaral
Extorsión y violencia: atacan a conductor de Zeta Bus en Puente Piedra durante recorrido hacia Huaral| Facc Ancón (Facebook)

El representante también confirmó que la unidad transportaba pasajeros en el momento del ataque. Un orificio de bala quedó marcado entre la puerta de la cabina y el pasillo, lo que pudo haber puesto en riesgo a los usuarios. Ningún pasajero resultó herido y todos lograron hacer trasbordo a otro bus de la empresa para continuar el viaje.

Reiterados atentados y suspensión de servicios

El hecho representa el quinto atentado contra Zeta Bus en lo que va del año. El primer ataque se registró en la sede de Acho, seguido de dos atentados en el paradero Previ de San Martín de Porres y otros dos ataques en rutas de Lima Norte. Como medida de seguridad tras el más reciente incidente, la empresa decidió suspender sus operaciones en todas las sedes, priorizando la integridad física de sus trabajadores.

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“No habrá atención porque los conductores tienen temor. Ellos también llevan alimento a sus hogares y se tomarán otras medidas”, indicó el portavoz a Exitosa.

El ataque ocurre después de la detención de dos presuntos integrantes de una banda criminal implicada en un atentado previo contra la sede de San Martín de Porres. A pesar de estas capturas, los ataques y amenazas contra la empresa no han cesado.

Bus con destino a Huaral es atacado a balazos en Puente Piedra
¿Bus con destino a Huaral es atacado a balazos en Puente Piedra| Foto: Info Huaral

Según el citado medio, Zeta Bus está siendo extorsionada por bandas como 'La Federación’ y los ‘Norte Kings’, quienes han exigido más de ciento cincuenta mil soles como parte de sus amenazas. Aunque la compañía habría iniciado negociaciones, no se ha alcanzado ningún acuerdo.

Tras el ataque, la unidad fue trasladada a la sede de Acho para las diligencias de ley. La zona donde ocurrió el hecho experimentó una fuerte congestión vehicular, mientras la Policía Nacional realizó las primeras investigaciones para esclarecer lo sucedido.

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