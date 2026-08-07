Perú prohíbe el ingreso al país a todos los ciudadanos que no cumplan este requisito indispensable

Un viajero camina con una maleta de ruedas por la terminal de un aeropuerto con pantallas de información al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La exigencia de presentar documentación vigente volvió a quedar en el centro de los controles migratorios en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en Lima, donde las autoridades ratificaron que no permitirán el ingreso ni la salida del país a pasajeros que se presenten con pasaportes vencidos. La medida alcanza a ciudadanos peruanos y extranjeros y se apoya en un principio básico de cualquier proceso de admisión y egreso: la verificación de identidad y la validez del documento con el que se realiza el trámite.

En términos prácticos, si un viajero intenta pasar por Migraciones o abordar un vuelo con el pasaporte vencido, las autoridades o las aerolíneas pueden impedir el embarque o negar el ingreso, según el destino y la nacionalidad del pasajero. La decisión no depende solo del mostrador de la aerolínea o del control en la puerta de embarque: el filtro puede aparecer en distintas etapas del circuito —check-in, preembarque y control migratorio—, con el mismo resultado final: el viaje se frustra.

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Los requisitos para los extranjeros

Perú tiene establecido que los viajeros extranjeros deben presentar un pasaporte o documento de identidad vigente al ingresar o salir del territorio nacional. En la práctica, la regla se traduce en un requisito indispensable: ningún trámite migratorio puede completarse si el documento con el que se pretende acreditar identidad perdió su vigencia. En ese marco, la falta de documentación actualizada se convierte en un obstáculo inmediato, no en una demora administrativa: la persona queda directamente impedida de avanzar.

Un hombre con aspecto cansado revisa su reloj de pulsera mientras espera su equipaje en el aeropuerto, con otros pasajeros difuminados de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El control no se limita a la autoridad migratoria. Las compañías aéreas suelen operar con políticas alineadas a las normas de los países de salida y de destino y, por lo tanto, pueden rechazar el embarque antes incluso de que el pasajero llegue a ventanilla de Migraciones. En otras palabras: aun cuando el viajero quiera “probar suerte” en el aeropuerto, puede encontrarse con un rechazo previo por parte de la aerolínea.

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En ese sentido, el texto remarca que “si el documento está vencido, las aerolíneas o Migraciones pueden rechazar el embarque o impedir el ingreso según el destino y la nacionalidad del pasajero”, en una formulación que coloca el foco en dos variables que suelen definir el resultado: el país al que se viaja y el estatus del pasajero (nacional o extranjero). Esto cobra relevancia en itinerarios con escalas, conexiones internacionales o requisitos específicos del país de destino, donde el chequeo de documentación se vuelve más estricto.

¿Qué documentos aceptan y cuándo alcanza el DNI?

Para los ciudadanos peruanos, la normativa contempla un esquema con excepciones regionales: se permite el uso del Documento Nacional de Identidad (DNI) para viajes a países vecinos amparados en acuerdos internacionales. Sin embargo, el borrador es contundente en un punto: el pasaporte vigente sigue siendo obligatorio para la mayoría de los destinos internacionales.

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Un hombre joven consulta su teléfono móvil mientras espera en la terminal de un aeropuerto, con aviones visibles a través de la ventana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la práctica, esto implica que un peruano puede planificar un viaje dentro de los marcos habilitados por esos acuerdos, pero siempre con una condición transversal: el documento presentado —DNI o pasaporte— debe estar vigente. La vigencia no es un detalle; es el requisito que habilita el movimiento.

Hay también un listado de países a los que se podría viajar con DNI en viajes de turismo, de acuerdo con acuerdos regionales: Bolivia, Colombia y Ecuador (por la Comunidad Andina de Naciones), y Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay (por acuerdos bilaterales).

En el caso de los residentes extranjeros en Perú, la exigencia se mantiene: deben contar con un pasaporte válido al momento de abandonar el país, según señalaron las fuentes consultadas.

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Para ciudadanos de Colombia, Bolivia, Ecuador, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay que viajen al Perú con fines turísticos, estos pueden ingresar con documento de identidad en físico o con pasaporte con una vigencia no menor a seis meses.

La mano de una persona con reloj y chaqueta de mezclilla sostiene el mango de una maleta de viaje con ruedas dentro de una terminal de aeropuerto, con otros viajeros al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para otras nacionalidades, también se exige pasaporte con una vigencia no menor a seis meses y/o visa, de acuerdo con la normativa vigente.

Controles reforzados: biometría, alertas y validaciones digitales

Asimismo, incluso con pasaporte vigente, Perú puede impedir el ingreso o la salida si el pasajero no cumple otros requisitos exigidos por la normativa. En esa línea, describe un sistema de verificaciones que incluye validación biométrica, revisión documental y control de antecedentes migratorios, además del fortalecimiento de controles migratorios digitales en aeropuertos y puestos fronterizos.

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La Superintendencia Nacional de Migraciones, según el texto, confirmó que los viajeros deben cumplir condiciones adicionales: vigencia mínima del documento, registro correcto de datos personales y validación migratoria obligatoria. De ese conjunto, el control biométrico aparece como uno de los ejes: en distintos aeropuertos internacionales se utilizan sistemas digitales para comprobar identidad mediante reconocimiento facial y validación de huellas dactilares.

Una persona en un aeropuerto sostiene un pasaporte peruano y un pasaje aéreo mientras se apoya en una maleta de viaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este esquema, tal como está planteado en el borrador, apunta a detectar irregularidades vinculadas a identidad, permanencia o documentación. También se menciona la posibilidad de impedir el ingreso o la salida a personas con alertas migratorias, impedimentos judiciales o inconsistencias en la documentación presentada. A la vez, se señala que en algunos casos podría solicitarse demostrar reservas, boletos de salida o solvencia económica, un punto que amplía el rango de requisitos potenciales y refuerza la idea de “condiciones adicionales” más allá del pasaporte.

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En esa misma lógica, el texto menciona acuerdos internacionales que obligan a reforzar controles fronterizos y compartir información migratoria con otros países de la región. Y agrega que el sistema permitiría verificar de manera automática movimientos migratorios, alertas internacionales y situación documental antes de autorizar un ingreso o una salida.

Qué pasa en la región: Brasil y Venezuela con reglas similares

El borrador traza un paralelo con otros países. En Brasil, se indica que la situación es comparable: las autoridades migratorias exigen a los extranjeros portar un pasaporte o documento de viaje vigente para ingresar o salir del país. También se menciona que los ciudadanos de países miembros o asociados al Mercosur pueden utilizar un documento nacional de identidad válido para viajes turísticos, siempre que se mantenga dentro del período de vigencia.

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Un viajero peruano con cámara fotográfica observa las antiguas estructuras de adobe de un sitio arqueológico, con el paisaje de Machu Picchu y montañas de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, se señala que las aerolíneas y funcionarios migratorios brasileños pueden negar el embarque o la entrada si el pasajero muestra documentación vencida o incumple requisitos establecidos para el viaje. En ese marco, el texto añade una recomendación operativa: los ciudadanos brasileños que viajan al exterior deben asegurarse de portar la documentación requerida por el país de destino, lo que vuelve a colocar el foco en la doble validación (salida y destino).

En Venezuela, el borrador menciona que el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) establece la obligación de contar con pasaporte válido y vigente para viajes internacionales, y que las autoridades recuerdan que los ciudadanos venezolanos deben identificarse como nacionales en los controles de ingreso o salida. También se incorpora un matiz relevante: en determinadas ocasiones, Venezuela admitió prórrogas a la vigencia de pasaportes expirados, bajo condiciones especiales definidas por el SAIME. Aun así, el texto remarca que “si el pasaporte está vencido, tanto las aerolíneas como el control migratorio pueden impedir el viaje hasta que el documento sea renovado”.

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Recomendaciones prácticas antes de viajar

La conclusión operativa del material es directa: con controles estrictos en aeropuertos y pasos fronterizos, los viajeros deben anticipar los trámites de renovación de pasaporte para evitar inconvenientes al embarcar o cruzar fronteras. El borrador sostiene que tanto residentes como visitantes pueden ver frustrados sus planes si no cumplen con la exigencia de portar documentación vigente.

Decenas de viajeros con equipaje caminan por la terminal de un moderno aeropuerto internacional en Brasil, con paneles electrónicos y aviones de fondo, reflejando un alto flujo turístico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese mismo sentido, se advierte que los controles no se limitan a aeropuertos: también rigen en pasos fronterizos terrestres de la región. Y se agrega que Brasil, Venezuela y Paraguay mantienen controles rigurosos para quienes intentan entrar o salir de su territorio con pasaportes vencidos, lo que puede generar inconvenientes para los viajeros.

Por último, el texto incluye recomendaciones e información de servicio vinculada a un viaje a Perú: orientación sobre visas, límites de dinero en efectivo (hasta USD 10.000 o equivalente sin declarar), requisitos sanitarios (fiebre amarilla recomendada si se visita la región amazónica, y que no se exige carnet de vacunación ni prueba molecular para COVID-19), condiciones para viajar con menores (autorización de viaje) y pautas para el transporte de derivados de cannabis para uso medicinal, con receta y documentación respaldatoria.