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Temblor hoy en Perú EN VIVO: último sismo en Tacna y Ucayali, epicentro y reporte del IGP del 8 de agosto de 2026

Cinco sismos de moderada magnitud se registraron en distintas regiones del Perú el 7 de agosto de 2026, según reportes oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP)

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Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó sobre una serie de movimientos telúricos ocurridos el 7 de agosto de 2026 en diferentes zonas del país. Los sismos, que alcanzaron magnitudes entre 3.7 y 4.4, fueron percibidos principalmente en las regiones de Loreto, Ucayali, Arequipa y Junín.

Las autoridades locales y organismos de emergencia monitorearon la situación tras los reportes, aunque no se registraron daños materiales de consideración ni víctimas. Los eventos sísmicos se produjeron en distintos horarios y profundidades, lo que llevó a una rápida activación de los protocolos de vigilancia.

21:00 hsAyer

Sismo en Ucayali

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el 8 de agosto de 2026, a las 12:31 hora local, se registró un sismo de magnitud 3.5 con una profundidad de 15 kilómetros. El epicentro se localizó a 14 kilómetros al noroeste de Aguaytía, en la provincia de Padre Abad, región Ucayali, con una intensidad estimada de II-III en Aguaytía. 

15:24 hsAyer

Sismo en Tacna este sábado

El Centro Sismológico Nacional informó que a las 10:15 horas del 8 de agosto de 2026 se registró un sismo de magnitud 4.1 con una profundidad de 134 kilómetros, cuyo epicentro se ubicó a 143 kilómetros al sureste de Tacna. El movimiento telúrico, reportado con una intensidad de II-III en Tacna, tuvo las siguientes coordenadas: latitud -18.97 y longitud -69.35.

Tacna
Sismo en Tacna
13:53 hsAyer

¿Por qué Perú es un país sísmico?

Perú se ubica sobre el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas de mayor actividad tectónica en el mundo. La interacción entre la Placa de Nazca y la Placa Sudamericana origina constantes movimientos que, en ocasiones, alcanzan magnitudes destructivas. Los especialistas del IGP explicaron en Radio Nacional que la subducción de la placa oceánica bajo el continente genera acumulación de energía, la cual se libera en forma de sismos.

Esta característica geológica ha marcado la historia del país. Los principales eventos sísmicos registrados en el territorio han causado daños materiales y pérdidas humanas a lo largo de los siglos. El conocimiento de esta realidad impulsa campañas permanentes de información y simulacros nacionales de evacuación.

Sismógrafo con papel registrando ondas sísmicas, pantalla digital que indica magnitud 6.8, profundidad 8.3 km y mapa de Perú con epicentro marcado.
Un sismógrafo del Instituto Geofísico del Perú muestra el registro de un evento sísmico de magnitud 6.8 con su epicentro en la costa peruana, detallando la profundidad del movimiento telúrico. (Imagen Ilustrativa Infobae)
13:53 hsAyer

¿Cuántos años de silencio sísmico tiene Lima y el Callao?

Expertos del IGP y del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas afirman que Lima y el Callao acumulan más de 270 años de silencio sísmico respecto a un gran terremoto. El último evento de magnitud significativa se remonta a 1746, cuando un sismo devastó la ciudad y generó un tsunami que afectó buena parte de la costa central. Desde entonces, la región no ha experimentado un movimiento de igual magnitud.

La acumulación de energía en la zona de subducción, según los científicos, incrementa el riesgo de un nuevo gran sismo. Este periodo de silencio refuerza la necesidad de preparación ciudadana, así como la revisión constante de las normas de construcción y la infraestructura crítica en la capital y sus alrededores.

Vista aérea de ciudad con edificios y montañas bajo cielo nublado. Ondas sísmicas rojas concéntricas y logo IGP en esquina superior derecha.
Una zona urbana de Perú enfrenta la posibilidad de un movimiento telúrico, con ondas sísmicas rojas superpuestas que ilustran el riesgo, junto al logo del Instituto Geofísico del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)
13:53 hsAyer

Información útil para enfrentar un sismo en Perú

Ante la posibilidad de un sismo importante, las autoridades y expertos recomiendan a la población mantener la calma y actuar con rapidez. Entre las recomendaciones clave destacan:

  • Identificar zonas seguras dentro de la vivienda, lejos de ventanas, espejos y objetos que puedan caer.
  • Establecer rutas de evacuación y puntos de encuentro familiares.
  • Participar en simulacros nacionales de sismos organizados por INDECI.
  • Revisar periódicamente la estructura de la vivienda, especialmente si se encuentra en zonas antiguas o vulnerables.
Edificio de departamentos nocturno con luces encendidas, lámpara y cuadro torcidos, residuos en el aire, y señal con el logo de INDECI.
Un edificio de departamentos moderno durante la noche muestra luces encendidas y objetos movidos por un sismo, con un cartel del INDECI visible en la entrada. (Imagen Ilustrativa Infobae)
07:10 hsAyer

Mochila de emergencia: ¿qué debe contener?

La mochila de emergencia es un elemento fundamental en la estrategia de preparación. Las autoridades recomiendan que cada hogar cuente con una mochila lista para cada integrante de la familia, con suministros suficientes para al menos 48 horas. El contenido sugerido incluye:

  • Agua potable (2 litros por persona por día).
  • Alimentos no perecibles (barritas energéticas, enlatados, galletas).
  • Linterna y baterías de repuesto.
  • Botiquín de primeros auxilios con medicamentos básicos y personales.
  • Documentos personales en una bolsa hermética.
  • Radio portátil con pilas.
  • Ropa de abrigo y manta ligera.
  • Mascarillas y alcohol en gel.
  • Silbato y cuaderno con números de emergencia.
Mochila, tres botellas de agua, latas de comida, galletas, radio, linterna, botiquín rojo, mantas, documentos, mascarillas, silbato y logo del Instituto Geofísico del Perú.
Un kit de emergencia familiar, que incluye agua, alimentos, radio, linterna y botiquín, se prepara siguiendo las recomendaciones del Instituto Geofísico del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)
06:44 hsAyer

¿Qué hacer si vivo en un departamento de piso elevado durante un sismo fuerte?

Quienes residen en edificios de varios pisos deben tomar precauciones específicas. El IGP sugiere permanecer en el interior de la vivienda durante el movimiento y no utilizar ascensores. Las recomendaciones incluyen:

  • Alejarse de ventanas y objetos que puedan caer.
  • Protegerse bajo una mesa sólida o junto a una columna estructural.
  • Esperar a que termine el movimiento antes de evacuar, verificando la seguridad de las escaleras.
  • Mantener la calma y seguir las indicaciones del personal de seguridad del edificio, si lo hubiera.
06:34 hsAyer

Acciones después de un sismo: recomendaciones clave

Al finalizar el movimiento sísmico, es fundamental realizar una evaluación rápida del entorno. Las autoridades aconsejan:

  • Revisar si hay daños estructurales en la vivienda.
  • Cortar el suministro eléctrico y de gas si se detectan fugas o desperfectos.
  • Comunicarse con familiares y autoridades mediante mensajes de texto para evitar la saturación de las líneas telefónicas.
  • Prestar atención a las réplicas que suelen seguir a un sismo de magnitud considerable.
06:24 hsAyer

¿Dónde informarse y cómo mantenerse preparado?

Las instituciones oficiales, como el Instituto Geofísico del Perú y el Instituto Nacional de Defensa Civil, ofrecen información actualizada y recursos de capacitación gratuitos. Es recomendable:

  • Seguir las plataformas oficiales en redes sociales para recibir alertas sísmicas.
  • Participar en talleres y charlas sobre prevención de desastres.
  • Descargar aplicaciones móviles avaladas por las autoridades para recibir notificaciones en tiempo real.
Un semáforo peatonal de luz ámbar, varios edificios, luces rojas encendidas en los balcones, el logo del IGP en un poste y cables eléctricos.
Una ciudad peruana experimenta una simulación de alerta sísmica con edificios que se muestran borrosos, luces de emergencia rojas encendidas y un semáforo peatonal ámbar intermitente, junto al logo del IGP. (Imagen Ilustrativa Infobae)
05:50 hsAyer

¿Qué medidas existen para reforzar la seguridad en Lima?

Los municipios y el Gobierno central impulsan programas de revisión y reforzamiento de escuelas, hospitales y edificios públicos. Además, promueven la actualización de los códigos de construcción para incorporar tecnologías antisísmicas. Entre las acciones destacadas:

  • Inspección periódica de estructuras críticas y obras en zonas de alto riesgo.
  • Capacitaciones dirigidas a brigadas comunitarias.
  • Incentivos para la construcción de viviendas seguras.

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