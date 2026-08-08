Temblor hoy en Perú EN VIVO: último sismo en Tacna y Ucayali, epicentro y reporte del IGP del 8 de agosto de 2026

Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó sobre una serie de movimientos telúricos ocurridos el 7 de agosto de 2026 en diferentes zonas del país. Los sismos, que alcanzaron magnitudes entre 3.7 y 4.4, fueron percibidos principalmente en las regiones de Loreto, Ucayali, Arequipa y Junín.

Las autoridades locales y organismos de emergencia monitorearon la situación tras los reportes, aunque no se registraron daños materiales de consideración ni víctimas. Los eventos sísmicos se produjeron en distintos horarios y profundidades, lo que llevó a una rápida activación de los protocolos de vigilancia.