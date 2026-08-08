Efemérides 8 de agosto: memorias peruanas, fiestas patronales y días mundiales convergen en una fecha de múltiples significados

Un collage de elementos simbólicos sobre una mesa ilustra las efemérides culturales y deportivas de Perú que se celebran cada 8 de agosto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cada 8 de agosto, Perú reúne una serie de conmemoraciones y aniversarios que abarcan la historia, el deporte, la religiosidad popular y causas internacionales. Esta fecha destaca por el nacimiento de figuras como la historiadora María Rostworowski y el exarquero Óscar Ibáñez, y por coincidir con la fiesta patronal de Santa Clara, en Loreto, además de dos efemérides globales: el Día Internacional del Gato y el Día Mundial del Orgasmo Femenino. Estas celebraciones y aniversarios reflejan la diversidad de intereses, tradiciones y desafíos del país y del mundo.

María Rostworowski, una vida dedicada al estudio del pasado peruano

El 8 de agosto de 1915 nació María Rostworowski, figura central de la historiografía peruana. Su investigación sobre las culturas prehispánicas, y en particular sobre el Imperio inca, marcó un antes y un después en la forma de comprender la historia andina. Su obra más conocida, Historia del Tahuantinsuyo, se consolidó como referencia obligada en los estudios sobre la organización, economía y cosmovisión de las civilizaciones originarias de los Andes.

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Rostworowski, de ascendencia polaca, formó parte de la Academia Nacional de la Historia del Perú y dirigió el Museo Nacional de Historia. Su trabajo buscó ampliar el conocimiento sobre la diversidad cultural y étnica en el Perú precolombino, abordando temas como el papel de la mujer en el mundo andino y la complejidad de las relaciones políticas entre distintos pueblos.

Además de su labor como investigadora y gestora cultural, Rostworowski fomentó la divulgación histórica en medios académicos y públicos. Falleció el 6 de marzo de 2016 en Lima, dejando un legado que continúa influyendo en nuevas generaciones de estudiosos.

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María Rostworowski dedicó su vida a investigar las culturas precolombinas del Perú. Sus estudios y publicaciones han sido esenciales para entender mejor la rica y compleja historia del Imperio inca y sus predecesores. (Instituto de Estudios Peruanos)

Óscar Ibáñez, del fútbol argentino a la portería peruana

El 8 de agosto de 1967 nació Óscar Ibáñez, arquero que llegó a ser uno de los referentes del fútbol peruano. De origen argentino, Ibáñez se nacionalizó peruano tras su llegada al país en 1993. Pronto se consolidó como portero en equipos como Universitario de Deportes y Cienciano, donde obtuvo títulos nacionales y trofeos internacionales, entre ellos la Copa Sudamericana en 2003 y la Recopa Sudamericana en 2004.

En el ámbito internacional, Ibáñez sumó 50 partidos con la selección peruana, cifra que lo ubica entre los jugadores con más presencias en la historia del equipo nacional. Ocupa el segundo lugar en apariciones, convirtiéndose en un referente tanto para sus compañeros como para los aficionados.

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Tras su retiro del fútbol profesional en 2009, Ibáñez inició una carrera como entrenador, dirigiendo a equipos como Universitario y Cienciano, y aportando su experiencia a nuevas generaciones de deportistas.

Óscar Ibáñez reveló si puso a los jugadores de la selección peruana en contra de Jean Ferrari

La fiesta patronal de Santa Clara, una tradición en Loreto

En el caserío de Santa Clara, situado a orillas del río Nanay en la región de Loreto, el 8 de agosto se celebra la fiesta patronal en honor a la Virgen de Santa Clara. Esta festividad reúne a la comunidad en actividades religiosas, culturales y recreativas que incluyen procesiones, campeonatos deportivos, matrimonios masivos y ferias de artesanía y gastronomía.

Una tradición amazónica en Santa Clara se celebra con una humisha decorada con cintas y objetos, rodeada de artesanías sobre mesas y bancas, a orillas del río Nanay. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La jornada destaca por la elección de la señorita Santa Clara y por la ornamentación de la humisha, una palmera alta que simboliza fertilidad. Los paseos por el río y la música tradicional complementan una celebración que mantiene vivas las costumbres ancestrales de la región.

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La festividad constituye uno de los principales encuentros populares del calendario loretano, fortaleciendo el sentido de pertenencia y la identidad local en torno a la figura de la virgen.

La separación de Ucayali del departamento de Loreto permitió una mayor autonomía regional y promovió iniciativas orientadas al crecimiento económico y territorial amazónico. (Vratislav S)

Día Internacional del Gato, una efeméride con triple celebración

El 8 de agosto también es conocido por el Día Internacional del Gato, fecha establecida por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW). Esta jornada busca promover la protección y el bienestar de los gatos, resaltando su importancia como animales de compañía y su impacto positivo en la vida de muchas personas.

Una particularidad de esta especie es que cuenta con tres fechas internacionales: el 20 de febrero, el 8 de agosto y el 29 de octubre. De acuerdo con información recopilada por Infobae, el gato constituye la única mascota que dispone de tres días en el calendario mundial, lo que refleja el aprecio y la atención que recibe en distintas culturas.

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Campañas de adopción, concientización sobre el cuidado responsable y actividades lúdicas forman parte de las iniciativas impulsadas en esta fecha por organizaciones y amantes de los animales en diversos países.

Un gato doméstico de pelaje atigrado gris y blanco amasa con las patas delanteras una manta de lana gruesa color crema sobre un sofá en una sala hogareña con luz natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Día Mundial del Orgasmo Femenino, una jornada para la reflexión y la información

La misma fecha coincide con el Día Mundial del Orgasmo Femenino, una conmemoración que, según diversas fuentes, surgió en 2006 tras conocerse estudios que indicaban que solo el 28% de las mujeres en América Latina alcanzaban el orgasmo durante las relaciones sexuales. Esta estadística motivó la creación de una jornada dedicada a visibilizar la sexualidad femenina y a promover la educación sexual integral.

El día se caracteriza por la difusión de información, talleres y campañas orientadas a derribar mitos, estigmas y tabúes relacionados con la sexualidad de las mujeres. Diversas organizaciones y colectivos aprovechan la fecha para impulsar el derecho al placer, la autonomía corporal y el acceso a información científica y médica confiable.

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Una ilustración sobre el Día Mundial del Orgasmo Femenino muestra el dato del 28% de mujeres en América Latina que alcanzan el orgasmo y promueve la educación sexual y el bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 8 de agosto, así, se transforma en un espacio de reflexión sobre los desafíos que persisten en materia de igualdad y bienestar sexual femenino, invitando a la sociedad a abordar estos temas con apertura y respeto.