Jefferson Farfán explotó con ‘hat trick’ de Lionel Messi en Argentina vs Argelia por el Mundial 2026: “El mejor de la historia, no jo...”

Argentina inició su participación en el Mundial 2026 con una victoria contundente, al imponerse por 3-0 sobre Argelia en el debut del Grupo J. El equipo dirigido por el vigente campeón del mundo dejó una impresión sólida, dominando el encuentro tras superar los momentos iniciales de presión argelina.
La actuación de Lionel Messi fue uno de los puntos más destacados de la jornada. El capitán argentino no solo lideró a su equipo, sino que también alcanzó un hito que lo coloca a la altura de los grandes de la historia: igualó el récord de Miroslav Klose como máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo. Este logro individual subraya el impacto de la ‘Pulga’ en el torneo, reafirmando su posición como referente clave para la Albiceleste.
PUBLICIDAD
El mundo se rindió ante ‘Lio’, y Jefferson Farfán también. La ‘Foquita’, quien es hincha confeso de la estrella argentina, explotó con los tres goles de su ídolo en la reacción que hizo en su canal de Youtube. El ‘10 de la calle’ estuvo junto al ‘Cuto’ Guadalupe, Gino Bonatti, Julio Peña y Kevin Pacheco reaccionando al encuentro.
“Es el mejor de la historia, no hay otro mejor. Es el mejor de la historia, no jodan. ¿Qué más quieren que haga? No hay otro, no va a haber ¿Qué hacemos con Messi? Tiene 38 años y está entero. Y mete tres goles en el debut", disparó mientras celebró el tercer tanto de Lionel.
PUBLICIDAD
La 'Foquita' resaltó la grandeza de la estrella argentina tras su debut en el Mundial 2026. (Satélite+)
El triunfazo de Argentina de la mano de Lionel Messi
El inicio de Argentina en el Mundial 2026 tuvo como protagonista excluyente a Lionel Messi, quien, con 38 años, lideró la goleada por 3-0 sobre Argelia. Los tres tantos del capitán convirtieron el estreno del campeón defensor en una jornada memorable, situando a la Albiceleste en la cima del grupo J gracias a su mejor diferencia de goles respecto de Austria, que más tarde superó a Jordania.
El arranque del partido en Estados Unidos mostró a Messi decidido a dejar huella en su sexto Mundial. A los cuatro minutos, la ilusión temprana fue frenada por un fuera de juego correctamente sancionado, que anuló su primer intento de abrir el marcador. La respuesta africana no tardó: Argelia también celebró un gol que finalmente fue invalidado por la misma razón.
PUBLICIDAD
Tras ese doble aviso, el bicampeón de América ajustó líneas y comenzó a imponer condiciones. El quiebre llegó a los 16 minutos, tras una acción colectiva en la que Rodrigo De Paul asistió desde el propio campo argentino. El pase, superando varias piernas rivales, habilitó a Messi en el último tercio. El capitán encaró a la defensa, encontró el espacio y ejecutó un zurdazo inatajable para Luca Zidane.
La celebración de Messi evidenció la carga emocional del momento: el 10 festejó con euforia y, al regresar al círculo central, se secó las lágrimas, reflejando el significado de alcanzar este logro en una etapa avanzada de su carrera. El gesto no pasó desapercibido y se convirtió en una de las imágenes de la jornada.
PUBLICIDAD
El dominio argentino se consolidó con el paso de los minutos, mientras el equipo aprovechaba los espacios generados por el juego de su capitán. La victoria, construida desde la inspiración y liderazgo de Messi, permite a la selección iniciar el torneo con paso firme y alimentar la ilusión de la hinchada. El resultado y la actuación del astro refuerzan la candidatura del equipo para repetir la consagración mundialista.
Más Noticias
Gino Vegas habló de los posibles castigos a voleibolistas que rechacen convocatorias: “La Ley del Deporte es muy clara”
El presidente de la FPV contó que viene realizando consultas legales para determinar el alcance de las medidas contempladas en la normativa vigente para los deportistas convocados a representar al país
La Liga Peruana de Vóley 2026/27 contará con ‘video challenge’ desde la Fase 1: FPV comprará tecnología propia
El presidente de la FPV, Gino Vegas, anunció una inversión en tecnología propia que permitirá contar con la herramienta desde el arranque de la próxima temporada
Gino Vegas asegura que Perú es el único país que paga por jugar en la selección: “Se acostumbraron a recibir un sueldo”
El presidente de la FPV se refirió a los recientes rechazos de algunas jugadoras a la ‘blanquirroja’ y planteó que detrás de estas decisiones podría existir un factor económico relacionado con el sistema actual del vóley peruano
Teófilo Cubillas destaca en el top 10 de máximo goleadores de los Mundiales tras empate de Lionel Messi con Miraslov Klose
El ‘Nene’ ingresó a una lista selecta en solo dos ediciones de la Copa del Mundo, a diferencia de otros futbolistas que requirieron más participaciones para lograrlo
Programación de la fecha 2 del Mundial 2026: partidos, horarios y canales TV en Perú del torneo FIFA
La primera jornada concluirá el miércoles 17 de junio y, a continuación, comenzará la segunda fecha con duelos destacados. Revisa la agenda deportiva
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD