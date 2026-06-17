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Jefferson Farfán explotó con ‘hat trick’ de Lionel Messi en Argentina vs Argelia por el Mundial 2026: “El mejor de la historia, no jo...”

La ‘Foquita’ reaccionó al estreno de la ‘albiceleste’ junto al ‘Cuto’ Guadalupe, y vivió al máximo los tres goles de su ídolo. “¿Qué más quieren que haga? No hay otro"

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La 'Foquita' reaccionó a los tres goles de la 'Pulga' en su estreno de la Copa del Mundo. (Satélite )

Argentina inició su participación en el Mundial 2026 con una victoria contundente, al imponerse por 3-0 sobre Argelia en el debut del Grupo J. El equipo dirigido por el vigente campeón del mundo dejó una impresión sólida, dominando el encuentro tras superar los momentos iniciales de presión argelina.

La actuación de Lionel Messi fue uno de los puntos más destacados de la jornada. El capitán argentino no solo lideró a su equipo, sino que también alcanzó un hito que lo coloca a la altura de los grandes de la historia: igualó el récord de Miroslav Klose como máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo. Este logro individual subraya el impacto de la ‘Pulga’ en el torneo, reafirmando su posición como referente clave para la Albiceleste.

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El mundo se rindió ante ‘Lio’, y Jefferson Farfán también. La ‘Foquita’, quien es hincha confeso de la estrella argentina, explotó con los tres goles de su ídolo en la reacción que hizo en su canal de Youtube. El ‘10 de la calle’ estuvo junto alCuto’ Guadalupe, Gino Bonatti, Julio Peña y Kevin Pacheco reaccionando al encuentro.

“Es el mejor de la historia, no hay otro mejor. Es el mejor de la historia, no jodan. ¿Qué más quieren que haga? No hay otro, no va a haber ¿Qué hacemos con Messi? Tiene 38 años y está entero. Y mete tres goles en el debut", disparó mientras celebró el tercer tanto de Lionel.

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La 'Foquita' resaltó la grandeza de la estrella argentina tras su debut en el Mundial 2026. (Satélite+)

El triunfazo de Argentina de la mano de Lionel Messi

El inicio de Argentina en el Mundial 2026 tuvo como protagonista excluyente a Lionel Messi, quien, con 38 años, lideró la goleada por 3-0 sobre Argelia. Los tres tantos del capitán convirtieron el estreno del campeón defensor en una jornada memorable, situando a la Albiceleste en la cima del grupo J gracias a su mejor diferencia de goles respecto de Austria, que más tarde superó a Jordania.

El arranque del partido en Estados Unidos mostró a Messi decidido a dejar huella en su sexto Mundial. A los cuatro minutos, la ilusión temprana fue frenada por un fuera de juego correctamente sancionado, que anuló su primer intento de abrir el marcador. La respuesta africana no tardó: Argelia también celebró un gol que finalmente fue invalidado por la misma razón.

Tras ese doble aviso, el bicampeón de América ajustó líneas y comenzó a imponer condiciones. El quiebre llegó a los 16 minutos, tras una acción colectiva en la que Rodrigo De Paul asistió desde el propio campo argentino. El pase, superando varias piernas rivales, habilitó a Messi en el último tercio. El capitán encaró a la defensa, encontró el espacio y ejecutó un zurdazo inatajable para Luca Zidane.

Fútbol - Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo J - Argentina vs Argelia - Estadio de Kansas City, Kansas City, Misuri, EEUU - 16 de junio de 2026. Lionel Messi, de Argentina, celebra con sus compañeros el segundo gol de su equipo. REUTERS/Bernadett Szabo
Fútbol - Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo J - Argentina vs Argelia - Estadio de Kansas City, Kansas City, Misuri, EEUU - 16 de junio de 2026. Lionel Messi, de Argentina, celebra con sus compañeros el segundo gol de su equipo. REUTERS/Bernadett Szabo

La celebración de Messi evidenció la carga emocional del momento: el 10 festejó con euforia y, al regresar al círculo central, se secó las lágrimas, reflejando el significado de alcanzar este logro en una etapa avanzada de su carrera. El gesto no pasó desapercibido y se convirtió en una de las imágenes de la jornada.

El dominio argentino se consolidó con el paso de los minutos, mientras el equipo aprovechaba los espacios generados por el juego de su capitán. La victoria, construida desde la inspiración y liderazgo de Messi, permite a la selección iniciar el torneo con paso firme y alimentar la ilusión de la hinchada. El resultado y la actuación del astro refuerzan la candidatura del equipo para repetir la consagración mundialista.

Mundial 2026 - Argentina 3 - Argelia 0

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