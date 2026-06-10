Shakira ya está lista para la inauguración del Mundial 2026 en México: “Ensayo sin parar”

EFE/ Ángel Colmenares

La expectativa crece en la capital mexicana a pocas horas de la inauguración del Mundial de Fútbol 2026, donde Shakira confirmó que está lista para brillar en la ceremonia inicial.

La cantante colombiana compartió en sus redes sociales:

“Ha sido una semana de ensayo sin parar para nosotros, estamos listos!! No puedo esperar a veros a todos mañana en la ceremonia de apertura de @fifaworldcup”, acompañando su mensaje con imágenes junto a su equipo de bailarines.

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Las fotografías publicadas muestran a la artista con vestimenta negra y lentes oscuros, en plena preparación junto a su equipo.

Shakira ensaya para su presentación en la inauguración (FB/@shakira)

En el mismo mensaje, la colombiana incluyó un video que documenta tanto su llegada al estadio como fragmentos de los ensayos de baile, generando mayor expectativa entre sus seguidores.

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Shakira y las figuras invitadas en la apertura del Mundial

La FIFA ratificó que Shakira estará acompañada del cantante nigeriano Burna Boy para interpretar ‘Dai Dai’, una de las canciones oficiales del Mundial 2026.

La cartelera artística se completa con nombres como Alejandro Fernández, Belinda, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná, Danny Ocean y Tyla, quienes se sumarán al evento inaugural en el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca).

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El metraje corresponde a las jornadas de grabación del nuevo videoclip de Shakira.

La ceremonia se desarrollará pocas horas antes del primer partido entre México y Sudáfrica, abriendo un certamen que por primera vez incluirá 48 selecciones nacionales y se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en México, Estados Unidos y Canadá.

La propia Shakira se mostró entusiasta por el evento: “No puedo esperar a veros a todos mañana”, reafirmó en su mensaje.

El evento se presenta como uno de los más esperados del calendario deportivo mundial, y la participación de la colombiana refuerza su vínculo con los mundiales de fútbol, recordando éxitos previos como ‘Waka Waka (This Time for Africa)’ en 2010 y ‘La La La’ en 2014.

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Primer espectáculo de medio tiempo en una final de Mundial

La artista también será protagonista en la final del torneo, programada para el 19 de julio en el MetLife Arena, donde encabezará el primer espectáculo de medio tiempo en una final de Mundial.

Esta modalidad, habitual en el Super Bowl, debutará en la Copa del Mundo con la participación de Shakira, Madonna y el grupo surcoreano BTS.

La inclusión de un show de estas características en la final marca una novedad para la FIFA y promete captar la atención de millones de espectadores más allá del fútbol. La intérprete colombiana, junto a otros grandes nombres de la música internacional, buscará dejar una huella en esta edición histórica del torneo.

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