Perú afina detalles rumbo al Mundial Sub 17 de Vóley: FPV confirma amistosos de preparación ante Chile

La selección peruana femenina de vóley Sub 17 continúa afinando detalles en su camino hacia el Mundial de la categoría, donde llega con la motivación de haber conseguido la medalla de bronce en la Copa Panamericana Sub 17. Ese resultado ha reforzado el proceso de una generación que sigue sumando rodaje internacional y ahora tendrá un nuevo examen antes de presentarse en la cita mundialista.
En ese contexto, la Federación Peruana de Voleibol (FPV) confirmó la realización de una serie de partidos amistosos frente a Chile, como parte de una gira de preparación que busca elevar el nivel competitivo del equipo dirigido por Marcello Bencardino y consolidar su rendimiento colectivo.
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Los encuentros ante la selección chilena se disputarán en Tacna (Perú) y Arica (Chile), en una serie de partidos que servirá como parte de la preparación del equipo nacional Sub 17. Estos amistosos permitirán al comando técnico evaluar el rendimiento del plantel en distintos contextos de competencia y ajustar detalles de cara al Mundial de la categoría.
La coordinación de estos compromisos ya fue acordada entre la FPV y la Federación de Vóleibol de Chile (Fevochi), lo que garantiza la realización de la serie de partidos en ambas sedes fronterizas. Este tipo de iniciativas fortalece, además, el desarrollo del voleibol juvenil en la región y fomenta la rivalidad deportiva entre ambos países.
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Gino Vegas, presidente de la FPV, destacó la importancia de estos encuentros dentro del proceso formativo del equipo patrio. Asimismo, hizo un llamado especial a la afición del sur del país para acompañar a las ‘matadorcitas’ en esta etapa clave de preparación. “Pedimos a toda la gente de Tacna y del sur del Perú que vaya para apoyar a las jugadoras”, señaló el directivo, resaltando el valor del respaldo del público en el desarrollo del equipo juvenil.
Fechas y transmisión de los amistosos
Los encuentros entre Perú y Chile Sub 17 se disputarán durante la última semana de junio, en una programación que será confirmada oficialmente en los próximos días por la Federación Peruana de Voleibol (FPV). Las fechas exactas y horarios serán anunciados a través de los canales oficiales de la institución y sus redes sociales.
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En cuanto a la transmisión, el canal Latina confirmó que emitirá los dos partidos de esta serie internacional, lo que permitirá a los hinchas seguir de cerca el desempeño del equipo peruano en esta etapa de preparación rumbo al Mundial Sub 17.
Perú y Chile frente a frente
La selección chilena Sub 17 llega a esta serie de amistosos tras haber disputado una gira internacional frente a Argentina, donde jugó tres partidos de preparación. En todos los encuentros, el equipo ‘mapochino’ cayó por 3-0 ante su contendiente ‘albiceleste’, aunque el proceso le permitió sumar rodaje competitivo de cara a su calendario inmediato.
A diferencia de Perú, que recientemente participó en la Copa Panamericana Sub 17 en Tegucigalpa, Chile no tomó parte de dicho torneo continental. Por ello, estos amistosos frente a la ‘bicolor’ representan una de sus principales pruebas internacionales antes del Mundial de la categoría, en el que será anfitriona.
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Por su parte, la selección peruana continúa afinando su preparación rumbo al Mundial de la categoría, donde aspira a competir de igual a igual frente a las principales potencias del voleibol juvenil. Los amistosos ante Chile se presentan como una prueba clave para evaluar el rendimiento del equipo y ajustar los últimos detalles antes del gran reto internacional, que se disputará en el mes de agosto.
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