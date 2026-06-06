Precio del GNV, GLP, Diesel y gasolina en Perú para hoy, sábado 6 de junio de 2026

Un surtidor de gasolina en Lima, Perú, muestra los precios actualizados de gasolina, diésel y GNV, con el cartel de Osinergmin y la plataforma Facilito destacando la transparencia en las tarifas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El precio de la gasolina en Perú presenta señales de descenso luego de un periodo caracterizado por volatilidad y marcadas diferencias tarifarias entre estaciones de servicio. De acuerdo con reportes correspondientes al 6 de junio de 2026, esta tendencia descendente representa un respiro para conductores y transportistas, quienes habían modificado sus hábitos de consumo debido al impacto de los altos costos en el presupuesto familiar y en los gastos operativos del sector.

En este escenario, la plataforma Facilito, desarrollada por Osinergmin, adquiere relevancia como herramienta de consulta. El sistema permite a los usuarios acceder en tiempo real a los precios actuales de los diferentes grifos del país, comparar tarifas y planificar sus cargas de combustible con mayor precisión, optimizando la elección de puntos de abastecimiento y beneficiándose de las variaciones favorables de precios en distintas zonas.

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Una mano sostiene billetes de soles peruanos frente a un surtidor de combustible moderno que muestra precios digitales de gasolina y diésel, con el logo de Facilito visible, reflejando el acto de pagar y comparar costos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos actualizados para Lima HOY 6 de junio muestran:

Gasohol Regular (90 octanos):

Precio mínimo: S/ 17,29 por galón

Precio máximo: S/ 22,85 por galón

Gasohol Premium (95-97 octanos):

Precio mínimo: S/ 18,39

Precio máximo: S/ 23,99

Diésel B5 S-50 UV:

Precio mínimo: S/ 20,29

Precio máximo: S/ 26,99

De acuerdo con la información recopilada, la diferencia entre el valor más bajo y el más alto evidencia una dispersión considerable que se repite en otras regiones del país.

Estación de servicio en Lima muestra surtidores de gasolina, GLP, GNV y diésel mientras autos hacen fila, con el tótem de Osinergmin y Facilito destacando la información de precios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El efecto en los conductores y el rol de Facilito

Facilito se ha consolidado como una herramienta esencial para los consumidores peruanos al ofrecer información transparente y actualizada sobre los precios de los combustibles en las estaciones de servicio del país. Su utilidad radica en permitir a los usuarios comparar tarifas, identificar las ubicaciones más convenientes y tomar decisiones informadas para optimizar sus gastos, especialmente en un contexto de variaciones frecuentes en el mercado energético.

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Entre las ventajas que ofrece Facilito destacan:

Consulta en tiempo real de precios en grifos de todo el país.

Visualización de estaciones por cercanía y costo.

Actualización diaria de tarifas para todos los tipos de combustible.

Identificar estos contrastes resulta fundamental para quienes abastecen sus vehículos de forma regular, ya que elegir los puntos de venta más económicos puede traducirse en un ahorro relevante a lo largo del tiempo.

Una mano sostiene un teléfono móvil mostrando la plataforma Facilito de Osinergmin con precios de combustibles, mientras una estación de servicio se difumina al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dónde encontrar los precios más bajos en Lima y otras regiones

La distribución de los precios varía de acuerdo al distrito. En San Juan de Lurigancho, el gasohol regular figura entre los valores más bajos de Lima Este, con precios desde S/ 17,30. En Villa El Salvador, el gasohol regular inicia en S/ 17,69, mientras que el diésel más económico de Lima Sur se encuentra en S/ 19,99 dentro del mismo distrito.

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En el Cercado de Lima: Gasohol regular: de S/ 17,29 a S/ 22,85 Gasohol premium: de S/ 18,39 a S/ 23,99

En Los Olivos: Gasohol regular: de S/ 17,48 a S/ 21,49 Diésel: de S/ 19,28 a S/ 24,79

En el Callao: Gasohol 90 octanos: desde S/ 17,89 Diésel: desde S/ 19,59



Fuera de la capital, los precios también presentan diferencias. En Cusco, el diésel se comercializa entre S/ 19,67 y S/ 23,49 por galón, reflejando el mayor costo logístico en zonas alejadas. En Ica, el gasohol regular parte desde S/ 18,86 en el distrito de San Juan Bautista.

Un ciudadano fotografía el medidor digital de una bomba de gasolina que exhibe un adhesivo de Profeco, mientras compara los datos con su recibo en una estación de servicio mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo utilizar Facilito para reducir el gasto

La plataforma Facilito se ha convertido en una herramienta esencial para quienes buscan ahorrar en la compra de combustibles. Su acceso desde dispositivos móviles permite a los conductores comparar rápidamente los precios y localizar las opciones más convenientes dentro de su área.

Para consultar los precios y ubicar el grifo más económico, los usuarios pueden:

Ingresar al navegador y acceder a Facilito

Seleccionar la opción “Combustibles” en el menú principal.

Elegir el tipo de combustible a consultar (gasoholes, diésel, GLP).

Indicar la ubicación (distrito, provincia) o activar la localización en el dispositivo.

Una vez completados estos pasos, la plataforma despliega un listado de estaciones de servicio con precios actualizados. El usuario puede ordenar los resultados por costo o distancia, y visualizar la dirección exacta de cada grifo.

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Una mano genérica carga combustible en un automóvil, sosteniendo un ticket de Osinergmin con precios en soles, ilustrando la realidad económica y el costo diario de la energía en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las causas del alza y la respuesta de los sectores afectados

Según señalaron expertos citados por Gestión, el alza en los precios de la gasolina responde a factores internacionales como el encarecimiento del petróleo y la volatilidad del tipo de cambio. Además, el costo del transporte interno y la carga tributaria influyen en la variación de precios entre distritos.

Factores principales del aumento:

El impacto se refleja tanto en el transporte público como en los hogares, obligando a conductores y empresas a ajustar sus presupuestos y buscar alternativas de ahorro.

Vehículos hacen fila en una estación de servicio en Lima, Perú, con los precios de la gasolina y el diésel destacados en un cartel digital bajo la supervisión de Osinergmin y la plataforma Facilito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cálculo del subsidio: kilómetros recorridos y tipo de vehículo

El esquema de apoyo definido a través de un decreto de urgencia establece que el subsidio se calculará en función de la distancia recorrida por cada unidad y el tipo de vehículo utilizado. Un ómnibus recibirá 0,50 soles por cada kilómetro, mientras que un minibús accederá a 0,40 soles por kilómetro y un microbús a 0,30 soles por kilómetro.

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El subsidio cubrirá un periodo de dos meses. Según el vocero de la ATU, Pavel Flores, los pagos se realizarán “en el menor tiempo posible” y no se extenderán hasta el 31 de diciembre, plazo límite dispuesto para el depósito. El monitoreo de los recorridos comenzará el miércoles 3 de junio y servirá de base para calcular el beneficio.

La decisión responde a la presión que enfrentan los transportistas debido al incremento en el costo del combustible. Un conductor relató en el reporte que antes destinaba 20 soles por carga y ahora debe gastar 40 soles para llenar el tanque. Otro transportista detalló que hasta fines de enero el precio en un grifo era de 12 soles y actualmente llega a 18,49 soles.

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Largas filas de automóviles esperan cargar combustible en una estación de servicio con surtidores marcados con 'emergencia' al anochecer, reflejando una situación crítica en el abastecimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Requisitos y condiciones para acceder al subsidio

El subsidio estará disponible exclusivamente para aquellos transportistas formales que cumplan requisitos estrictos. Según explicó Pavel Flores, los beneficiarios deberán contar con autorización vigente en el registro del Servicio Público de Transporte Regular de la ATU, seguro obligatorio contra accidentes de tránsito y certificado vigente.

Cada vehículo tendrá que estar equipado con un GPS conectado al centro de gestión de la ATU. Los operadores que ya poseen GPS, pero no transmiten información podrán incorporarse al subsidio una vez que logren la conexión o cumplan con los requisitos tecnológicos, indicó Flores en el reporte.

Un despachador de gasolina atiende a un conductor en Perú, quien muestra preocupación por el alza del precio a S/ 25.10 por galón, visible en el surtidor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ayuda no será universal. Solo los operadores formales con documentación en regla y con el sistema de geolocalización enlazado al monitoreo oficial podrán calificar. La medida busca fortalecer el control sobre el servicio y diferenciar a los transportistas autorizados.

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