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Cecilio Domínguez amplió la diferencia en Sporting Cristal vs Cerro Porteño en Copa Libertadores 2026 por una infracción de Gabriel Santana

Una mano dentro del área del volante brasileño alertó al VAR. La falta fue corroborada por el árbitro, quien concedió el penal. El ‘10′ de Paraguay se hizo cargo de canjearlo por gol

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Desde los doce pasos, Cecilio Domínguez define con un remate esquinado e inatajable para el arquero. Un gol que sentenció el partido y fue celebrado por todo el equipo y los aficionados en el estadio.

Cecilio Domínguez pulverizó a Sporting Cristal. Si había algún sueño por nivelar la balanza contra Cerro Porteño, ese se difuminó de golpe con la aparición del ‘10’ de Paraguay desde los doce pasos, después de una inesperada infracción de Gabriel Santana.

A los 63’ minutos del partido, Gustavo Velásquez fue a atacar un balón botado desde la esquina, pero su intento se vio estropeado por la mano del volante brasileño dentro del área. El Sistema de Videoarbitraje (VAR) advirtió la falta y rápido se puso en contacto con el silbante, quien corroboró la acción desde el monitor y sancionó la pena máxima.

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