Muñeco gigante de Jorge Luna causa furor en los Carnavales de Cajabamba por su increíble parecido

La celebración de los Carnavales en Cajabamba sumó este año una representación que no pasó desapercibida. Un muñeco monumental con la imagen de Jorge Luna fue presentado en medio de la festividad, captando miradas y comentarios entre asistentes y usuarios en redes sociales.

La escultura destacó por la minuciosidad en el rostro y por la indumentaria elegida, que remite a una prenda asociada al artista.

El trabajo fue atribuido a Carlos Daniel Rojas, señalado como responsable de la pieza. Las imágenes del personaje circularon rápidamente en plataformas digitales, donde el público debatió sobre el parecido y el ingenio detrás de la propuesta.

Una figura que acaparó la atención en plena fiesta

Durante las actividades propias del carnaval cajabambino, la figura gigante inspirada en Jorge Luna apareció como uno de los elementos más comentados. La pieza mostraba un nivel de detalle que sorprendió a quienes la observaron de cerca. El modelado del rostro replicó rasgos característicos del comediante, lo que permitió que muchos lo identificaran de inmediato.

En registros difundidos en redes se escucha la reacción de quienes presenciaron la obra. “Miren el detalle”, se oye decir en uno de los videos que acompañaron las imágenes del muñeco. La expresión resume el asombro que provocó el acabado del trabajo.

La vestimenta elegida para la representación también generó comentarios. El muñeco lucía una camiseta vinculada al club de fútbol FC Cajamarca, que el artista suele mencionar y que con frecuencia se vuelve tema de conversación en internet. Ese guiño reforzó la asociación con la figura pública y aportó un componente adicional de reconocimiento.

El tamaño de la escultura contribuyó a su impacto visual. Su presencia dentro del recorrido festivo hizo que se convirtiera en punto obligado para fotografías y grabaciones. En cuestión de horas, el material se multiplicó en distintas cuentas digitales.

Autoría y trabajo detrás del muñeco

De acuerdo con lo señalado en los propios registros compartidos en redes, el responsable de la creación sería Carlos Daniel Rojas. Aunque no se ofrecieron mayores detalles sobre su trayectoria, se destacó la calidad del trabajo y la precisión alcanzada en la representación.

“Salió tal cual como es Jorge Luna”, se afirma en uno de los comentarios incluidos en los videos que circularon. La frase sintetiza la percepción generalizada sobre el parecido logrado en el rostro y las proporciones del muñeco.

La escultura no solo replicó facciones, también cuidó elementos específicos que suelen identificar al comediante. La elección de la prenda y la postura reforzaron la intención de rendir un homenaje reconocible para el público.

El proceso de elaboración no fue descrito en los materiales difundidos, aunque el resultado evidenció dedicación y destreza manual. La obra se integró a la tradición carnavalesca, donde la creatividad popular ocupa un lugar central y permite reinterpretar figuras conocidas bajo un enfoque festivo.

Reacciones y expectativa en torno al homenaje

La aparición del muñeco motivó diversas reacciones. En los videos compartidos se escucha una pregunta que resume la curiosidad general: “No sabemos si a Jorgito Luna le va a gustar”. La interrogante refleja la expectativa sobre la respuesta del comediante ante la representación.

A pesar de esa duda, quienes comentaron el trabajo se mostraron convencidos de que el resultado podría ser bien recibido. “Está igualito, hermano”, se oye decir en otra de las grabaciones, en alusión al notable parecido.

La pieza fue descrita como una muestra de ingenio dentro de los Carnavales de Cajabamba, celebración que cada año convoca expresiones artísticas y propuestas llamativas. La recreación del humorista se sumó a esa tradición y amplificó la conversación en espacios digitales.

Algunos usuarios incluso bromearon con la proyección internacional del artista a partir de este tipo de homenajes. En uno de los comentarios se menciona la posibilidad de que en algún momento llegue “también a la de Brasil”, en referencia a los célebres carnavales de ese país. La frase fue pronunciada en tono distendido, acorde con el espíritu festivo del evento.

Mientras las imágenes continúan circulando, el muñeco permanece como uno de los símbolos más comentados de la reciente edición del carnaval cajabambino. La combinación de creatividad, reconocimiento público y difusión en redes consolidó la figura como uno de los momentos destacados de la celebración.