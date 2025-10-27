Perú Deportes

Gregorio Pérez celebró la consecución del tricampeonato de Universitario: “Está acorde con la historia de este gran club”

El veterano entrenador uruguayo, retirado de la actividad técnica por problemas de salud relacionados al corazón, siguió con detenimiento la campaña de los monarcas del fútbol peruano

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

Gregorio Pérez durante una Noche
Gregorio Pérez durante una Noche Crema, en el estadio Monumental, acompañado de José Carvallo, Aldo Corzo y Federico Alonso. - Crédito: Universitario

Dentro de la historia reciente de Universitario de Deportes han desfilado muchos protagonistas que, por distintas razones, no pudieron alcanzar el objetivo máximo: la gloria nacional. Aun así, mantuvieron una relación muy especial con la institución, siguiendo cada uno de sus partidos sin importar la distancia. Uno de ellos es Gregorio Pérez, cuyo amor y agradecimiento por el club de Odriozola es más que eterno.

A pocos menos de 24 horas de la consagración de la ‘U’ como tricampeón nacional de la Liga 1 2025, el veterano entrenador uruguayo se ha referido a la gesta ‘crema’. En principio, deseó unirse, de manera simbólica, a los festejos de todos aquellos que conforman el grupo campeón en el fútbol de Perú.

'Goyo' Pérez habló largo y
'Goyo' Pérez habló largo y tendido con Infobae Perú tras su retiro como entrenador a los 76 años - Crédito: Universitario

"Quiero fundirme en un abrazo con toda la familia crema, felicitaciones a los jugadores, cuerpo técnico, a los dirigentes, que llevan impecablemente el club adelante, en conjunto con todos los que trabajan en la institución“, dijo ‘Goyo’ en declaraciones recogidas por radio Ovación.

Es una gran alegría, una nueva conquista, que está acorde con la historia de este gran club. Ha sido una felicidad muy grande por el afecto y el cariño que, junto a mi familia, le tenemos al club. Disfruten como se lo merecen”, sumó.

El cuadro 'crema remontó 2-1 en Tarma y se coronó tricampeón d fútbol peruano. (Video: L1MAX)

Gregorio Pérez fue uno de los técnicos más entrañables de los últimos tiempos en Ate. Aunque no pudo cerrar sus ciclos con el soñado título, por problemas médicos, se ganó indiscutiblemente el cariño de la afición de Universitario por su don de gente e identificación inmediata con la historia de la institución.

En el tiempo que se mantuvo en la parcela técnica, dejó una frase que al día de hoy es un claro norte en Ate. “Uno no es más importante que todos juntos y que todos juntos son la ‘U’”. Ese fue mi mensaje, no sé si habrá sido importante o no. Fui un técnico más que pasó por la historia de un club muy grande como es la ‘U’. A mí me pone muy contento que le vaya bien", declaró a Infobae Perú en marzo del año pasado.

Gregorio Pérez, el entrenador de
Gregorio Pérez, el entrenador de Universitario de Deportes durante el inicio de la pandemia del coronavirus. - Crédito: Difusión

