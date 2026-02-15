Perú Deportes

Pablo Guede minimizó el tenso cruce que tuvo con Federico Girotti: “Le grito a todos porque es mi forma de entrenar”

El técnico argentino aclaró que su intercambio con el delantero respondió a su estilo intenso de dirigir y negó cualquier conflicto en el plantel

El técnico argentino negó cualquier conflicto en el plantel y analizó el presente del equipo 'blanquiazul'. (Video: Jax Latin Media)

Pablo Guede salió al frente tras el comentado intercambio que protagonizó con Federico Girotti durante el empate sin goles entre Alianza Lima y Alianza Atlético el último sábado. A su llegada a Lima, el técnico argentino fue enfático en descartar cualquier conflicto interno y aseguró que no existe ningún inconveniente personal con el delantero, atribuyendo el episodio a su estilo pasional de dirigir.

Guede consideró exagerada la repercusión que tuvo el gesto en pleno partido en Sullana. Para él, se trató de una situación normal dentro de la dinámica competitiva. “¿De verdad le van a dar bola a eso? Te lo contesto tranquilamente. Me lo empezaron a decir con (Sergio) Peña esas cosas. Yo no voy a discutir por esas cosas porque me parecen tonterías”, expresó ante los medios locales.

En esa línea, el técnico de Alianza Lima explicó que su manera de dirigir es intensa y pasional, y que no existe un trato diferenciado con ningún futbolista. Según detalló, la indicación a Girotti fue una más de las tantas que suele dar durante un encuentro.

“Yo ya lo expliqué de buena manera, en el momento en el que me lo preguntaron de lo de Peña: mi relación con los jugadores es así, y no tengo problemas con nadie, y no lo voy a tener (...) porque como le grité a Girotti, le grité a Paolo, le grito a todos porque es mi forma de entrenar. El que quiera crear problemas donde no los hay es porque algo está buscando”, sostuvo.

El entrenador incluso invitó a revisar sus prácticas para entender su estilo. “¿Ustedes no vinieron a ver mis entrenamientos? Es que yo lo vivo de esta manera, el fútbol lo vivo con esta pasión. Si tengo que dar una indicación a un jugador, le grito. Trato de meterle lo más posible para sacar lo mejor de ellos. Pero es mentira que haya algún problema. Cero problemas”, sentenció.

Pablo Guede dirigiendo el partido
Pablo Guede dirigiendo el partido de Alianza Lima contra Alianza Atlético en Sullana. Crédito: Liga 1

Análisis del empate y confianza en el proceso

En lo estrictamente futbolístico, Pablo Guede valoró el rendimiento del equipo pese al 0-0 en Sullana. Consideró que Alianza Lima generó situaciones, aunque reconoció falencias en la definición.

“Creo que el partido fue bueno, no estuvimos acertados en los últimos metros donde tenemos que concretar, pero creo que generamos hasta el último minuto. Fuimos a buscarlo, eso es lo que tenemos que seguir intentando y mejorando en esa parcela”, analizó.

El técnico también se refirió al supuesto “mal momento” del equipo y pidió mesura en las evaluaciones. Recordó que, tras tres fechas del Torneo Apertura, el balance es positivo.

Estoy tranquilo, estoy seguro de lo que hago y creo que no estamos mal. De tres partidos, dos de visitante, uno de local, tenemos siete puntos. Es verdad que hay que encontrar el equipo, es verdad que estaría bueno reconocer y hacer hincapié en las lesiones que tuvimos, que no es una excusa, pero sí se hace muy difícil armar un equipo cuando casi todas las semanas tienes algún lesionado. Es mala suerte. Yo creo que tenemos que tener tranquilidad”, explicó.

Los 'blanquiazules' protagonizaron un partido chato en el Mansiche y se tuvieron que conformar con el empate - Crédito: L1MAX.

El objetivo: salir campeón

Pablo Guede reconoció el malestar de los hinchas tras la reciente eliminación en la Copa Libertadores a manos de 2 de Mayo, pero insistió en que el objetivo principal sigue intacto: consagrarse en la Liga 1 2026.

“Entiendo a los hinchas, entiendo la crispación de haber quedado fuera de la Copa Libertadores, que es un palo grande que nadie quería. Pero creo que el objetivo es salir campeón, y creo que en tres partidos tenemos buenos puntos. No es que tenemos cero puntos”, concluyó.

