A qué hora juega Perú vs Paraguay HOY: partido en Cusco por fecha 6 de la Liga de Naciones Femenina de Conmebol

El equipo femenino dirigido por Antonio Spinelli recibe a Paraguay en Cusco por la Liga de Naciones Femenina, donde ambos buscan seguir en carrera para clasificar al Mundial de Brasil 2027 en un partido que promete máxima intensidad (Selección Peruana / La albirroja)

Hoy, martes 14 de abril, la selección peruana de fútbol femenino se prepara para un compromiso decisivo en la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol, donde buscará afianzar sus aspiraciones hacia el Mundial de Brasil 2027.

El enfrentamiento ante Paraguay se llevará a cabo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco, con el pitazo inicial programado para las 16:00 horas (hora local). La transmisión oficial estará a cargo de DirecTV, a través del canal DSports y la plataforma DGO, permitiendo que los aficionados sigan cada jugada desde cualquier punto del país.

Ambos equipos llegan igualados en puntos, lo que eleva la relevancia de este choque en la tabla de posiciones y en el camino hacia la clasificación mundialista.

A qué hora juega Perú vs Paraguay por Liga de Naciones Femenina de Conmebol

Perú y Paraguay se enfrentan en Cusco en un duelo clave que podrá seguirse en vivo, con horarios definidos y transmisión que acercará la emoción a toda la región. (Selección Peruana)

El encuentro entre la selección femenina de Perú y Paraguay comenzará a las 16:00 horas de este martes 14 de abril, en el escenario cusqueño. La programación obedece a la sexta jornada de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol, torneo que otorga plazas directas y de repechaje al Mundial de Brasil 2027. La elección del horario responde a la estrategia de aprovechar las condiciones de altura en Cusco, buscando replicar el efecto positivo logrado en la reciente victoria por 2-1 sobre Uruguay.

La igualdad en puntaje entre peruanas y paraguayas —ambas con seis unidades tras cuatro partidos— convierte este compromiso en un auténtico cruce de alto voltaje. Una victoria permitiría a cualquiera de los equipos escalar posiciones y acercarse a los puestos de clasificación directa, según el formato definido por la Confederación Sudamericana de Fútbol. El criterio de diferencia de goles, actualmente desfavorable para el conjunto local con un -6, añade presión adicional en la búsqueda de un resultado favorable.

Qué canal transmite Perú vs Paraguay por Liga de Naciones Femenina de Conmebol

Perú llega fortalecido tras su última victoria, mientras Paraguay mantiene regularidad, en un enfrentamiento donde ambos buscan dar un paso firme hacia la clasificación. (Selección Peruana)

La transmisión oficial del partido estará a cargo de DirecTV por medio de su señal DSports, así como la plataforma DGO, que ofrece acceso digital a los encuentros más relevantes del fútbol femenino sudamericano. Los derechos de difusión exclusivos permiten a los seguidores de la selección peruana acompañar el desarrollo del juego en tiempo real, tanto por televisión como por dispositivos conectados.

El acceso al partido también ha sido anunciado por la organización del certamen, indicando que el seguimiento minuto a minuto estará disponible a través de plataformas digitales. El objetivo es garantizar la mayor cobertura posible para una jornada que puede definir parte del destino de la selección peruana en la competencia. La presencia de medios nacionales e internacionales en el estadio evidencia el interés que ha despertado la campaña de la selección femenina en esta edición.

De igual manera, Infobae Perú estará brindado cada detalle e incidencia de lo que pase en este importante duelo para la selección femenina.

El Estadio Inca Garcilaso de la Vega, habitual sede de equipos locales y de eventos internacionales, ha sido elegido nuevamente por la Federación Peruana de Fútbol como fortaleza para el equipo dirigido por Antonio Spinelli. La expectativa de asistencia se mantiene alta, respaldada por el reciente triunfo ante Uruguay y la posibilidad de avanzar en la tabla.

Así llegan Perú y Paraguay

La inclusión de jugadoras que militan en el extranjero fortalece a Perú, aportando experiencia y variedad táctica en un momento clave del proceso competitivo. (Selección Peruana)

La selección peruana, dirigida por Antonio Spinelli, suma seis puntos y ocupa la sexta posición en la tabla, igualando en unidades con Paraguay, pero con una diferencia de goles negativa que la obliga a mejorar en defensa. El reciente triunfo ante Uruguay en Cusco, por 2-1, revitalizó al plantel y le otorgó confianza para enfrentar a un rival directo en la lucha por los cupos mundialistas.

Paraguay, por su parte, llega tras imponerse 1-0 a Ecuador en Asunción, mostrando solidez y regularidad en el torneo. El equipo visitante ha destacado por su orden táctico y disciplina defensiva, factores que le han permitido mantenerse en la conversación por la clasificación. El cuerpo técnico guaraní ha subrayado la importancia de sumar puntos fuera de casa para consolidar sus aspiraciones.

Ambas selecciones han experimentado un crecimiento en el nivel de juego, impulsado por la presencia de futbolistas que compiten en ligas extranjeras y el fortalecimiento de sus estructuras federativas. En el caso de Perú, la nómina incluye jugadoras que militan en campeonatos de México, Colombia, Israel, Suiza, Hungría, España y Noruega, como Mia Shalir, Marjory Sánchez, Brenda Meier, Alesia García, Claudia Domínguez y Claudia Cagnina. Este abanico internacional se extiende a Estados Unidos, con Antonella Solari y Khloe Olano, reflejando el trabajo de scouting realizado por la Federación Peruana de Fútbol.

El torneo mantiene su formato competitivo: los dos primeros puestos aseguran el pase directo al Mundial de Brasil 2027, mientras que el tercer y cuarto lugar tendrán la oportunidad de disputar el repechaje intercontinental. Para Perú, sumar ante Paraguay resulta imprescindible para mantenerse en la pelea. El análisis interno resalta la necesidad de mejorar la diferencia de goles, aspecto que actualmente coloca a la selección solo por delante de Bolivia, que ostenta un saldo de -17.