Tabla de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol: así quedó Perú tras la victoria ante Uruguay por quinta jornada

¿Cómo marcha Perú en la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol?

La selección femenina de Perú dio un paso significativo en la Liga de Naciones de la Conmebol al lograr su segunda victoria en el certamen, tras imponerse a Uruguay en el estadio Garcilaso de la Vega de Cusco. Los tantos de Alesia García y Sandra Arévalo permitieron al conjunto nacional remontar el marcador y sumar tres puntos clave en su camino hacia la Copa Mundial Femenina de Brasil 2027.

Con este triunfo, Perú se mantiene invicto en condición de local, habiendo superado previamente a Chile y ahora a Uruguay en la altura cusqueña. El torneo, que se disputa a lo largo de ocho jornadas —cuatro en casa y cuatro fuera—, obliga a las dirigidas por el cuerpo técnico de Antonio Spinelli nacional a mantener el ritmo, ya que el próximo rival será Paraguay, equipo que también conserva opciones intactas en la clasificación.

Tabla de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol

La selección peruana apunta a hacerse con la clasificación por primera vez a una justa mundialista en la categoría absoluta. El conjunto que dirige Antonio Spinelli ha dado un paso importante para mantener vivas sus aspiraciones. Conviene mencionar que los dos primeros puestos de la clasificación obtienen el boleto directo a Brasil 2027; el tercer y cuarto puesto deberán disputar el repechaje internacional.

Tabla de la Liga de Naciones Femenina. Crédito: Captura Sofascore.

Fixture y resultados de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol

Jornada 1 (24 de octubre de 2025)

Colombia 4-1 Perú

Bolivia 0-4 Ecuador

Venezuela 0-0 Chile

Argentina 3-1 Paraguay

Jornada 2 (28 de octubre de 2025)

Paraguay 1-2 Venezuela

Chile 5-0 Bolivia

Uruguay 2-2 Argentina

Ecuador 1-2 Colombia

Jornada 3 (28 de noviembre de 2025)

Perú 3-1 Chile

Paraguay 1-0 Uruguay

Bolivia 1-1 Colombia

Ecuador 0-0 Venezuela

Jornada 4 (2 de diciembre de 2025)

Venezuela 6-0 Perú

Argentina 8-0 Bolivia

Chile 1-0 Paraguay

Uruguay 0-0 Ecuador

Jornada 5 (10 de abril de 2026)

Peru 2-1 Uruguay

Paraguay 2-0 Ecuador

Colombia 2-1 Venezuela

Chile 0-1 Argentina

Jornada 6 (14 de abril de 2026)

Perú vs. Paraguay

Bolivia vs. Uruguay

Venezuela vs. Argentina

Colombia vs. Chile

Jornada 7 (18 de abril de 2026)

Venezuela vs. Bolivia

Argentina vs. Colombia

Uruguay vs. Chile

Ecuador vs. Perú

Jornada 8 (5 de junio de 2026)

Bolivia vs. Paraguay

Argentina vs. Perú

Colombia vs. Uruguay

Chile vs. Ecuador

Jornada 9 (9 de junio de 2026)

Perú vs. Bolivia

Paraguay vs. Colombia

Uruguay vs. Venezuela

Ecuador vs. Argentina

Perú llegó a dos triunfos en la Liga de Naciones Femenina Conmebol, tras superar a Uruguay por 2-1 - crédito Conmebol

Cusco, la fortaleza del equipo de Spinelli

El estadio Garcilaso de la Vega se ha consolidado como una verdadera fortaleza para el equipo nacional bajo la conducción de ‘Tano’ Spinelli. A pesar de las críticas externas sobre la ética de aprovechar la altitud, las jugadoras han optado por enfocarse en el rendimiento y han transformado el escenario cusqueño en un punto clave para sus aspiraciones.

La respuesta del plantel ha sido contundente: compromiso total y una ilusión renovada por alcanzar el Mundial. El equipo ha demostrado que está en condiciones de seguir sumando, afianzando su juego colectivo y capitalizando al máximo la localía en cada presentación.

La selección peruana femenina desata la locura tras un golazo de su número 10, Sandra Arévalo. Tras una gran carrera y un potente disparo, la Bicolor se pone arriba en el marcador en un partido vibrante. | DSports

¿Cómo funciona el repechaje internacional?

El repechaje internacional que otorga los últimos tres cupos a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 se desarrollará en dos etapas, ambas en sedes centralizadas. La primera fase se celebrará entre noviembre y diciembre de 2026 y reunirá a seis selecciones: dos de la Confederación Asiática (AFC), dos de la Confederación Africana (CAF), una de la CONMEBOL y una de la OFC, determinadas según la Clasificación Mundial Femenina FIFA/Coca-Cola más reciente al sorteo.

China Taipéi y Uzbekistán ya aseguraron su presencia por Asia, mientras que Perú podría acceder si termina en el tercer o cuarto lugar de la clasificación regional. En esta instancia, el formato aún por definirse clasificará a dos equipos para la fase final.

En febrero de 2027, la fase final del repechaje reunirá a los dos equipos que avanzaron de la primera etapa junto a dos selecciones de Concacaf, una de CONMEBOL y una de la UEFA, completando seis participantes. Estos se dividirán en tres grupos, evitando cruces entre selecciones de la misma confederación, y disputarán eliminatorias directas. Los tres vencedores de cada grupo obtendrán los últimos boletos para la Copa del Mundo.