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Jean Pierre Archimbaud exalta la labor de Pablo Guede en Alianza Lima: “Es intenso en el día a día, los entrenamientos son fuertes; es un loco”

El mediocampista nacional se deshizo en elogios por la gestión del técnico aliancista. “Es el líder, nos ha enseñado mucho, particularmente lo siento así. Salimos de los entrenamiento aprendiendo cosas día a día”, dijo

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Jean Pierre Archimbaud destaca la intensidad de Pablo Guede en los entrenamientos. - Crédito: Alianza Lima
Jean Pierre Archimbaud destaca la intensidad de Pablo Guede en los entrenamientos. - Crédito: Alianza Lima

Aunque Jean Pierre Archimbaud es un puntual residual en Alianza Lima por circunstancias que impidieron su progresión física y deportiva, se entrena como el que más bajo las órdenes de Pablo Guede, a quien tiene en un alto concepto por la manera en cómo conduce con mucha familiaridad al plantel.

“Siento que el club ha formado un grupo de futbolistas que poco a poco se están convirtiendo en una familia. Trabajamos para poder estar, pero lo hacemos a full. Pablo Guede es intenso en el día a día, los entrenamientos son fuertes, eso se ve reflejado en los partidos donde el equipo corre y mete. Cualquiera está para jugar”, dijo en una entrevista ofrecida al espacio Córner Blanquiazul.

Y añadió: Pablo Guede en todo momento siempre estuvo comprometido con el grupo. Es el DT, es el líder, nos ha enseñado mucho, particularmente lo siento así. Salimos de los entrenamiento aprendiendo cosas día a día, que me sirven para mi carrera, para lo que viene. Es muy intenso, es un loco, buena gente y tenemos una buena relación”.

Archimbaud es un centrocampista mixto de destacado recorrido en el fútbol peruano. De ahí que fuera contratado por el club de sus amores; no obstante, una serie de infames lesiones frenaron su avance y lo mantuvieron más tiempo en la enfermería que en las canchas.

En realidad tuve una tras otra, ni en mis peores pesadillas. A Dios gracias no soy un futbolista que se lesione mucho. Me pasó una del brazo y al volver me pasó lo de la rodilla. Ya lo dejé en el pasado, hoy estoy enfocado en recuperar el nivel, lo que me llevó a Alianza Lima y a la selección peruana en su momento. Me estoy poniendo a punto”, externó.

Es complicado lo que me pasó, en su momento fue duro, sobre todo asimilarlo. Fue como si me tiraran para abajo y no pude seguir con el desarrollo conseguido, pero uno entiende que es parte del fútbol”, sumó el mediocentro que, actualmente, es una carta de recambio en la disciplina victoriana.

Pese a las dificultades, Jean Pierre se ha repuesto y ya está para ser considerado por Guede; de hecho hace no mucho hizo su reaparición contra Juan Pablo II College, recibiendo el calor del público local: “Entré con Burlamaqui y estuve muy feliz por volver y tener esa sensación de volver a jugar nuevamente en Matute, que es un lujo”.

Aliancismo

Jean Pierre Archimbaud es un hombre hecho en Alianza Lima. Hijo del reconocido periodista y locutor Lalo Archimbaud, desde pequeño respiró el aliancismo más primigenio. De ahí que realizara sus formativas en La Victoria y se volviera un hincha acérrimo de la institución que lo forjó con valores y actitudes.

Yo nací en el club desde que tengo uso de razón. Mi papá trabaja en Alianza y a veces no quería ir al colegio para verlos entrenar, es la realidad, es lo que ha sido siempre. Ellos entrenaban en la cancha auxiliar de Matute. Vi un montón de intimidades de las que me acuerdo clarito. Son buenas personas, aprendí mucho”, rememoró.

Si bien Archimbaud es un crecido en las entrañas aliancistas, no pudo dar el salto inmediato al profesionalismo con los suyos y tuvo que bregar por muchas aguas bravías hasta que contó con una propuesta firme. Sin pensarlo demasiado aceptó solo para cumplir el sueño máximo.

Era un sí, era lo que quería, esperaba, deseaba y por lo que había trabajado tanto. No fue fácil, pero volví después de 10 años. No quise desaprovechar la oportunidad y con la familia tomamos esa decisión”, detalló.

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