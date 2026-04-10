El duro comunicado de Cusco FC tras la polémica actuación del VAR en la derrota ante Flamengo por la Copa Libertadores 2026

El conjunto peruano solicitó explicaciones a la CONMEBOL por dos jugadas decisivas: el gol anulado por fuera de juego mínimo y la ausencia de tarjeta roja para Gonzalo Plata tras una falta sobre Lucas Colitto (Cusco FC)

La derrota de Cusco FC ante Flamengo en el debut de la fase de grupos de la Copa Libertadores no solo dejó secuelas en el marcador, sino que encendió el debate sobre la aplicación del VAR y el arbitraje en torneos internacionales.

El conjunto cusqueño, que recibió a su rival brasileño en el estadio Inca Garcilaso de la Vega ante más de 40 mil espectadores, hizo público su malestar por dos decisiones que marcaron el desarrollo del encuentro: la anulación del gol de Marlon Ruidías por un fuera de juego milimétrico y la no expulsión de Gonzalo Plata tras una falta sobre Lucas Colitto. Ambas resoluciones, adoptadas tras extensas revisiones, motivaron la reacción institucional del club.

El comunicado oficial de Cusco FC

Cusco FC alzó su voz tras la derrota ante Flamengo y exigió explicaciones a la CONMEBOL, solicitando transparencia en el uso del VAR y acceso a los audios arbitrales del encuentro. (Cusco FC)

En las horas posteriores a la derrota, Cusco FC difundió un comunicado dirigido a sus aficionados, la prensa y el público en general. La institución manifestó su “profunda preocupación por los hechos ocurridos durante el partido frente al Club de Regatas Flamengo, disputado el 8 de abril de 2026 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega”.

El club indicó que sus inquietudes fueron transmitidas formalmente tanto a la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) como a la Federación Peruana de Fútbol. “Esperamos mantener un diálogo constructivo que contribuya a fortalecer la confianza en el arbitraje del fútbol sudamericano”, señaló la entidad en su mensaje, donde también reiteró su respeto por los árbitros y el sistema VAR, aunque reclamó transparencia y acceso a la información técnica sobre las decisiones adoptadas.

La directiva cusqueña exigió “garantías de que los protocolos reglamentarios serán aplicados con el mismo rigor, independientemente del tamaño o procedencia de los clubes”. El comunicado concluyó con un agradecimiento a la afición local por el respaldo masivo durante el encuentro de Copa Libertadores.

Decisiones arbitrales bajo la lupa: gol anulado y la falta de sanción a Gonzalo Plata

Dos jugadas marcaron el partido: la invalidación del tanto de Ruidías y la falta sin tarjeta roja a Plata, decisiones que Cusco FC considera determinantes en el resultado. (EFE)

El desarrollo del partido entre Cusco FC y Flamengo estuvo marcado por dos acciones que generaron controversia y reclamos por parte del equipo peruano. La primera de ellas se produjo en el minuto 58, cuando el defensor Marlon Ruidías logró igualar transitoriamente el marcador con un cabezazo, tras un centro de José Manzaneda.

Sin embargo, la jugada fue revisada por el sistema VAR y el árbitro paraguayo Derlis López determinó que existía posición adelantada de Manzaneda, anulando el tanto. Según el informe técnico, la diferencia era de apenas 20 centímetros.

La segunda acción polémica ocurrió tras una falta cometida por Gonzalo Plata sobre Lucas Colitto. El cuerpo técnico y los jugadores de Cusco FC solicitaron la expulsión del futbolista de Flamengo, pero luego de tres minutos de revisión, el VAR y el árbitro decidieron no mostrar la tarjeta roja. El entrenador Alejandro Orfila expresó: “El árbitro se equivocó y debió expulsar al rival. El VAR se equivocó”, reclamando que ambas decisiones influyeron en el desarrollo y resultado del encuentro.

Las imágenes de la transmisión oficial no lograron disipar las dudas entre la hinchada y varios analistas, quienes cuestionaron la rigurosidad de los criterios aplicados por la terna arbitral liderada por López. Estas situaciones motivaron la decisión de la dirigencia cusqueña de solicitar a la CONMEBOL el acceso al análisis detallado de las jugadas y la revisión del desempeño arbitral.

La reacción de Alejandro Orfila

Orfila valoró el rendimiento de su plantel ante Flamengo, pero insistió en que las decisiones del VAR incidieron directamente en el desenlace del encuentro. (Cusco FC)

El técnico uruguayo Alejandro Orfila, que asumió la conducción de Cusco FC pocos días antes del debut en Copa Libertadores, se mostró crítico respecto al uso de la tecnología en el partido ante Flamengo. Orfila subrayó que el club peruano fue perjudicado en momentos determinantes: “No hay necesidad de que el VAR falle de esta manera; Flamengo no necesita de estas cosas. Fue un gol lícito”, afirmó el entrenador respecto al tanto anulado a Ruidías.

El director técnico también destacó la actitud de su plantel frente a un adversario de jerarquía continental, cuya plantilla está valorada en más de USD 160 millones. “Estoy orgulloso de mis futbolistas. Ante el último campeón han mostrado una gran valentía, jugaron de igual a igual. Un detalle mínimo de jerarquía del rival se lleva el partido, no es poca cosa”, remarcó Orfila.

En el plano administrativo, la dirigencia de Cusco FC evalúa presentar un reclamo formal ante la CONMEBOL, aun con la posibilidad de recibir sanciones económicas que podrían alcanzar los USD 5.000. El próximo encuentro del club será el 14 de abril frente a Estudiantes de La Plata, en Argentina, donde buscarán sumar sus primeros puntos en el Grupo A de la Copa Libertadores.