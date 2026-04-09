Alejandro Orfila denunció que “el VAR y el árbitro nos perjudicaron gravemente” tras la derrota de Cusco FC ante Flamengo

Foto 0: Dos intervenciones tecnológicas, anulando un gol y evitando una expulsión, motivaron la protesta formal de Alejandro Orfila y su directiva tras caer ante el campeón vigente en el estadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco FC)

En el debut de Cusco FC en la fase de grupos de la Copa Libertadores frente al actual campeón, Flamengo, la derrota por 2-0 quedó marcada por la controversia arbitral y el papel central del VAR. El cuerpo técnico, liderado por Alejandro Orfila, quien asumió el cargo apenas una semana antes del encuentro, criticó abiertamente las decisiones tecnológicas adoptadas en momentos determinantes del partido.

La presentación de Cusco FC en el estadio Inca Garcilaso de la Vega reunió a más de 42.000 espectadores y enfrentó al equipo local con uno de los planteles de mayor cotización del continente, valorado en más de USD 160 millones. Con solo dos entrenamientos completos bajo la dirección de Orfila, el equipo peruano resistió el empate sin goles hasta el minuto 25 y mantuvo la desventaja mínima hasta el 68, mostrando solidez ante un rival con amplia experiencia internacional.

Alejandro Orfila manifestó que “el VAR y el árbitro adoptaron decisiones que perjudicaron gravemente a su equipo” durante el encuentro disputado ante Flamengo por el Grupo A de la Copa Libertadores. Destacó como determinantes la no expulsión de Gonzalo Plata y la anulación del gol de Marlon Ruidías por fuera de juego, ambas resoluciones tomadas tras revisiones tecnológicas que, en su opinión, condicionaron el resultado final.

Polémicas arbitrales y cuestionamientos al VAR

La derrota de Cusco FC ante Flamengo estuvo marcada por decisiones del VAR que generaron polémica, desde una no expulsión hasta un gol anulado que encendió la crítica del técnico. (ESPN)

El primer episodio relevante ocurrió cuando, tras una infracción sobre Gonzalo Plata, el árbitro internacional Derlis López optó por no mostrar la tarjeta roja, una decisión que el VAR respaldó después de tres minutos de revisión. Orfila fue enfático al señalar: “El árbitro se equivocó y debió expulsar al rival. El VAR se equivocó”. Desde el comando técnico y la dirigencia de Cusco FC se consideró que esa decisión pudo haber cambiado el desarrollo del cotejo, ya que Flamengo habría quedado con un jugador menos durante más de media hora de juego.

En el minuto 58, una jugada de ataque culminó con el gol del empate parcial de Marlon Ruidías, sin embargo, la revisión tecnológica determinó un fuera de juego de apenas 20 centímetros. El VAR sostuvo la anulación del tanto tras una evaluación de tres minutos, lo que generó la protesta inmediata de Orfila: “No hay necesidad de que el VAR falle de esta manera; Flamengo no necesita de estas cosas. Fue un gol lícito”, afirmó el entrenador uruguayo. La invalidación privó a Cusco FC de igualar el marcador y alteró el curso del partido en sus minutos finales.

El uso del VAR en la Copa Libertadores implica un costo operativo superior a USD 6.000 por encuentro. Para Orfila, la inversión tecnológica debería garantizar justicia en el desarrollo de los partidos, pero en esta oportunidad consideró que las decisiones arbitrales terminaron perjudicando los intereses del club peruano.

Acciones del club y perspectivas para el próximo duelo

El equipo cusqueño proyecta su siguiente partido ante Estudiantes con la mira en revertir la derrota, mientras define si elevará una queja oficial por el arbitraje. (Cusco FC)

El área directiva de Cusco FC evalúa la posibilidad de formalizar un reclamo ante la CONMEBOL por las jugadas consideradas controversiales, conscientes de que este tipo de protestas pueden acarrear sanciones económicas de hasta USD 5.000. La entidad busca que la organización del torneo revise el desempeño de la terna arbitral paraguaya, que fue responsable de más de 12 minutos de decisiones sujetas a revisión.

Flamengo, reciente tricampeón de la Copa Libertadores —con títulos en 1981, 2019 y 2022—, se consolidó como puntero del grupo tras los goles de Bruno Henrique y Giorgian De Arrascaeta, mientras que Cusco FC deberá enfocarse en el siguiente compromiso de la fase. Orfila elogió la entrega de sus dirigidos: “Estoy orgulloso de mis futbolistas. Ante el último campeón han mostrado una gran valentía, jugaron de igual a igual. Un detalle mínimo de jerarquía del rival se lleva el partido, no es poca cosa”.

El próximo desafío de Cusco FC será el martes 14 de mayo, cuando visite a Estudiantes en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi de La Plata, por la segunda jornada del Grupo A. El encuentro, programado para las 17:00 horas de Perú, representa una oportunidad clave para que el equipo sume sus primeros puntos en la competencia continental y mantenga vivas sus aspiraciones de avanzar a octavos de final.