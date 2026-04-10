Alianza Lima ratifica a Federico Girotti: el club descarta su salida y mantiene al delantero argentino pese a la falta de minutos

El delantero argentino continuará en el plantel blanquiazul pese a los rumores de traslado, mientras la dirigencia reafirma su confianza y lo considera parte clave del proyecto deportivo para lo que resta del año y temporadas siguientes (Alianza Lima)

La dirigencia de Alianza Lima ha resuelto disipar los rumores sobre un presunto alejamiento de Federico Girotti a mitad de temporada. Pese a la reciente exclusión del atacante en el clásico frente a Universitario de Deportes y a las escasas oportunidades recibidas en el primer tramo del año, la institución blanquiazul sostiene que el delantero argentino permanecerá en el equipo y descarta cualquier negociación para una cesión o venta en el corto plazo.

La decisión, confirmada por fuentes internas y reforzada por declaraciones de dirigentes y periodistas cercanos al club, apunta a mantener la confianza en el jugador, considerado una pieza estratégica en el proyecto deportivo a mediano plazo.

Girotti seguirá en Alianza Lima pese a los rumores de salida

Pese a las versiones sobre una posible transferencia, Alianza Lima ratificó la continuidad de Federico Girotti y reafirmó su confianza en el delantero argentino como pieza clave del proyecto deportivo. (Alianza Lima)

Las versiones sobre una transferencia o préstamo de Federico Girotti tomaron fuerza tras su ausencia en la convocatoria frente a Universitario, generando especulaciones acerca de su futuro inmediato. Sin embargo, la postura oficial de Alianza Lima es tajante: el jugador argentino continuará en la plantilla y no existe ninguna posibilidad de que abandone el club durante el actual mercado.

Así lo confirmó el periodista José Varela, quien detalló: “Consulté en Alianza Lima y me aseguraron que de ninguna manera se contempla que Girotti salga. Mantienen la fe en sus capacidades y lo ven como una apuesta importante para la temporada”.

Desde la interna del club, la confianza en Girotti permanece intacta pese a la falta de goles y minutos. El delantero, que arribó a Lima a inicios de año, acumuló apenas 196 minutos distribuidos en seis partidos oficiales, sin registrar anotaciones ni asistencias hasta la fecha. No obstante, el cuerpo técnico y la dirigencia consideran que su adaptación al entorno y al fútbol peruano requiere un proceso más extenso, y que el argentino podrá responder a las expectativas si recibe respaldo y continuidad.

La dirección deportiva, liderada por Franco Navarro, invirtió USD 1,5 millones para adquirir el pase del atacante de 26 años, en lo que representó la operación más costosa en la historia del club. Según fuentes cercanas a la institución, la estrategia no contempla cambios abruptos, sino que apuesta por dar espacio y tiempo para que el jugador alcance su mejor nivel bajo la conducción de Pablo Guede.

Contrato vigente y derechos económicos compartidos

La vinculación de Girotti hasta diciembre de 2028 y la participación de Talleres en su pase condicionan cualquier salida, consolidando su permanencia en el club peruano. (Copa Libertadores)

El contrato que vincula a Girotti con Alianza Lima se extiende hasta diciembre de 2028, lo que garantiza la permanencia del futbolista en la disciplina blanquiazul durante las próximas temporadas. Además, Talleres de Córdoba, club argentino propietario del 50% de los derechos económicos del delantero, mantiene incidencia en cualquier operación futura relativa a su pase.

Andrés Fassi, presidente de Talleres, precisó en diálogo con TV Perú Deportes: “Alianza Lima solo puede decidir venta de Federico Girotti. Nosotros damos la conformidad porque tenemos la mitad de los derechos económicos”. El dirigente argentino también señaló que el rendimiento de Girotti depende, en gran medida, de la confianza que reciba desde el cuerpo técnico y la posibilidad de disputar partidos completos. “Hay que darle continuidad, que juegue tres o cuatro partidos seguidos y rendirá. Es un goleador”, enfatizó Fassi.

Por el momento, no existe reporte médico que justifique la ausencia del delantero en los últimos partidos clave. Las decisiones técnicas de Pablo Guede, quien priorizó a Paolo Guerrero y Luis Ramos en la delantera, han limitado la presencia de Girotti en el campo, relegándolo incluso fuera de las convocatorias más recientes.

Competencia interna y expectativas en el cuerpo técnico

Las decisiones tácticas y el rendimiento de sus compañeros han limitado los minutos de Girotti, que deberá responder en entrenamientos para ganarse un lugar. (Alianza Lima)

La llegada de Girotti a Alianza Lima a finales de 2025 estuvo acompañada de grandes expectativas, al tratarse del fichaje más caro realizado por un club peruano. El plan original contemplaba que el argentino compitiera directamente con Paolo Guerrero, referente ofensivo y máximo goleador del equipo en la presente temporada, y con Luis Ramos, otro refuerzo que sumó minutos en amistosos y partidos oficiales.

Sin embargo, la preferencia del entrenador Pablo Guede por perfiles distintos en el ataque relegó a Girotti a un papel secundario. Según explicó el periodista deportivo Peter Arévalo, “A Pablo Guede no le gusta Federico Girotti. No lo pidió y la realidad es que no lo quería. Advirtió que quizá el jugador no encajaría por sus características en el sistema del técnico”.

Durante los primeros partidos de la temporada, Girotti alternó posiciones, siendo utilizado como extremo y luego como acompañante en ofensiva, sin lograr consolidarse como delantero central. En la Copa Libertadores, fue titular en dos ocasiones, acumulando 123 minutos, mientras que en el Torneo Apertura solo sumó 73 minutos en seis apariciones, sin debutar como titular.

El propio José Varela añadió que la pelota está ahora en el campo del jugador: “Para revertir su situación, Girotti tiene que esforzarse al máximo en los entrenamientos y alinearse a las exigencias del entrenador. El club va a respetar su proceso, pero depende de él demostrar que merece un lugar”.

El siguiente compromiso de Alianza Lima será ante ADT en Tarma por el Torneo Apertura, donde el equipo dirigido por Pablo Guede buscará recuperar el liderato, tras quedar a tres puntos de Los Chankas, actuales punteros del campeonato. La competencia interna en la delantera se mantiene alta, con Paolo Guerrero consolidado como titular —acumula tres goles en diez partidos oficiales— y Luis Ramos sumando minutos como alternativa.