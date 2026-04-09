Flavia Montes y el emotivo momento con su mamá tras clasificar con San Martín a la final de Liga Peruana de Vóley: “Lo que viví fue muy fuerte”

La central peruana fue importante para que San Martín supere a Universitario en el extra game. Créditos: Latina TV.

El extra game entre Universidad San Martín y Universitario de Deportes mantuvo la emoción hasta el último punto. El triunfo fue para las ‘santas’, que aseguraron su pase a la final de la Liga Peruana de Vóley, y la intensidad también se vivió fuera de la cancha.

Flavia Montes protagonizó un momento especial junto a su madre tras la victoria. Mientras daba declaraciones, su madre la llamó desde la tribuna del Polideportivo Lucha Fuentes. Al principio, dudó en acercarse porque no quería llorar, pero finalmente se reunió con ella y compartieron un abrazo lleno de emoción ante las cámaras de Latina Deportes. La central peruana estuvo al borde de las lágrimas.

Su madre le dedicó unas palabras: “Estoy feliz de haber conseguido este paso. Orgullosa de ella, como siempre, todos en casa. Ahora a luchar contra Alianza”. Además, confesó que debió salir un momento de la tribuna debido a los nervios. “Por eso me fui. Muy feliz por el equipo, contenta y adelante”.

Montes, visiblemente emocionada, intentó contener las lágrimas y prefirió no extenderse en su respuesta para no quebrarse frente a las cámaras: “La amo y no digo más porque lloro”, expresó.

Flavia Montes y el emotivo momento con su mamá tras clasificar con San Martín a la final de Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

La revancha de Flavia Montes

En otro momento de la entrevista, Flavia Montes expresó su emoción por alcanzar una nueva final de la Liga Peruana de Vóley. La central recordó la lesión que la dejó fuera de la recta final la temporada pasada y cómo logró superar ese periodo difícil.

“Estamos muy felices, con muchas emociones y sentimientos encontrados. Hace un año no estaba bien y tengo que agradecer al cuerpo técnico, a mis compañeras y a mí misma por no rendirme. Lo que viví la vez pasada fue muy fuerte y hoy, poder disputar una semifinal, me emociona mucho”, relató.

Montes también resaltó la exigencia del partido ante Universitario en el extra game de las semifinales. “Ha sido un partido muy duro. Todas reconocemos que los equipos que pelean aquí no regalan nada y, gracias a Dios, conseguimos el triunfo”.

Por último, destacó la importancia del trabajo en equipo, clave para remontar un duelo que parecía perdido en el quinto set, cuando la diferencia era de cuatro puntos (13-9). “Nos enfocamos en disfrutar el partido, en apoyarnos y en los entrenamientos. Me gusta mucho el equipo, hay una competencia muy sana y el grupo es muy unido”.

Un punto para la historia. Así fue el dramático cierre de la semifinal entre San Martín y Universitario. Un rally interminable definió el partido y desató la locura de las jugadoras, comando técnico e hinchada 'santa'. | Latina

Programación de la final Alianza Lima vs San Martín

La disputa por el campeonato entre Alianza Lima y Universidad San Martín se jugará en formato de ida y vuelta, con la posibilidad de un tercer encuentro en caso de empate en la serie. Según el cronograma de la Federación Peruana de Vóley, las fechas establecidas son:

Primer partido: domingo 19 de abril, 17:00

Segundo partido: domingo 26 de abril, 17:00

Tercer partido (si es necesario): domingo 3 de mayo, 17:00

Todos los encuentros tendrán lugar en el Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador, sede principal de la temporada y de las fases decisivas del torneo.

Los partidos entre Alianza Lima y Universidad San Martín contarán con transmisión de Latina TV, tanto en su señal abierta (canal 2) como en su página web y aplicación. La Federación Peruana de Vóley también ofrecerá la cobertura a través de su sitio digital, y la Liga Peruana de Vóley lo hará mediante su página de Facebook.