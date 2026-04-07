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Andy Polo y Lisandro Alzugaray representan bajas importantes para Universitario de cara al debut de Copa Libertadores ante Deportes Tolima

Los efectivos en ofensiva de la ‘U’ no lograron recuperarse de sus respectivas dolencias y deberán conformarse de seguir las acciones en Ibagué desde la lejanía

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Andy Polo y Lisandro Alzugaray se cayeron de la convocatoria de Universitario ante Deportes Tolima por el debut en Copa Libertadores 2026. - Crédito: Andina
Andy Polo y Lisandro Alzugaray se cayeron de la convocatoria de Universitario ante Deportes Tolima por el debut en Copa Libertadores 2026. - Crédito: Andina

Universitario de Deportes debe activar alternativas de emergencia a horas de su estreno en Ibagué. En la antesala del debut en Copa Libertadores se ha conocido que Andy Polo y Lisandro Alzugaray, efectivos claves con buen recorrido internacional, serán baja para el partido ante Deportes Tolima y no serán considerados siquiera en la nómina.

Durante el clásico desarrollado en el estadio Monumental, que acabó con el triunfo por cuenta mínima de los locales, Polo y Alzugaray no lograron completar el lance por sufrir dolencias en la parte complementaria. El primer aquejó una lesión en la articulación de la rodilla y el segundo presentó un problema muscular. Por más que ambos se ejercitaron bajo supervisión con el transcurso de los días, finalmente quedaron descartados por el área de sanidad, a la espera de una rehabilitación.

Javier Rabanal, que horas atrás había ofrecido una mirada alentadora a la evolución de sus puntuales tocados, se queda así sin dos referentes revulsivos destacados en sus alineaciones. Deberá, ahora, trabajar a contrarreloj para hallar una solución inmediata que no trastoque el libreto a volcar en el estadio Manuel Murillo Toro.

Realidades

Universitario dio un pase notable en su recuperación en el Apertura 2026 después de llevarse por delante a Alianza Lima, en Ate. Bastó con el solitario gol de Martín Pérez Guedes, a pase de tres dedos de Alex Valera, no solo para que el equipo se acerque a los primeros lugares, también para que la confianza a Javier Rabanal se vea renovada ante los ojos de una exigente afición que aún mira con cierto recelo al español.

Claro está que para confirmar que lo acontecido no fue solo un golpe de suerte, la ‘U’ tendrá que replicar o incluso mejorar ese rendimiento con el propósito de asaltar el feudo del Deportes Tolima, que sobre el papel llega en mejores condiciones por su encomiable presente en el campeonato colombiano.

El cuadro 'crema' derrotó 1-0 a los 'blanquiazules' en el estadio Monumental de Ate - Crédito: L1MAX.

Dentro de la primera parte de la Liga BetPlay, los ‘pijaos’ se han anclado en la tercera plaza, ubicándose solo por detrás del Deportivo Pasto y Atlético Nacional. A ello, conviene agregar, se le presume un importante registro en el Murillo Toro, donde apenas ha cedido terreno en dos ocasiones durante el año.

Así las cosas, el enfrentamiento que abre fuegos en el Grupo B de la Copa Libertadores 2026 será un choque de estilos y fuerza, donde el más efectivo y astuto saldrá vivo toda vez que podrá perfilarse como un elenco de cuidado dentro de la serie, en la que aparecen el Nacional (U) y Coquimbo Unido.

Plantel

Arqueros: Diego Romero, Miguel Vargas, Jhefferson Rodríguez, Edison Gutiérrez.

Defensas: Caín Fara, Williams Riveros, Anderson Santamaría, Matías di Benedetto, Paolo Reyna, Hugo Ancajima, Aldo Corzo, César Inga.

Mediocentros: Joaquín Verde, Jesús Castillo, Héctor Fertoli, Horacio Calcaterra, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, Edison Flores, Jorge Murrugarra, José Carabalí, Diogo Vásquez, Fabián Cabanillas, Sebastián Flores, Adrián Cáceres, Robinho Ormeño, Miguel Silveira.

Delanteros: Alex Valera, José Rivera, Lisandro Alzugaray, Jhon Guzmán, Christopher Loayza, Eystin Córdova, Bryan Reyna, Sekou Gassama.

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