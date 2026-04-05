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“Zé Ricardo tiene que venir a Sporting Cristal con un refuerzo”, la firme opinión de Diego Penny sobre el nuevo DT ‘celeste’

El exarquero opinó sobre la llegada del técnico brasileño y destacó la necesidad de un refuerzo en el cuadro ‘rimense’ para competir en lo que queda del Torneo Apertura y la Copa Libertadores

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El 'Flaco' confía que el DT brasileño sume un fichaje al cuadro 'celeste'. (Video: Movistar Deportes / Al Ángulo)

Sporting Cristal inicia la fase de grupos de la Copa Libertadores este miércoles 8 de abril ante Cerro Porteño en Matute. El equipo llega al torneo internacional tras una derrota por 2-1 ante CD Moquegua, resultado que lo ubicó en el octavo lugar de la Liga 1. La distancia con el líder del Torneo Apertura obliga a la dirigencia a buscar soluciones inmediatas. La llegada de Zé Ricardo como nuevo entrenador responde a la necesidad de revertir el mal momento tras la salida de Paulo Autuori. La directiva espera que el cambio impulse al plantel tanto en el campeonato local como en el certamen de Conmebol.

Justamente, Diego Penny abordó el tema y dejó en claro que el DT tiene que llegar con un fichaje. “Para mí, Zé Ricardo, ¿sabes con quién tiene que venir? Así. A veces algunos dicen que tiene que venir con el pan bajo el brazo, tiene que venir con el refuerzo libre bajo el brazo. Porque Cristal necesita una inyección”, manifestó en primera instancia en el programa Al Ángulo.

Y es que desde el año pasado, la productividad de Felipe Vizeu no ha cumplido con las expectativas de la hinchada. La ausencia de un delantero que garantice anotaciones se ha vuelto evidente, y la presión para conseguir un ‘9’ crece partido a partido. El exarquero reforzó esta visión: “Cuando venga el técnico, tiene que venir con un delantero o con un volante, el jugador que el mismo entrenador identifique necesita para reforzar. Jugadores libres hay. Tú te pones a buscar, jugadores libres hay, Cristal los necesita”.

Zé Ricardo como nuevo Director Técnico de Sporting Cristal.
Zé Ricardo fue anunciado el jueves 2 de abril como nuevo entrenador de Sporting Cristal en un contrato hasta diciembre 2027. - créditos: Sporting Cristal

Sporting Cristal enfrenta limitaciones de tiempo: solo puede incorporar futbolistas libres hasta la fecha 12. Al respecto, Enrique de la Rosa aportó detalles clave: “Si hoy traes un jugador libre, el jugador debe haber quedado libre en quincena de marzo. O sea, no es que un jugador quedó libre el lunes y lo traes. No, tiene que haber quedado antes de que cierre el libro de pases, que fue el 15 de marzo. Eso quiere decir que en enero y febrero probablemente no ha tenido equipo, lo más seguro. Entonces, tu universo de posibles refuerzos son jugadores que probablemente no tienen actividad desde diciembre, noviembre del año pasado. Por eso, o esperas a medio año para traer a un refuerzo con actividad o traes a alguien que va a estar listo en julio, ¿qué haces?"

Este panorama limita el abanico de opciones para el club ‘rimense’. Además, Óscar Del Portal aportó información sobre la decisión de la directiva. “Hasta hace cinco días, que fue la última vez que hablé con alguien de Cristal, me dijo ‘estamos buscando, pero los que hemos sondeado no están para Cristal’”, dijo.

Diego Penny, por su parte, insistió en la necesidad clara de un refuerzo para la inmediatez pese a lo mencionado por su compañero: “Yo lo recontra traigo, Cristal lo necesita”.

Un desconocido Felipe Vizeu brilló por su ausencia futbolística frente a Carabobo. - Crédito: Paloma del Solar
Felipe Vizeu lleva cinco partidos disputados este año y no ha podido anotar. - créditos: Paloma del Solar

Julio César Uribe sobre Zé Ricardo en Sporting Cristal

El nombre de Zé Ricardo también generó comentarios de otras figuras del fútbol peruano. Julio César Uribe habló sobre la posibilidad de sumar refuerzos y analizó el perfil del entrenador en diálogo con la prensa: “Ya ustedes lo verán, no hay nada que adelantar. Tiene el perfil. No se puede uno alejar del buen jugar, jugar bien al fútbol, pero jugar bien es un aspecto del otro, de no dejar jugar. Tienes que ser muy sólido en ambas fases. No hay ningún misterio en el fútbol. Jugar y dejar jugar es virtud de los grandes. Nosotros somos unos grandes y lo vamos a hacer”.

El director general de fútbol del club ‘cervecero’ también cuestionó las críticas prematuras hacia el técnico de 54 años. “Ha sido el elegido, consensuado el perfil, que es lo que responde. Algunos de ustedes, sin conocerlo, ya le están tirando. Qué jodidos somos en el Perú, ¿no? Ya objetando sin haberlo conocido, sin darle la posibilidad de consolidar las razones por la cual ha sido elegido. Hay que respetar. Desafortunadamente, el mundo está cambiando en esa dirección y no es la mejor para tratar de ser feliz y ayudar a que otros lo sean también. Hay que cambiar para bien”, sostuvo.

El director deportivo 'celeste' se refirió a la contratación de nuevos jugadores para afrontar lo que resta de la temporada. Créditos: Entre Bolas / Youtube.

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