Ignacio Buse vs Matteo Berrettini EN VIVO: punto a punto del partido por cuartos de final del ATP 500 de Río

¡Día de partido! Ignacio Buse (#91) se cita en el estadio Gugga Kuerten del Jockey Brasileiro ante Matteo Berrettini (#57). Duelo generacional. Ocho años de diferencia entre el limeño y el romano. El vencedor del duelo se instala en las semifinales del certamen sobre polvo de ladrillo ‘carioca’, el más relevante en la gira sudamericana.

El tenista peruano Ignacio Buse busca su pase a semifinales en Río de Janeiro frente al italiano Matteo Berrettini hoy, viernes 21 de febrero. El encuentro en la Quadra Guga Kuerten está programado para no antes de las 17:00 horas (Perú/Colombia/Ecuador). En otros países de la región, como Bolivia y Venezuela, se podrá seguir desde las 18:00, y a partir de las 19:00 en territorios como Chile, Uruguay y el local Brasil.

Asimismo, Infobae Perú realizará un seguimiento exhaustivo del desempeño del tenista de 21 años en el Río Open 2026. El portal ofrecerá el minuto a minuto y todas las incidencias de esta histórica campaña de Buse en su debut absoluto en un cuadro principal de categoría ATP 500.

La cobertura oficial del duelo entre Ignacio Buse y Matteo Berrettini estará a cargo de ESPN, transmitiendo en exclusiva para el Perú y toda la región a través de Disney+. Los suscriptores de la plataforma de streaming podrán seguir el encuentro en vivo desde cualquier dispositivo móvil o Smart TV.

22:03 hs

Las primeras veces de Buse

Buse inició el 2026 por primera vez en el Top 100 del ranking ATP. Una lesión lo privó de ser cabeza de serie en la clasificación del Australian Open. Volvió a jugar para Perú en la Copa Davis ante Alemania. El capitán Luis Horna lo convocó para el juego de dobles dado a su reciente recuperación y regreso al ruedo.

Su estreno en el curso tuvo lugar en el ATP 250 de Buenos Aires. Primera vez en uno de los torneos más aclamados del circuito, pese a ser de la categoría más baja. En su primer partido, dio muestras de un temple que no había mostrado previamente. Levantó dos puntos de partido, con set abajo y 5-1 en contra en el segundo parcial contra el italiano Passaro. En octavos, el local Sebastián Báez le puso fin a su camino en la capital argentina.