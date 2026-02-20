Ignacio Buse vs Matteo Berrettini EN VIVO: punto a punto del partido por cuartos de final del ATP 500 de Río

¡Día de partido! Ignacio Buse (#91) se cita en el estadio Gugga Kuerten del Jockey Brasileiro ante Matteo Berrettini (#57). Duelo generacional. Ocho años de diferencia entre el limeño y el romano. El vencedor del duelo se instala en las semifinales del certamen sobre polvo de ladrillo ‘carioca’, el más relevante en la gira sudamericana.
El tenista peruano Ignacio Buse busca su pase a semifinales en Río de Janeiro frente al italiano Matteo Berrettini hoy, viernes 21 de febrero. El encuentro en la Quadra Guga Kuerten está programado para no antes de las 17:00 horas (Perú/Colombia/Ecuador). En otros países de la región, como Bolivia y Venezuela, se podrá seguir desde las 18:00, y a partir de las 19:00 en territorios como Chile, Uruguay y el local Brasil.
La cobertura oficial del duelo entre Ignacio Buse y Matteo Berrettini estará a cargo de ESPN, transmitiendo en exclusiva para el Perú y toda la región a través de Disney+. Los suscriptores de la plataforma de streaming podrán seguir el encuentro en vivo desde cualquier dispositivo móvil o Smart TV.
Asimismo, Infobae Perú realizará un seguimiento exhaustivo del desempeño del tenista de 21 años en el Río Open 2026. El portal ofrecerá el minuto a minuto y todas las incidencias de esta histórica campaña de Buse en su debut absoluto en un cuadro principal de categoría ATP 500.
Buse inició el 2026 por primera vez en el Top 100 del ranking ATP. Una lesión lo privó de ser cabeza de serie en la clasificación del Australian Open. Volvió a jugar para Perú en la Copa Davis ante Alemania. El capitán Luis Horna lo convocó para el juego de dobles dado a su reciente recuperación y regreso al ruedo.
Su estreno en el curso tuvo lugar en el ATP 250 de Buenos Aires. Primera vez en uno de los torneos más aclamados del circuito, pese a ser de la categoría más baja. En su primer partido, dio muestras de un temple que no había mostrado previamente. Levantó dos puntos de partido, con set abajo y 5-1 en contra en el segundo parcial contra el italiano Passaro. En octavos, el local Sebastián Báez le puso fin a su camino en la capital argentina.
Sin dudas, el nivel y la exigencia se elevó en Río de Janeiro, tan solo una semana más tarde. Buse se estrenó por primera vez en un torneo ATP 500 y volvió a remontar ante el brasileño Marcondes. En octavos de final, su amigo Joao Fonseca se interpuso. El ‘Colorado’ superó la presión del público y los golpes de su rival, considerado como uno de las promesas del tenis a sus 19 años, para avanzar a los cuartos de final.
Matteo Berrettini llega a este compromiso con la firme intención de recuperar su mejor versión en el circuito profesional. A sus 29 años, el tenista italiano ha lidiado con una serie de lesiones recurrentes que han mermado su regularidad en la élite del tenis mundial durante las últimas temporadas.
Estos problemas físicos han sido el principal obstáculo para un jugador que posee uno de los servicios más potentes del circuito y que busca, paso a paso, dejar atrás las interrupciones para competir nuevamente al más alto nivel.
El actual objetivo del ‘trasalpino’ es reencontrar el tenis superlativo que lo llevó a ocupar el puesto número 6 del ranking ATP y a disputar la histórica final de Wimbledon 2021 ante Novak Djokovic. Tras haber demostrado su jerarquía en el pasado, Berrettini se enfoca ahora en sumar los puntos y la confianza necesarios para establecerse otra vez entre los mejores del mundo.