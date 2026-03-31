Christian Cueva sorprendió con su habilidad como cantante y Ricardo Gareca lo vaciló: “Lo que te sobra es moral”

Ricardo Gareca habló con Christian Cueva sobre su faceta de cantante de cumbia con Pamela Franco. La Sustancia - YouTube

El estreno de La Sustancia, el nuevo programa de YouTube conducido por Ricardo Gareca, tuvo como primer invitado a Christian Cueva. En un encuentro distendido, ambos compartieron recuerdos de su paso por la selección peruana y abordaron aspectos poco explorados de la vida del mediocampista, quien sorprendió al público al hablar sobre su faceta artística y su presente personal. Durante la entrevista, ‘Aladino’ declaró que ha encontrado felicidad y tranquilidad junto a Pamela Franco y que la música se ha convertido en una pasión complementaria a su carrera deportiva.

El jugador de Juan Pablo II describió el momento actual junto a su pareja como una etapa de estabilidad emocional y serenidad. “La verdad, un momento muy tranquilo para mí en el sentido como hombre, como una persona adulta, en la cual a mí me da cierta paz, cierta tranquilidad. Quizás en otro momento de mi vida, mi mente o mi pensamiento era distinto, hoy es otra cosa, estoy muy tranquilo. Me gusta mucho la música”, afirmó el futbolista, quien también reconoció que en el pasado tenía un enfoque diferente y que ahora valora la calma y el equilibrio.

La música, según el propio Cueva, ha ocupado un lugar especial en su vida. Durante la conversación, recordó las ocasiones en que animaba a sus compañeros interpretando canciones populares. “Yo cantaba con la selección, canté ‘El Cervecero’: ‘Cervecero yo soy y mi vida se va acabando’. Y hay un coro que no sabes cómo le he puesto, se llama: ‘Traigan a Ricardo, a Néstor y a Cuevita que quiero beber’”, relató el futbolista, despertando la risa del ‘Tigre’, quien dudó de la veracidad de la anécdota. Cueva aclaró que con el tiempo la letra se modificó para incluir a otros jugadores como André Carrillo y Gianluca Lapadula.

'Aladino' y 'Lapa' se divirtieron bailando al ritmo de la reconocida canción de Armonía 10 el 2021. (Video: Sony music noticias)

La espontaneidad y el humor estuvieron presentes durante toda la conversación. Ricardo Gareca, al enterarse de la actividad musical de su exdirigido, reconoció que se mantenía completamente concentrado en su labor como DT y que muchas veces desconocía lo que ocurría fuera de su habitación en la concentración. “Falta que cantaras en la habitación y yo no sabía nada”, se sorprendió el entrenador.

El menudo centrocampista admitió que preferían no interrumpir al técnico cuando estaba en pleno análisis: “Yo recuerdo tú parabas siempre enfocado en eso (viendo videos de los rivales), e irte a tocar la puerta decía ‘no, lo vamos a agarrar de mal humor, entonces mejor no’”. El ambiente descrito remite a una convivencia donde la dedicación profesional de Gareca contrastaba con la búsqueda de distensión de los jugadores.

Ricardo Gareca potenció la carrera de Christian Cueva en la selección peruana. - créditos: Agencias

Christian Cueva eligió entre el fútbol y el canto: la reacción de Ricardo Gareca

Al abordar la pregunta sobre sus prioridades, Christian Cueva fue categórico: “Fútbol, lógicamente. ¿Dónde el canto? Yo soy un apasionado de la música”. La respuesta dejó en claro que, aunque disfruta del escenario y de interactuar con el público, el fútbol sigue siendo su principal actividad. “La gente sabe que disfruto, la gente va; pero ojo, lo hago en los momentos de vacaciones”, precisó Cueva, estableciendo un límite entre la carrera profesional y el entretenimiento.

El intercambio se tornó más distendido cuando Ricardo Gareca bromeó sobre la habilidad vocal de su exjugador, preguntando si cantaba bien. Cueva respondió con humor: “Tengo sentimientos para cantar”. El técnico replicó entre risas: “Siempre tuviste moral. Lo que te sobra es moral”. La conversación concluyó ese bloque con nuevas bromas, incluidos los apodos y el reconocimiento del propio Cueva sobre su carisma frente al público: “Ya te dije cómo me llaman a mí en el Perú: Leonardo DiCaprio”.