Cusco FC sacó firme comunicado sobre la salida de Miguel Rondelli y mandó indirecta a Melgar: “Preocupa la ética profesional”

La directiva de Cusco FC oficializó la desvinculación del técnico argentino en medio de tensiones con Melgar, dejando claro su malestar por las formas y reafirmando su compromiso con un proyecto deportivo sólido y valores institucionales (Facebook / Cusco FC)

La salida de Miguel Rondelli del banquillo de Cusco FC generó un remolino de reacciones en el fútbol peruano. El club cusqueño, a través de un mensaje institucional, confirmó el cese del vínculo laboral con el técnico argentino y su cuerpo de trabajo, en términos que dejaron entrever un malestar con la dirigencia de Melgar, que lo fichó pocos días después.

El caso se transformó en uno de los movimientos más comentados en el Torneo Apertura 2026, reavivando el debate sobre la ética en las negociaciones entre clubes rivales.

Cusco FC detalló que la desvinculación se realizó por iniciativa de Rondelli y mediante un proceso de diálogo profesional, en el que se priorizó la estabilidad institucional. El club manifestó su preocupación por acciones que, en su visión, no respetan los acuerdos contractuales ni los principios de equidad profesional en el fútbol nacional, en clara alusión al proceder de Melgar.

A pesar del recambio en la conducción técnica, la institución aseguró que mantendrá su apuesta por un proyecto deportivo sólido y el desarrollo del fútbol en la región.

El comunicado de Cusco FC: preocupación por la ética en el fútbol nacional

Cusco FC rompió el silencio tras la salida de Rondelli y lanzó un mensaje con destinatario claro. El club cuestionó prácticas que, a su juicio, vulneran la ética y los acuerdos en el fútbol peruano. (Facebook / Cusco FC)

En su pronunciamiento, Cusco FC remarcó que la terminación del contrato con Rondelli fue solicitada por el propio entrenador. El club puntualizó: “Esta decisión se ha llevado a cabo en un marco de diálogo respetuoso y profesional, priorizando siempre la estabilidad del proyecto deportivo e institucional que el club viene desarrollando”. La entidad dorada aprovechó para expresar su inquietud respecto a prácticas que, según su perspectiva, no se alinean con el respeto a los acuerdos contractuales ni a la ética profesional entre instituciones.

La directiva cusqueña reafirmó su compromiso con los valores que deben regir el fútbol profesional, haciendo hincapié en la importancia de mantener la integridad en las relaciones laborales y deportivas. Además, sostuvo que el club continuará fortaleciendo su proyecto de crecimiento, con la meta de ofrecer estabilidad y satisfacción a sus hinchas y contribuir al progreso del fútbol peruano.

El comunicado también dejó un mensaje implícito dirigido a la cúpula de Melgar, tras la salida de Rondelli: “Nuestra institución reafirma su compromiso con los valores que deben regir el fútbol profesional, expresando su preocupación ante prácticas que no se alinean con los principios de respeto a los vínculos contractuales vigentes ni a la ética profesional entre instituciones”.

La salida de Rondelli y el mensaje al plantel de Cusco FC

Antes de partir a Melgar, Rondelli habló con sus jugadores y cerró una etapa marcada por logros. Su adiós dejó emociones y la sensación de un proceso inconcluso. (Facebook / FBC Melgar)

La desvinculación de Miguel Rondelli respondió al interés de Melgar en contratarlo tras la salida de Juan Reynoso, quien dejó el club arequipeño por resultados adversos en el inicio del Torneo Apertura. Rondelli, que tenía contrato vigente con Cusco FC, negoció una salida amistosa e indemnizó al club cusqueño para poder asumir el desafío en Arequipa. El técnico argentino agradeció a los dirigentes y al plantel por el respaldo recibido durante su gestión.

Antes de partir, Rondelli se reunió con los jugadores para explicar los motivos de su decisión y transmitir sus mejores deseos al grupo. En su despedida pública, el entrenador expresó: “Hoy me toca despedirme de este gran club con la satisfacción de haberlo dado todo. Me voy orgulloso de los objetivos alcanzados: ese subcampeonato y la histórica clasificación a la Copa Libertadores, que quedan como logros en la memoria de la institución”.

El nuevo entrenador de Melgar fue presentado oficialmente en las redes sociales del club, donde se destacó su experiencia previa al frente de equipos como Emelec y Universidad Católica. El club arequipeño también anunció la conformación del nuevo comando técnico, que incluye a Luciano Precone y Gustavo Córdoba como asistentes, Guido Thompsion en la preparación física y Juan Esterilla como entrenador de arqueros.

Melgar afronta ahora el Torneo Clausura con 11 puntos en 24 fechas posibles, una posición que lo mantiene alejado de los primeros puestos, mientras la afición espera un cambio de rumbo con la llegada del técnico argentino.

Posible reemplazo de Rondelli: Alejandro Orfila se perfila como nuevo DT de Cusco FC

Cusco FC se mueve rápido tras la salida de su técnico. Alejandro Orfila aparece como el elegido para asumir el reto y sostener el proyecto deportivo del club. (Facebook / Gimnasia y Esgrima La Plata)

Tras la salida de Miguel Rondelli, la dirigencia cusqueña avanzó rápidamente en la búsqueda de su reemplazo. Según el periodista argentino César Luis Merlo, el uruguayo Alejandro Orfila será el próximo técnico de Cusco FC y se espera su arribo al Perú en las próximas horas para asumir el mando del equipo.

Orfila, de 49 años, cuenta con experiencia en equipos como Gimnasia y Esgrima La Plata, Barracas Central, Temperley y Belgrano en el fútbol argentino. Se presentará en Cusco acompañado de un grupo de colaboradores integrado por Jonathan Bottinelli, Guillermo Almada, Diego Arias, Juan Raña y Vicente Barrios.

La designación de Orfila apunta a darle continuidad al proyecto deportivo del club, en un contexto marcado por la salida abrupta de su anterior entrenador. La nueva conducción técnica buscará mantener el nivel competitivo alcanzado bajo la gestión de Rondelli y responder a las expectativas de la afición, que exige protagonismo en el torneo local.

Con la inminente llegada de Orfila, Cusco FC espera estabilizar su estructura y consolidar su presencia en la Liga 1, mientras el fútbol peruano sigue atento a los movimientos en los banquillos de sus principales equipos.