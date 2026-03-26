Miguel Rondelli se iría de Cusco FC para fichar por club de Liga 1 previo a debut de Copa Libertadores: “Aceptó la propuesta”

El técnico argentino habría llegado a un acuerdo con otra escuadra del torneo nacional. (Modo Fútbol)

El Torneo Apertura se paralizó debido a la fecha FIFA, pero se mantiene protagonista debido a las salidas inesperadas de los técnicos. Varios decidieron dar un paso al costado y otros fueron retirados por malos resultados.

Y toda hace indicar que los movimientos continuarán ya que se conoció que un DT estaría buscando su salida para dirigir otro club generando muchas reacciones. Todo apunta que Miguel Rondelli dejaría Cusco FC para tomar el mando de Melgar, que acaba de anunciar la salida de Juan Reynoso.

“El técnico ya aceptó la propuesta. Lo fueron a buscar; él tiene contrato en este momento con un club peruano que va a participar en la Copa Libertadores. Ya aceptó. O sea, lo fueron a buscar. Él tiene contrato en este momento con un club peruano que va a participar de la Copa Libertadores de América. Nos referimos a Miguel Rondelli, técnico de Cusco FC, que tiene un contrato largo con Cusco, que sabe que va a enfrentar a Flamengo, Estudiantes, DIM en la Copa Libertadores de América”, informó Paul Pérez en el programa ‘Modo Fútbol’.

Miguel Rondelli lleva dos temporadas ininterrumpidas guiando el destino de Cusco FC. - Crédito: Difusión

Además, el periodista deportivo dio detalles de cómo se iniciaron las negociaciones con los ‘rojinegros’ en medio del debut de los ‘dorados’ en la Copa Libertadores 2026.

“Fueron a tocar su puerta, le dijeron: ‘Estamos interesados en usted, queremos tenerlo en nuestro equipo’. Un club que necesita urgente un técnico. Lo convencieron; él ya aceptó, pero tiene que pagar una cláusula de salida porque tiene contrato hasta el 2028. El club con el que Miguel Rondelli ya llegó a un acuerdo es Melgar de Arequipa”, añadió.

¿Cambiará la Copa Libertadores por la Liga 1 2026?

Una vez conocida la posible salida de Miguel Rondelli de Cusco FC, muchos se cuestionan por qué tomaría esa radical decisión y más si está a puertas de su debut en la Copa Libertadores 2026. Los ‘dorados’ se encuentran en el Grupo A junto con Flamengo, Estudiantes, y DIM.

La escuadra cusqueña iniciará su camino en el torneo internacional frente el ‘mengao’ el próximo miércoles 8 de abril en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Sin embargo, todo hace indicar que se quedará sin DT y tendrá que buscar su reemplazo.

Cabe precisar que el argentino no tuvo un buen arranque del Torneo Apertura, solo ganó 3 partidos y está ubicado en el décimo lugar con 10 puntos. Y esa sería una de las razones por la que habría decidido dar un paso al costado y tomaría el mando de Melgar, que también vive un momento delicado: fue eliminado de la Copa Sudamericana y tiene mala racha.

Fixture de Cusco FC en la Copa Libertadores 2026. Crédito: X Cusco FC.

La traba de Miguel Rondelli si llega a Melgar

Si se concreta la llegada de Miguel Rondelli a Melgar, tendrá que enfrentar una complicación: no podrá dirigir en el Torneo Apertura 2026. El argentino tendrá que esperar para estar en el banquillo de los ‘rojinegros’, esto debido que el reglamento no permite a un mismo estratega dirigir a dos clubes en un mismo campeonato.

Es decir, el DT recién podrá dar indicaciones en la cancha a su próximo equipo en el Clausura y le tocará dirigir desde las tribunas lo que resta la primera competición de la Liga 1 2026.

FBC Melgar se vuelca con la ciudad de Arequipa en medio de los desastres naturales que vienen cobrando la vida de inocentes. - Crédito: Difusión