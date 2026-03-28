Luis Aguiar, exfutbolista de Alianza Lima, fue internado en Uruguay por un quebranto de salud antes del inicio de un entrenamiento

Luis Aguiar, campeón con Alianza Lima en 2027, fue ingresado a un nosocomio en Montevideo por problemas cardíacos. Crédito: X Alianza Lima.

Una noticia sacudió la mañana del fútbol uruguayo y generó preocupación en el entorno de Alianza Lima. Luis Aguiar, recordado exjugador del club 'íntimo' y actual asistente técnico en Rampla Juniors, sufrió un delicado quebranto de salud este viernes. El incidente ocurrió minutos antes de iniciar los trabajos físicos en el Estadio Olímpico de Montevideo.

Según reportes de medios locales como ‘Carve Deportiva’ y ‘Referí’, el ‘Canario’ llegó al recinto deportivo cerca de las 08:00 horas en Montevideo. Sin embargo, llamó la atención de los presentes que no descendió de su vehículo tras estacionar. Al notar que Aguiar no reaccionaba y permanecía dentro de su camioneta con intensos dolores en el pecho, los integrantes del club solicitaron ayuda médica de forma inmediata.

La situación activó las alarmas debido a un detalle crítico: la institución 'picapiedra' no contaba con un desfibrilador externo automático (DEA) en sus instalaciones al momento de la emergencia. Ante esta carencia, la eficiencia y rapidez del servicio de ambulancias resultó determinante para estabilizar al exfutbolista. El personal de salud logró trasladarlo hacia el sanatorio La Española, donde permanece internado con pronóstico reservado.

El pronóstico de Luis Aguiar se mantiene reservado. Crédito: Captura X.

Debido a la gravedad del suceso y la lógica consternación del plantel, la práctica del equipo se suspendió de manera oficial. Actualmente, el cuerpo médico del centro de salud somete a Aguiar a diversos estudios especializados para determinar las causas exactas de su descompensación cardíaca.

Conviene mencionar que Luis Aguiar cumple funciones este año como mano derecha de su hermano, Carlos Aguiar, con el objetivo de lograr el ascenso a la Segunda División Profesional. El exvolante posee una trayectoria destacada que incluye una final de Copa Libertadores con Peñarol en 2011, además de un paso exitoso por el fútbol peruano, donde se ganó el afecto de la hinchada 'blanquiazul' tras obtener el título nacional en la temporada 2017.

El paso de Luis Aguiar por Alianza Lima

Luis Aguiar dejó una huella imborrable en la historia reciente de Alianza Lima, con dos etapas marcadas por contextos opuestos. Su llegada en 2017, bajo la dirección técnica de Pablo Bengoechea, resultó determinante para las aspiraciones del club 'íntimo‘. El volante uruguayo se convirtió en una pieza fundamental del engranaje victoriano gracias a su jerarquía, visión de juego y capacidad goleadora.

En aquella temporada, el 'Canario' lideró a un plantel que rompió una racha negativa de once años sin títulos nacionales. Sus anotaciones en partidos clave y su sociedad con los atacantes permitieron que el pueblo ‘victoriano’ se reencontrara con la gloria tras una larga espera. Aquel año, Aguiar no solo fue un referente futbolístico, sino también un líder dentro del vestuario que guió al equipo hacia el campeonato absoluto.

Palabras de Luis Aguiar tras salir campeón con Alianza Lima en 2017. (Movistar Deportes)

Sin embargo, su regreso a la institución en 2020 ocurrió en un escenario mucho más sombrío. El club atravesó una crisis deportiva e institucional sin precedentes que derivó en resultados negativos constantes. Al final de esa temporada, el equipo sufrió un descenso deportivo que luego fue revertido por el máximo tribunal deportivo (TAS) debido a irregularidades administrativas de otros clubes.

Años después de su salida, el mediocampista 'charrúa' rompió el silencio sobre aquel ciclo accidentado. Aguiar declaró que su relación con los dirigentes de ese momento fue muy compleja y tensa. Las discrepancias en la gestión del equipo y el manejo de la crisis lo llevaron a tomar la decisión de dejar la institución de forma prematura. Pese a ese amargo cierre, el hincha de Alianza Lima aún valora su entrega durante el histórico título de 2017.