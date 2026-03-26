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Gonzalo Bueno firma una victoria inobjetable en Sao Paulo para avanzar a cuartos de final y quedar a tiro del Top 200 del ranking ATP

El trujillano de 21 años está a una sola victoria de su mejor posición en la clasificación. En octavos, apeó al argentino Juan Bautista Torres, su verdugo en primera ronda de Tigre 2

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Gonzalo Bueno, a una victoria del Top 200 del ranking ATP. Crédito: Difusión.
Gonzalo Bueno, a una victoria del Top 200 del ranking ATP. Crédito: Difusión.

Sao Paulo le sienta bien a los tenistas peruanos. Ayer, Juan Pablo Varillas no dio lugar a sorpresas ante la expectativa por su novel rival brasileño; esta tarde, Gonzalo Bueno ha derrotado con suma autoridad al argentino Juan Bautista Torres. Contundentes parciales 6-1 y 6-3 en poco más de una hora y media de juego en la cancha central del Jockey Club paulista.

Sobre la tierra batida en Sao Paulo, bueno impuso condiciones desde el primer ‘game’. Tan solo en la primera manga, firmó dos quiebres para dejar sin respuesta inmediata al bonaerense de 23 años, quien venía de derrotarlo en la primera ronda del Challenger de Tigre 2.

Gonza’ mantuvo la tónica de su juego en el segundo parcial. Pese a tambalear cuando tuvo la oportunidad de cerrar el encuentro con su servicio, la doble rotura obtenida amplió su margen de error. De vuelta al servicio, la segunda raqueta peruana no tropezó y se llevó la victoria de forma inobjetable para avanzar por 22° vez a los cuartos de final de un torneo Challenger.

Gonzalo Bueno, cuartofinalista por 22° vez en su carrera. Crédito: DECISIVO-Tenis Perú.
Gonzalo Bueno, cuartofinalista por 22° vez en su carrera. Crédito: DECISIVO-Tenis Perú.

La victoria de Buse en octavos de final cobra un valor mayor, pues el peruano queda a una sola victoria de alcanzar su mejor ranking e instalarse en el Top 200 del ranking ATP, el objetivo primordial de la temporada. Al frente, un rival conocido que tiene en carpeta la misma empresa: el boliviano Juan Carlos Prado Ángelo.

Rival con mismas intenciones

Gonzalo Bueno y el boliviano Juan Carlos Prado Ángelo se verán las caras por quinta vez este viernes 27 de marzo. En la cancha central del Jockey Club paulista se juega más que el sustancial pase a las semifinales del Challenger 100, pues quien resulte ganador, accederá al Top 200 del ranking ATP.

De acuerdo a los registros oficiales, ambos tenistas se enfrentaron en cuatro ocasiones dentro del circuito profesional, con un saldo de tres victorias para Prado Ángelo y una para el trujillano. Todos estos duelos se desarrollaron sobre tierra batida, superficie donde ambos se sienten más cómodos y despliegan su mejor tenis.

En el primer Challenger de Lima del año, el boliviano Juan Carlos Prado consiguió su primer título en el circuito tras derrotar al peruano Gonzalo Bueno. Crédito: Igma Events
En el primer Challenger de Lima del año, el boliviano Juan Carlos Prado consiguió su primer título en el circuito tras derrotar al peruano Gonzalo Bueno. Crédito: Igma Events

La racha más reciente pertenece al jugador boliviano, quien obtuvo tres triunfos consecutivos durante la temporada 2025. Prado Ángelo se impuso en las semifinales de Cali, en la final del torneo Lima 1 y en la primera ronda de Santa Cruz de la Sierra con marcadores muy ajustados. Por su parte, el único éxito de la raqueta nacional ocurrió en 2024; en aquella oportunidad, Bueno superó a su rival con autoridad por 6-3 y 6-1 durante los cuartos de final en Porto Alegre.

La positiva semana de Christopher Li

Christopher Li concluyó una semana de crecimiento absoluto en el Challenger de Bucaramanga. El tenista peruano (#1017) finalizó su participación en Colombia tras caer en la segunda ronda ante el uruguayo Franco Roncadelli (#332), reciente finalista en Asunción. El duelo, que se extendió por dos horas y 13 minutos, tuvo un inicio esperanzador para la raqueta nacional tras hacerse con el primer set.

Sin embargo, el esfuerzo físico pasó factura en los parciales siguientes. Roncadelli elevó su nivel de juego y el peruano no pudo sostener el ritmo, lo que derivó en un marcador final de 6-7, 6-1 y 6-1 a favor del ‘charrúa’. Pese a la derrota, el balance para Li es sumamente positivo. Logró su primera victoria en el cuadro principal de un torneo Challenger y sumó tres triunfos consecutivos en la ciudad cafetera. Gracias a este desempeño, Christopher Li dará un salto importante en el escalafón mundial: este lunes aparecerá dentro del Top 1000 del ranking ATP, ubicándose virtualmente en el puesto 918°.

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