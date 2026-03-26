Dónde ver Brasil vs Francia HOY en Perú: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Dónde ver Brasil vs Francia HOY: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026 - Crédito: Agencias.

Brasil y Francia disputarán hoy, jueves 26 de marzo, un amistoso internacional en el Gillette Stadium, en Boston, Estados Unidos, en el marco de la fecha FIFA de marzo. El encuentro, que comenzará a las 15:00 horas en Perú, ofrecerá la oportunidad de observar a dos de los equipos más fuertes del panorama mundial enfrentándose en condiciones similares a las que encontrarán en la Copa del Mundo 2026.

La transmisión para territorio peruano estará a cargo de ESPN y también podrá seguirse a través de Disney Plus Premium, plataforma que requiere suscripción.

El evento marca el regreso de la verdeamarela bajo la conducción del italiano Carlo Ancelotti y de los Bleus con Didier Deschamps, en un choque que promete intensidad y calidad técnica.

Dónde ver el Brasil vs Francia por amistoso de fecha FIFA 2026

El amistoso entre Brasil y Francia podrá verse en Perú a través de ESPN y Disney Plus Premium, con opciones tanto en televisión por cable como en streaming para seguir el duelo en vivo (AFP)

El partido entre Brasil y Francia será transmitido en Perú por la señal de ESPN, disponible en los principales servicios de televisión por cable del país, y a través de la plataforma de streaming Disney Plus Premium, que requiere suscripción activa. Esta cobertura permitirá que los aficionados sigan la acción en vivo, tanto desde televisores tradicionales como en dispositivos móviles.

En otros países de la región, la transmisión será similar. En Argentina, Chile, México y Ecuador, la señal de ESPN y Disney Plus Premium ofrecerán el partido en directo. Para los televidentes en Brasil, la cobertura incluirá SporTV, Globo TV y Globoplay, mientras que los espectadores en España podrán acceder al encuentro mediante la plataforma DAZN. El despliegue internacional de las cadenas garantiza acceso simultáneo al evento en diferentes territorios y horarios.

El acceso a ESPN en Perú está condicionado a contar con un paquete de televisión de paga que incluya el canal deportivo. Por su parte, Disney Plus Premium brinda la opción de visualizar el partido en streaming, lo que resulta útil para quienes prefieran seguir el encuentro desde dispositivos conectados a internet.

Horario de Brasil vs Francia por amistoso de fecha FIFA 2026

El duelo entre Brasil y Francia tiene como hora de inicio las 15:00 en Perú, dentro de la programación de la fecha FIFA de marzo (AFP)

El enfrentamiento entre Brasil y Francia está programado para las 15:00 horas en Perú. Este horario coincide con el de Colombia y Ecuador, y varía en función de la ubicación geográfica: en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay, el inicio será a las 17:00, mientras que en España el partido comenzará a las 21:00.

El Gillette Stadium de Boston, Massachusetts, albergará el encuentro, que se disputará como parte de la ventana internacional de marzo establecida por la FIFA. Este tipo de partidos amistosos suele emplearse para que los seleccionadores nacionales evalúen variantes tácticas, introduzcan nuevos jugadores y ajusten aspectos claves antes de la competencia oficial.

En la convocatoria de Brasil, destacan las ausencias de Neymar, debido a problemas físicos, y de Estevao, recientemente transferido al Chelsea, mientras que el joven atacante Rayan figura entre las novedades. Carlo Ancelotti, actual director técnico de la selección brasileña, apuesta por una plantilla que equilibra experiencia y juventud, en la búsqueda de recuperar el protagonismo internacional perdido en los últimos ciclos.

Por parte de Francia, Didier Deschamps mantiene una base consolidada, con figuras como Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé entre los convocados. La selección francesa llega como campeona del mundo en 2018 y reciente ganadora de la Liga de Naciones de la UEFA, lo que la posiciona como uno de los rivales de mayor nivel en el panorama global.

La historia de los enfrentamientos entre Brasil y Francia

Brasil y Francia mantienen una rivalidad marcada por duelos decisivos en mundiales y amistosos, con resultados que han dejado huella en la historia del fútbol (AFP)

Brasil y Francia han construido una rivalidad histórica en el fútbol mundial, marcada por encuentros decisivos y resultados memorables. Uno de los antecedentes más recordados se remonta a la final de la Copa del Mundo de 1998, donde Francia se impuso por 3-0 en París. Posteriormente, en el Mundial de Alemania 2006, los galos eliminaron a la selección sudamericana en cuartos de final con un marcador de 1-0.

El último enfrentamiento entre ambas selecciones tuvo lugar en 2015, durante un partido amistoso disputado en territorio francés, que culminó con triunfo brasileño por 3-1. Desde entonces, los duelos directos han sido escasos, pero siempre generan expectativa por el nivel de juego y la calidad de los protagonistas.

En el historial reciente, también se registran victorias brasileñas en 2013 (3-0) y empates como el de 2004 (0-0), así como la semifinal del Mundial de Suecia 1958, donde Brasil venció por 5-2. En la Copa Confederaciones de 2001, Francia superó a Brasil 2-1, mientras que en México 1986, los europeos avanzaron tras igualar 1-1 y definir por penales.

Para este amistoso, las posibles alineaciones muestran a Brasil con Ederson; Danilo, Marquinhos, Bremer, Santos; Andrey, Casemiro; Vinícius Júnior, Raphinha, Martinelli; Cunha, mientras que Francia podría formar con Maignan; Gusto, Konaté, Upamecano, Theo; Tchouaméni, Rabiot; Olise, Cherki, Dembélé; Mbappé.

De acuerdo con el entrenador Carlo Ancelotti, la ausencia de Neymar responde a que “todavía no está en su mejor condición física”, lo que obliga a replantear el ataque brasileño. Por su parte, Deschamps busca mantener la regularidad y el rendimiento que han caracterizado a los Bleus en los últimos años.

La expectativa por el resultado es alta, considerando la calidad de los planteles y la historia compartida. Este amistoso representa una valiosa oportunidad para medir el presente competitivo de ambos equipos antes del Mundial 2026, y para los aficionados peruanos, la transmisión asegurada por ESPN y Disney Plus Premium permitirá disfrutar de cada detalle en tiempo real.