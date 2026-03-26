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Directivo de Universitario fue contundente con los críticos tras clasificación a semifinales: “Se dijo que no había actitud, ¿no?"

Fabrizio Acerbi elogió la entrega de las jugadoras luego de eliminar a Regatas Lima en ‘extra game’ y aseguró que su equipo merecía estar dentro de los cuatro mejores del torneo nacional

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Fabrizio Acerbi destacó la entrega de las jugadoras tras obtener clasificación a las semifinales. (Latina TV)

El triunfo de Universitario de Deportes sobre Regatas Lima en el ‘extra game’ de los cuartos de final marcó su avance a las semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2026. Las ‘cremas’ se impusieron por 3 sets a 1, con parciales de 25-14, 23-25, 25-19 y 25-13, en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

Todo fue algarabía en la ‘U’; las jugadoras y Francisco Hervás celebraron junto a los hinchas su pase a la siguiente instancia. Y uno que también celebró con todo fue Fabrizio Acerbi. El jefe polideportivo de la ‘U’ mostró su felicidad y aprovechó para responder de manera contundente a todos los que criticaron al equipo.

“Significa mucho. Ha habido muchas críticas al equipo en momentos complicados. Esto sigue; nosotros estamos en semifinales, que creo que el equipo se lo merecía. Hemos hecho un buen torneo, nos merecíamos estar entre los cuatro primeros y ahora a pensar en San Martín. Se dijo que no había actitud, ¿no? Mira las chicas el día de hoy, eso nomás. Y dale U toda la vida“, apuntó el directivo en entrevista con Latina TV.

Las 'cremas' se impusieron 3-1 en sets a las chorrillanas y seguirán su camino rumbo al título nacional - Crédito: Latina.

Universitario luchará con San Martín su pase a la final

Este fin de semana, la semifinal de ida entre Universitario de Deportes y Universidad San Martín de Porres en la Liga Peruana de Vóley atraerá la atención de los seguidores en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Las ‘pumas’ y las ‘santas’ buscarán conseguir una ventaja valiosa en un enfrentamiento que se anticipa disputado y de gran nivel.

La organización anunció un cronograma adaptado para la transmisión internacional, garantizando que la semifinal pueda verse en distintos países. El partido se jugará el domingo 29 de marzo, con inicio a las 17:00 en Perú, Colombia y Ecuador. Mientras tanto, el público de Venezuela, Bolivia y Miami podrá sintonizar la transmisión a las 18:00, y la audiencia de Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil tendrá acceso a las 19:00.

Directiva de San Martín denunció irregularidades en sanciones de Liga Peruana de Vóley y recordó reclamo contra Universitario que no procedió.
Directiva de San Martín denunció irregularidades en sanciones de Liga Peruana de Vóley y recordó reclamo contra Universitario que no procedió.

La semifinal contará con múltiples opciones de transmisión para llegar a todos los aficionados. Latina TV, que posee los derechos exclusivos, emitirá el partido en señal abierta por el canal 2 y también permitirá seguirlo en vivo a través de su sitio web y aplicación móvil, facilitando el acceso desde computadoras y teléfonos.

Además, la Federación Peruana de Vóley (FPV) transmitirá el encuentro en tiempo real por su portal oficial, lo que permite a los seguidores consultar el avance del partido minuto a minuto desde cualquier lugar. Por otra parte, la página de Facebook de la liga ofrecerá la transmisión en directo y de forma gratuita, abriendo la posibilidad de disfrutar del juego sin restricciones geográficas ni requisitos de registro, desde cualquier dispositivo conectado.

La programación de las semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Sábado 28 de marzo

Playoff

- Deportivo Soan vs Atlético Atenea (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina web y aplicativo)

Semifinal

- Alianza Lima vs Deportivo Géminis (19:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Domingo 29 de marzo

Playoff

- Circolo Sportivo Italiano vs Regatas Lima (15:15 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina web y aplicativo)

Semifinal

- Universitario de Deportes vs Universidad San Martín (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Programación de las semifinales y playoffs de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.
Programación de las semifinales y playoffs de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

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