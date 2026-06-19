Detienen a española en el aeropuerto Jorge Chávez: pretendía viajar con 12 kilos de cocaína ocultos en su maleta rumbo a Madrid

Una ciudadana española fue detenida en el aeropuerto Jorge Chávez cuando intentaba viajar a Madrid con más de 12 kilos de cocaína ocultos en su equipaje. La droga estaba impregnada en ropa, toallas, sábanas y otros objetos personales. La carga fue valorizada en más de un millón de soles. Fuente: TV Perú Noticias

Parecía una maleta común, pero en su interior ocultaba una carga de droga valorizada en más de un millón de soles. Una ciudadana española fue detenida en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez cuando estaba a punto de abordar un vuelo con destino a Madrid, luego de que agentes de la Policía Nacional del Perú descubrieran más de 12 kilos de cocaína impregnados en prendas y objetos de su equipaje.

La intervención ocurrió en la sala de embarque del tercer piso del terminal aéreo. La pasajera, identificada como Marta Mellado Pérez, de 51 años, aguardaba para abordar un vuelo con destino a Madrid cuando fue interceptada por personal de inteligencia de la Policía Antidrogas, que seguía sus movimientos.

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Los agentes determinaron que la carga incautada alcanzó 12 kilos con 100 gramos de alcaloide de cocaína y que estaba impregnada en textiles y artículos del equipaje de bodega de la pasajera, según informó la Policía Nacional del Perú. De acuerdo con estimaciones policiales, el cargamento tendría un valor superior al millón de soles.

Lo que inicialmente parecía una inspección rutinaria reveló un método de ocultamiento de estupefacientes. La droga había sido impregnada en textiles y otros artículos personales, una modalidad utilizada por organizaciones criminales para intentar burlar los controles de seguridad en aeropuertos internacionales.

Agentes de la Policía Nacional del Perú detienen a Marta Mellado Pérez, ciudadana española, en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez por transportar 12.1 kilos de cocaína valorados en más de un millón de soles. (Composición: Infobae Perú)

Hallan cocaína impregnada en prendas y artículos de una pasajera

Según informó la Policía Nacional del Perú, los agentes solicitaron a la pasajera que abriera su equipaje de bodega para realizar una revisión detallada. Durante la diligencia, los efectivos inspeccionaron cada uno de los objetos transportados en la maleta.

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La revisión permitió detectar una sustancia sospechosa impregnada en diversas prendas y artículos. Entre los elementos intervenidos figuraban sábanas, toallas, ropa de vestir y el forro interno de una portalaptop, todos acondicionados para transportar el alcaloide de cocaína.

Para confirmar la naturaleza de la sustancia, los especialistas realizaron una prueba química preliminar con el reactivo cianato de cobalto. El resultado arrojó una coloración azul turquesa, indicador presuntamente positivo para alcaloide de cocaína.

Agentes de la Policía Antidrogas del Perú inspeccionan un equipaje en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, donde se descubrieron 12,1 kilos de cocaína impregnada en textiles. (Captura: TV Perú Noticias)

Los agentes continuaron con las diligencias correspondientes y procedieron al pesaje de la mercancía ilícita hallada en el equipaje de la pasajera.

12 kilos de cocaína iban a ser enviados desde Lima hacia España

Tras culminar la inspección, las autoridades determinaron que la carga alcanzó un peso total de 12 kilos con 100 gramos de alcaloide de cocaína.

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La droga se encontraba impregnada en materiales textiles, una técnica que dificulta su detección durante los controles convencionales. Sin embargo, la experiencia de los agentes especializados permitió identificar alteraciones en los objetos transportados y descubrir el cargamento.

De acuerdo con las estimaciones de la Policía Nacional del Perú, la sustancia incautada tendría un valor superior al millón de soles en el mercado internacional, especialmente en destinos europeos, donde el precio de la cocaína se incrementa tras superar las rutas de tráfico ilícito.

El hallazgo evitó que la droga saliera del país y llegara a España, uno de los principales puntos de ingreso de cargamentos de cocaína procedentes de Sudamérica hacia el continente europeo.

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Detenida no pudo explicar la presencia de droga en su equipaje

Durante la intervención, los agentes advirtieron signos de nerviosismo por parte de la ciudadana española. Según el reporte policial, Mellado Pérez no ofreció explicaciones coherentes sobre la presencia de la droga en su equipaje ni sobre el peso adicional que transportaba.

Las autoridades informaron que la pasajera llevaba consigo únicamente 50 pesos colombianos y 20 soles en efectivo al momento de su detención, un detalle que forma parte de las investigaciones en curso.

La Policía destacó la labor de inteligencia y el trabajo de los agentes antidrogas que permitieron detectar el cargamento antes de que abandonara territorio peruano. Las pesquisas continúan para determinar cómo se organizó el envío y quiénes integran la red criminal responsable de acondicionar la droga y coordinar su traslado hacia Europa.

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La detenida quedó a disposición de las autoridades competentes mientras avanzan las investigaciones destinadas a identificar a todos los involucrados en esta presunta operación de narcotráfico internacional.