Detienen a española en el aeropuerto Jorge Chávez: pretendía viajar con 12 kilos de cocaína ocultos en su maleta rumbo a Madrid

Parecía una maleta común, pero en su interior ocultaba una carga de droga valorizada en más de un millón de soles. Una ciudadana española fue detenida en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez cuando estaba a punto de abordar un vuelo con destino a Madrid, luego de que agentes de la Policía Nacional del Perú descubrieran más de 12 kilos de cocaína impregnados en prendas y objetos de su equipaje.
La intervención ocurrió en la sala de embarque del tercer piso del terminal aéreo. La pasajera, identificada como Marta Mellado Pérez, de 51 años, aguardaba para abordar un vuelo con destino a Madrid cuando fue interceptada por personal de inteligencia de la Policía Antidrogas, que seguía sus movimientos.
PUBLICIDAD
Los agentes determinaron que la carga incautada alcanzó 12 kilos con 100 gramos de alcaloide de cocaína y que estaba impregnada en textiles y artículos del equipaje de bodega de la pasajera, según informó la Policía Nacional del Perú. De acuerdo con estimaciones policiales, el cargamento tendría un valor superior al millón de soles.
Lo que inicialmente parecía una inspección rutinaria reveló un método de ocultamiento de estupefacientes. La droga había sido impregnada en textiles y otros artículos personales, una modalidad utilizada por organizaciones criminales para intentar burlar los controles de seguridad en aeropuertos internacionales.
Hallan cocaína impregnada en prendas y artículos de una pasajera
Según informó la Policía Nacional del Perú, los agentes solicitaron a la pasajera que abriera su equipaje de bodega para realizar una revisión detallada. Durante la diligencia, los efectivos inspeccionaron cada uno de los objetos transportados en la maleta.
PUBLICIDAD
La revisión permitió detectar una sustancia sospechosa impregnada en diversas prendas y artículos. Entre los elementos intervenidos figuraban sábanas, toallas, ropa de vestir y el forro interno de una portalaptop, todos acondicionados para transportar el alcaloide de cocaína.
Para confirmar la naturaleza de la sustancia, los especialistas realizaron una prueba química preliminar con el reactivo cianato de cobalto. El resultado arrojó una coloración azul turquesa, indicador presuntamente positivo para alcaloide de cocaína.
Los agentes continuaron con las diligencias correspondientes y procedieron al pesaje de la mercancía ilícita hallada en el equipaje de la pasajera.
12 kilos de cocaína iban a ser enviados desde Lima hacia España
Tras culminar la inspección, las autoridades determinaron que la carga alcanzó un peso total de 12 kilos con 100 gramos de alcaloide de cocaína.
PUBLICIDAD
La droga se encontraba impregnada en materiales textiles, una técnica que dificulta su detección durante los controles convencionales. Sin embargo, la experiencia de los agentes especializados permitió identificar alteraciones en los objetos transportados y descubrir el cargamento.
De acuerdo con las estimaciones de la Policía Nacional del Perú, la sustancia incautada tendría un valor superior al millón de soles en el mercado internacional, especialmente en destinos europeos, donde el precio de la cocaína se incrementa tras superar las rutas de tráfico ilícito.
El hallazgo evitó que la droga saliera del país y llegara a España, uno de los principales puntos de ingreso de cargamentos de cocaína procedentes de Sudamérica hacia el continente europeo.
PUBLICIDAD
Detenida no pudo explicar la presencia de droga en su equipaje
Durante la intervención, los agentes advirtieron signos de nerviosismo por parte de la ciudadana española. Según el reporte policial, Mellado Pérez no ofreció explicaciones coherentes sobre la presencia de la droga en su equipaje ni sobre el peso adicional que transportaba.
Las autoridades informaron que la pasajera llevaba consigo únicamente 50 pesos colombianos y 20 soles en efectivo al momento de su detención, un detalle que forma parte de las investigaciones en curso.
La Policía destacó la labor de inteligencia y el trabajo de los agentes antidrogas que permitieron detectar el cargamento antes de que abandonara territorio peruano. Las pesquisas continúan para determinar cómo se organizó el envío y quiénes integran la red criminal responsable de acondicionar la droga y coordinar su traslado hacia Europa.
PUBLICIDAD
La detenida quedó a disposición de las autoridades competentes mientras avanzan las investigaciones destinadas a identificar a todos los involucrados en esta presunta operación de narcotráfico internacional.
Más Noticias
Resultados ONPE al 99% EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en histórica definición electoral en Perú
Con el 99.444% de actas procesadas por la ONPE, la diferencia entre ambos candidatos es de 41.920 votos. No quedan actas pendientes: solo 516 están en proceso de envío al JEE. La proclamación oficial del JNE sigue prevista para mediados de julio
Cecilia Tait habla sobre pagos en la selección y exige sanciones por rechazar convocatorias: “Les guste o no les guste”
La ‘Zurda de Oro’ discrepó con las declaraciones de Gino Vegas sobre las remuneraciones a las jugadoras, pero respaldó la aplicación de medidas disciplinarias a quienes rechacen vestir la camiseta nacional
Majo con Sabor revela que la pasó mal en su exrelación con Gabriel Calvo: “Me alejé de amigos, él ya vivió todo y yo quiero casarme”
La creadora de contenido gastronómico se sinceró sobre el desgaste del vínculo, las discusiones del último mes y las diferencias de vida que la llevaron a ponerle fin a una historia muy comentada
Darinka le recuerda a Jefferson Farfán que su hija tuvo apellido al año: “Lo que no tuviste en tu infancia, dáselo a tu hija, y no es dinero”
La conductora Magaly Medina reaccionó a la publicación quela influencer compartió en redes y posteriormente eliminó por recomendación legal. Durante su programa, cuestionó la relación de Jefferson Farfán con su hija y aseguró que la paternidad no se limita únicamente al aspecto económico
Día Mundial del Paseo: la fecha que nació para frenar la “fiebre del running” y reivindicar caminar sin apuro
La celebración internacional plantea usar ese tiempo para observar el paisaje, el parque o el barrio, sin exigencias atléticas ni presión por llegar rápido de un punto a otro
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD