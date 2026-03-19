El director deportivo de Universitario se refirió a la recuperación del delantero senegalés. Créditos: Doble Punta / Youtube.

Álvaro Barco habló en un momento complejo para Universitario de Deportes, tanto en el ámbito deportivo como en el administrativo. El director deportivo se refirió a las contrataciones de jugadores extranjeros, quienes en su mayoría no han alcanzado el rendimiento esperado en la Liga 1 2026.

En diálogo con el programa de Youtube Doble Punta, Barco señaló que el club está trabajando en la recuperación física de sus jugadores lesionados y mencionó especialmente a Héctor Fértoli y Sekou Gassama, dos incorporaciones de esta temporada que aún no han logrado mostrar su potencial.

“El tema es recuperar a todos los lesionados, no solo los extranjeros, que han tenido muchas dificultades. Solamente nos queda un solo jugador que tiene que recuperarse en el menor tiempo posible. Creo que en una semana más Héctor estará integrado normalmente a las prácticas. Estoy seguro que van a llegar en las mejores condiciones. Me parece que están para competir a gran altura. La preocupación más grande la tenemos con Gassama, pero vamos a recuperarlo y evaluaremos cuál es la posición de él”, explicó.

Álvaro Barco reveló preocupación por Sekou Gassama y opinó del rendimiento de refuerzos extranjeros de Universitario.

Minutos después, el director deportivo se refirió a las críticas de la hinchada sobre las contrataciones. En esta oportunidad, evaluó el desempeño de Miguel Silveira y volvió a mencionar a Gassama, uno de los jugadores más cuestionados por los aficionados por su rol como principal delantero en la lucha por el tetracampeonato.

“Por supuesto, están las opiniones de ustedes, las opiniones de los hinchas. Nosotros sin duda las valoramos, pero tenemos los conceptos y las ideas firmes en ese sentido y estoy seguro que los refuerzos en un menor plazo de tiempo van a poder consolidarse. Creo que están en camino. En el caso de Miguel, recién está apareciendo, pero tiene muchas condiciones y ha demostrado que tiene fibra para poder jugar en la ‘U’, que tiene temple y técnica para poder consolidarse. Estoy seguro que esto es un proceso. Nos preocupa el tema físico de Gassama. Creo que el tema pasa por recuperarlo físicamente, porque es un jugador que puede marcar diferencias y vamos a apoyarlos a todos para que los refuerzos sean lo mejor para la ‘U’”, añadió.

Barco explicó los motivos detrás de la contratación de Silveira y Gassama, a pesar de que ambos llegaban sin mucha actividad reciente. El dirigente señaló que buscan dar oportunidad a jugadores con talento y adelantó que al final de la temporada realizará un análisis más detallado sobre las incorporaciones de Universitario.

“Se trata de darle las condiciones a jugadores que creemos que tienen las cualidades. Me ha pasado en diferentes equipos que hemos podido recuperar y han sido figuras, te puedo nombrar diez. Es muy diferente el tema en la ‘U’, eso lo tengo claro. Más allá de las justificaciones y de las cosas que te puedo decir, sin duda los resultados y los rendimientos es lo que va a valorar de aquí en adelante. Estoy seguro que la ‘U’ va a mejorar en Copa Libertadores y en esta etapa del campeonato. Todavía falta mucho en todo sentido, así que esperemos por una valoración final”, sentenció.

El director general opinó del rendimiento de los nuevos jugadores tras siete fechas del Torneo Apertura. Créditos: Doble Punta / Youtube.

Álvaro Barco explicó por qué se fichó a Bryan Reyna

Por otro lado, Álvaro Barco explicó cómo se concretó la llegada de Bryan Reyna. El directivo resaltó las características del extremo peruano y señaló que Javier Rabanal ya lo conocía y avaló su incorporación al actual tricampeón del fútbol peruano.

“Más allá de que ya teníamos el plantel cerrado, es un jugador seleccionable, con una velocidad diferente, y tanto en la Copa Libertadores como en el campeonato podemos utilizarlo en cualquiera de los puestos de ataque. Se presentó la oportunidad en un momento en que tanto él como Belgrano nos ofrecieron esta posibilidad deportiva de contar con él, y la decisión fue fácil. Con Javier sucedió algo similar. Lo conocía, lo observó un poco más y no dudó un solo minuto en querer contar con un jugador que consideramos será diferente para el plantel”, declaró.

El director deportivo de Universitario señaló que Javier Rabanal avaló su llegada. Créditos: Doble Punta / Youtube.